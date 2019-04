Radomlje prekinile krizo, zahtevna izpita za vodilni dvojec

Radomljani so v petek prekinili skromno bero točk. V zadnjih štirih krogih so osvojili le točko in zaostali za vodilnim dvojcem, v petek pa so pod vodstvom Muamerja Vugdalića ugnali ptujsko Dravo (3:1 - vsi zadetki so padli v prvem polčasu) in dokazali, da jih še ne gre odpisati v boju za drugoligaški naslov.

Bravo bo danes gostoval pri novomeški Krki, s katero je v prejšnji sezoni obakrat ostal praznih rok, jeseni pa se v Ljubljani po razburljivem srečanju razšel brez zmagovalca (2:2). To bo derbi kroga, saj so Dolenjci v zadnjih štirih krogih neporaženi, na lestvici pa so se povzpeli na četrto mesto.

Sežanski CherryBox24 Tabor se odpravlja k Bricem, ki so spomladi nepremagljivi. Na petih tekmah so osvojili devet točk, tako da se v Goriških Brdih obeta ena izmed poslastic 23. kroga.

Druga liga, 23. krog

Lestvica