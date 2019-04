Za zdaj kaže, da bomo v finalu gledali večni derbi

Nogometaši Olimpije so v prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije v gosteh premagali Aluminij z 2:1 in prišli do lepe prednosti, ki bi jo morali v Stožicah zadržati. Zadetek prednosti ima tudi Maribor, ki je že v sredo v Ljudskem vrtu z 1:0 premagal Muro.

Ljubljančani so tekmo bolje odprli, bili več pri žogi, a so domači dobro stali v obrambi. Vse do 26. minute, ko so nogometaši Aluminija naredili veliko napako. Domači vratar Luka Janžeković je na kratko podal do Dejana Petrovića, ta je po nespametnem preigravanju v svojem kazenskem prostoru žogo izgubil, Goran Brkić pa je darilo izkoristil in zmaje popeljal v vodstvo.

Olimpija vodstvo podvojila ob koncu prvega dela. Ponovno je v polno meril Brkić. Srb je z roba kazenskega prostora z volejem matiral Janžekoviča.

Kidričani so za malce boljšo svojih navijačev poskrbeli na začetku drugega polčasa. Po podaji s kota je v polno meril Mario Lucas Horvat. Aluminij je na koncu lovil izenačenje, a so slovenski prvaki zdržali in ohranili prednost zadetka. Povratna tekma bo 23. aprila v Ljubljani.

Evrogol Hotića za prednost Maribora

Maribor in Mura v prvem polčasu tekme v slabo obiskanem Ljudskem vrtu nista prikazala najbolj navdušujočega nogometa, v drugem pa so domači vseeno bolj pritisnili na vrata gostov, kar je v 85. minuti z zadetkom s kakšnih 30 metrov kronal Dino Hotić.

V taboru gostiteljev so bili pred tekmo zelo previdni. V tej sezoni so se s črno-belimi, ki so največji strup za vijolice v tej sezoni, že trikrat opekli. Dvakrat v Ljudskem vrtu (dva remija), v Fazaneriji pa so izkusili najhujši poraz sezone (1:4).

Povratna tekma bo 24. aprila v Murski Soboti. Finale bo 31. maja v Celju.

Pokal Slovenije, polfinale (prvi tekmi):