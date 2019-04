Katastrofa, ki je Pevniku ponudila novo delovno mesto

Bil je 1. december 2018. V zgodnjem terminu, navadno namenjenem sobotnemu kosilu, sta se za prvoligaške točke udarila Aluminij in Olimpija. Dvoboj je spremljalo 400 gledalcev. Če bi slutili, kako zgodovinski zna biti ta dan v Kidričevem, bi zagotovo prihrumeli na prizorišče. Ne le Kidričani, ampak tudi ljubitelji nogometa iz bližnjih mest. Videli bi, kako se je Aluminij znesel nad zmaji. Bilo je kar 6:2, po festivalu priložnosti, udarcev v okvir vrat, razveljavljenih golov, rdečih kartonov in še česa.

Gostje iz Ljubljane so v začetku decembra 2018 težko preboleli sramotno predstavo, zlasti tisto v obrambni vrsti, ki je povsem padla na izpitu. Začele so padati glave, trener Zoran Barišić, čeprav je bil to njegov sploh prvi poraz pri Olimpiji, je moral pomahati v slovo. Predsednik Milan Mandarić je začrtal novo poglavje, namenil več pozornosti mlajšim in na njegovo mesto postavil stratega mladincev Roberta Pevnika.

Spomin na odmevno zmago Aluminija nad Olimpijo (6:2):

Zasedbi sta se vmes močno spremenili. Takrat je Olimpija igrala v postavi Ivačič, Bagnack, Štiglec, Zarifović, Kronaveter, Tomić, Putinčanin, Savić, Vombergar in Suljić.

Suljić opozarja: Aluminij bi moral premagati Maribor

Asmir Suljić je 1. decembra 2018 doživel najhujši poraz, odkar nosi dres Olimpije. Foto: Vid Ponikvar V spomladanskem delu so v ospredju številni drugi, nekaterih sploh ni več v klubu, eden redkih, ki so takrat zaigrali v Kidričevem in izkusili nepričakovano bolečo zaušnico, pa je Asmir Suljić. Z 11 asistencami drugi najboljši podajalec tekmovanja, v tej prvini zaostaja le za Amirjem Derviševićem (12), je eden vodilnih mož, kar se tiče igre Olimpije v napadu.

Dobro pomni visok poraz v Kidričevem. Dobro pomni tekmo, na kateri je v 39. minuti izenačil na 2:2, a so sodniki razveljavili zadetek zaradi domnevnega prekrška pri skoku, tako da se je veselil le nekaj sekund. Ocenam, kako je Aluminij letos izrazito ranljivejši in skromnejši kot lani jeseni, ko je predstavljal pozitivno presenečenje lige in je prezimil na ''evropskem'' tretjem mestu, ne daje prevelike teže.

Zmaji so v prejšnji sezoni v finalu pokalnega tekmovanja ponižali Aluminij s 6:1. Foto: Vid Ponikvar

''Med prestopnim rokom so ostali brez dveh najpomembnejših igralcev Roka Kidriča, ki se je pridružil naši ekipi, in Francesca Tahiraja, ki je odšel v Hajduk, vendar pa se jim to ne pozna na igrišču, saj so odigrali nekaj odličnih tekem. Gledal sem njihovo tekmo proti Mariboru, na kateri bi morali zmagati. V Kidričevem nam zagotovo ne bo lahko, vendar pa bomo igrali na zmago in si poskušali izboriti čim boljše izhodišče za povratno tekmo,'' sporoča nogometaš iz BiH z madžarskim potnim listom, ki ga letošnja neuspešna statistika Aluminija v prvenstvu ni prepričala o tem, da bi imel danes opraviti s popolnim avtsajderjem. Na Štajersko se odpravlja v prepričanju, da so jim Kidričani sposobni prekrižati načrte.

Pevnikova želja: Olimpija mora zavladati na igrišču

Olimpija je na zadnji tekmi pred gostovanjem v Kidričevem zmagala v Domžalah. Foto: Matic Ritonja/Sportida Previden je tudi njegov trener Pevnik, ki si najbolj želi zmage brez prejetega gola. ''Ekipo Aluminija spoštujemo in jo cenimo. V Kidričevem moramo odigrati, kot da bo šlo samo za eno tekmo. Naredili bomo vse, da Aluminij premagamo že na prvi tekmi, naša največja želja pa je zmaga brez prejetega gola,'' ne ovinkari strateg, ki je spomladi Olimpijo približal Mariboru na zaostanek osmih točk.

Razkril je tudi recept za zmago na stadionu, kjer je njegov predhodnik Barišić spisal sklepno dejanje na vročem ljubljanskem stolčku. ''Aluminija se moramo lotiti z agresivno in dinamično igro ter visokim pokrivanjem. Moramo zagospodariti na igrišču in čim prej doseči zadetek. Verjamem, da smo tega sposobni, da nadzorujemo tekmo in jo zaključimo z zmago. Ne smemo dovoliti Aluminiju, da razvije svojo igro,'' bo skušal v taktičnem smislu nadigrati stanovskega kolega Oliverja Bogatinova, ki v spomladanskem delu z močno spremenjeno zasedbo ne dosega takšnih rezultatov, kot jih je jeseni, ko je razvajal navijače šumarjev.

Oliver Bogatinov si želi danes zagotoviti dobro izhodišče pred povratno tekmo v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Danes ima trener Aluminija priložnost, ki šteje dvojno. Ne le za ponovno zmago nad Olimpijo, ampak tudi za Evropo. Pokal namreč prinaša bližnjico za evropske nastope. Aluminij je od končne zmage oddaljen še dva koraka. Če bo preskočil zeleno-belo oviro, se ji bo maščeval za visok poraz v lanskoletnem finalu pokalu, hkrati pa si zagotovil nastop na sklepnem dejanju, ki ga bo 31. maja gostil celjski stadion Z'dežele.