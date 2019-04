Milanič upošteval Zahovića, napravil rošade in si oddahnil

Nogometaši Maribora so v uvodni polfinalni tekmi pokala Slovenije premagali Muro (1:0). Trener Darko Milanič si je lahko vsaj deloma oddahnil. Po zadnjih stresnih dnevih, ki jih je dodatno začinila novica iz Hrvaške o menjavi trenerja v Ljudskem vrtu, je opravil sestanek s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem in napravil nekaj rošad v strokovnem štabu. Marko Borko tako ni več kondicijski trener, Zlatko Milišić pa prvi fizioterapevt vijolic.

V Sloveniji ga ni več prvoligaškega kluba, ki v tej sezoni ne bi vsaj enkrat izgubil proti Mariboru. Vijolice so v sredo dopolnile zbirko in prvič v sezoni 2018/19 premagale Muro. V četrtem poizkusu. Tega niso storile v Prvi ligi Telekom Slovenije, ampak v pokalnem tekmovanju, kjer so se še približale preboju v finale, ki ga bo konec maja gostilo Celje.

Evrogol nadgradnja Hotićeve igre

Dino Hotić bo postal kmalu novopečeni očka. Foto: Twitter/NK Maribor Mariborčani so se namučili, da so lahko pred 3.500 gledalci proslavljali težko prigarano zmago. Zagotovil jo je mojstrski strel Dina Hotića z razdalje, ki je nekaj minut pred koncem popeljal vijolice v vodstvo. Ostalo je pri 1:0, pomembni prednosti Maribora pred povratnim srečanjem v Fazaneriji.

''Potrebovali smo ta trenutek individualne kvalitete na visoki ravni, ki je odločil trdo, zahtevno tekmo proti hitremu, agresivnem nasprotniku, proti kateremu imaš malo prostora,'' je po tesni zmagi nad Muro dejal Darko Milanič. Izpostavil je energijo, ki so jo njegovi izbranci pokazali od prve do zadnje minute, pohvalil pa tudi strelca zmagovitega gola. ''Veliko je storil v fazi defenzive, ta gol pa je pomenil nadgradnjo njegove igre.''

Nove zadolžitve v strokovnem štabu NK Maribor

Mariborčani ostajajo zelo resni kandidati za osvojitev dvojne krone. Foto: Twitter/NK Maribor Milanič je dan pred tekmo opravil sestanek s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem, ki ga še vedno stoodstotno podpira, a v javnosti ni skrival nezadovoljstva z zadnjimi predstavami vijolic. Trofejni trener Maribora je zaradi tega napovedal določene spremembe. Upošteval je mnenje prvega kadrovika kluba in spremembe hitro udejanjil. Pogled na zapisnik srečanja je razkril, da je pri opravljanju nalog v strokovnem štabu prišlo do določenih sprememb.

''Naredili smo zelo pomembne rošade, si porazdelili naloge. Odločil sem se za nekatere zadeve, ki upam, da nam bodo prinesle rezultat. Vsak od nas bo dobil nove zadolžitve, nekateri bodo zadržali dosedanje. Gremo naprej z nekaj prerazporeditvami in z novo energijo, to je najpomembnejše," je povedal o rošadah.

Vulović namesto Borka Na zapisniku za pokalno srečanje med Mariborom in Muro ni bilo navedenega dozdajšnjega kondicijskega trenerja Marka Borka. Ta ostaja del vijolične družine, a bo v nadaljevanju sezone opravljal drugo vlogo. Proti Muri je bil kondicijski trener Milan Vulović. To pa ni edina sprememba. Zlatko Milišić se je poslovil od vloge prvega fizioterapevta Maribora, kar priča o tem, da je vodstvo kluba najverjetneje zelo zmotilo (pre)veliko število poškodovanih igralcev. Na letošnjih pripravah in v začetku spomladanskega dela jih pri NK Maribor resnično ne manjka (za tekmo proti Muri so manjkali Mlakar, Mešanović, Uskoković in Cotman).

Jeseni je bilo manj pritiska

Manjka pa več zadetkov, ki bi navijače Maribora spomnili na razigrane predstave v jesenskem delu, ko so premagovali tekmece z visokimi rezultati. ''Jeseni smo imeli fantastično serijo, a je bilo takrat tudi manj pritiska,'' ponuja Milanič enega od razlogov, zakaj Maribor spomladi dosega neprimerno manjše število zadetkov kot v prvem delu sezone.

Vijolice čaka v soboto gostovanje za prvoligaške točke v Kranju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Veseli pa tolikšna količina šprinta in dvobojev. Tekme smo se lotili na pravi način, iz tega bo prišla tudi igra na višjem nivoju,'' je prepričan, da je na pravi poti.

V soboto ga čaka nov izziv, gostovanje pri kranjskem Triglavu, ki mu kaže vedno bolje v boju za obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije. Povratna polfinalna pokalna tekma v Murski Soboti bo 24. aprila.