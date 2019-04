Olimpija se je namučila, navijači jezni na Mandarića, Aluminij na sodnika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Ljubljani premagali Aluminij z 2:0 (0:0).

Olimpija : Aluminij 2:0 (0:0)



Stadion Stožice, gledalcev 400, sodniki: Perič, Mežnar, Mijatović.



Strelca: 1:0 Jurčević (79.), 2:0 Kronaveter (90.).



Olimpija: Vidmar, Andrejašič (od 60. Kidrič), Bagnack, Maksimenko, Jurčević, Boakye, Tomić (od 77. Valenčič), Putinčanin, Savić (od 89. Štiglec), Suljić, Kronaveter.

Aluminij: Janžekovič, Krajnc (od 82. Leko), Martinović, Kontek, Koblar, Horvat (od 82. Amuzie), Petrovič, Muminović, Vrbanec (od 77. Marinšek), Matjašič, Štor.



Rumeni kartoni: Tomić, Vidmar; Krajnc.

Rdeč karton: /

Safet Hadžić, "dežurni gasilec" ljubljanske ekipe, ki je med tednom na klopi Olimpije zamenjal Roberta Pevnika, je z zmago začel svojo novo epizodo na vroči klopi. Lahko je zadovoljen z rezultatom, nikakor pa ne z igro svojih varovancev, ki je bila večji del anemična, raztrgana in polna napak, a tekmeci tega niso izkoristili, čeprav so bili v drugem polčasu, v katerem je sicer padla odločitev o zmagovalcu, boljši. Aluminij je tako proti Ljubljančanom izgubil še drugič v desetih dneh, premoč so morali priznati tudi v prvi polfinalni tekmi pokala, iz Ljubljane pa je odšel že z osmim zaporednim porazom.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Matic Ritonja/Sportida:

Ljubljančani so sicer na začetku prevzeli pobudo, toda akcije niso bile nevarne. V 16. minuti pa so bili vendarle blizu gola, ko je Rok Kronaveter dobro izvedel prosti strel, gostujoči vratar Luka Janžekovič pa je žogo odbil v okvir vrat. V 25. minuti so imeli priložnost tudi Kidričani, Matic Vrbanec je neoviran z desetih metrov streljal z glavo, toda veselje mu je preprečil ljubljanski vratar Nejc Vidmar.

Olimpija si je v 44. minuti vendarle priigrala priložnost, po protinapadu in preigravanju je Asmir Suljić prišel v kazenski prostor, a streljal premalo močno, da bi premagal Janžekoviča.

Aluminij je bil boljši, nato je Kronaveter mojstrsko zaposlil Jurčevića

V drugem delu so na igrišču zagospodarili Kidričani, v 58. minuti so imeli priložnost, ki bi lahko prelomila tekmo v njihovo korist. Lucas Mario Horvat je že premagal Vidmarja, toda žogo je z golove črte izbil Jurčević.

Prav Jurčević je dokončno postal junak tekme v 79. minuti, ko je po podaji Kronavetra z močnim strelom z roba kazenskega prostora svojo ekipo povedel v vodstvo.

Zadetek Maria Jurčevića za 1:0:

To pa so Ljubljančani v sodnikovem podaljšku še povišali, hudo napako oziroma neumnost Ilije Martinovića je kaznoval Kronaveter.

Olimpija bo v naslednjem krogu gostila Gorico, Aluminij bo gostoval v Celju.

