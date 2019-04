Mura šokirala Celjane v pičlih štirih minutah #video

Celje : Mura 0:2 (0:2)



Stadion Arena Z'Dežele, gledalcev 900, sodniki: Žnidaršič, Kovačič, Kalan.



Strelca: 0:1 Kozar (1.), 0:2 Kouter (4.).



Celje: Jurhar, Travner, Vifmajer, Zaletel, Benedičič (od 26. Pišek), Cvek, Požeg Vancaš, Brecl, Kerin (od 68. Štraus), Pungaršek (od 26. Lotrič), Vizinger.

Mura: Obradović, Bošković, Karničnik, Kouter, Šturm, Horvat (od 65. Šušnjara), Kozar, Lorbek, Maruško, Bobičanec (od 76. Kous), Maroša (od 84. Sirk).



Rumeni kartoni: Vidmajer, Pišek; Bobičanec.

Rdeči karton: Vidmajer (87.).

Celje je dvakrat v sezoni že premagalo Muro - obakrat z 1:0, tretja zmaga v medsebojnih tekmah pa bi mu pomenila veliko v boju za uvrstitev v kvalifikacije za Evropo, za katero se bori tudi Mura. A že hitro je postalo jasno, da bo imela tokratna tekma drugačen razplet kot prvi dve. Prekmurci so namreč že v uvodnih minutah postavili temelje za popoln izkupiček, saj so že po štirih minutah vodili z 2:0. S tem so povsem šokirali tekmece, ki so potrebovali nekaj časa, da so prišli k sebi. Ko so strnili svoje vrste, so sicer poskušali z napadi, a ti so bili jalovi, tako da gostje niso imeli veliko težav, da so obranili prednost.

Gostje povedli že po 48 sekundah

Mura, ki je imela spet glasno spodbudo svojih navijačev, je povedla že v prvem napadu, ko se je žoga nekaj časa odbijala v kazenskem prostoru, nato pa prišla izven njega do Alena Kozarja, ki je z natančnim strelom z 20 metrov premagal vratarja Metoda Jurharja.

Zadetek Alena Kozarja:

Na drugi gol ni bilo potrebno dolgo časa čakati. Po neuspešni akciji Rudija Požega Vancaša so na drugi strani spet do priložnosti prišli muraši, žoga se je spet odbila od domače obrambe, tokrat do Nina Koutra, ki jo je prek vratarja poslal v mrežo.

V nadaljevanju prvega polčasa so imeli gosti še nekaj priložnosti, v 20. minuti je Amadej Maroša lepo preigraval v kazenskem prostoru, prišel do strela, a je bil Jurhar na mestu. V 31. minuti je Tomi Horvat sprožil močan strel s 25 metrov, vendar je žoga zletela čez gol.

Na drugi strani je bil najnevarnejši igralec spet Požeg Vancaš, najlepšo priložnost je imel v 22. minuti, ko mu je veselje preprečil vratar Matko Obradović. V zadnjih trenutkih prvega polčasa so domači zatresli mrežo, po strelu Daria Vizingerja je odbitek v gol poslal Lovro Cvek, toda bil je v nedovoljenem položaju.

Vidmajer predčasno v slačilnici, Obradović spet nepremagan

Prvi vratar Mure Matko Obradović je v prvenstvu nepremagan že 464 minut. Nazadnje so ga v pokalu premagali Mariborčani. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Na začetku drugega dela so domači krenili v napade, a tekmeci so jih brez težav zaustavljali. Celjani so imeli le nekaj polpriložnosti, nekajkrat so poskušali s strelom od daleč, a gosti so bili celo nevarnejši. V 60. minuti je do strela v kazenskem prostoru prišel Kouter, Jurhar je bil na mestu, domači vratar se je izkazal tudi v 88. minuti, ko je ubranil strel z glavo Luke Šušnjare, ki je bil nevaren tudi v zadnjem napadu na tekmi.

Takrat so imeli domači že igralca manj na igrišču, zaradi drugega rumenega kartona je moral v 87. minuti predčasno v slačilnico Tadej Vidmajer.

V naslednjem krogu bo Mura v soboto, 20. aprila gostovala pri Triglavu, Celjani bodo že dan prej gostili Aluminij.

