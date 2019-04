Maribor ni navdušil, a vseeno premagal Domžale #video

Čeprav so bili Domžalčani v prvem polčasu boljši tekmec, pa so na koncu vseeno Ljudski vrt zapustili brez točkovnega izkupička. Po dveh zaporednih zmagah so tokrat doživeli poraz po zaslugi avtogola Gabra Dobrovoljca v izdihljajih tekme. Štajerci, ki so neporaženi že na 13 tekmah zapovrstjo, pa so po drugi strani pragmatično in z boljšim drugim polčasom prišli do 19. zmage, po kateri imajo zdaj kar 15 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo. Slednjo v nedeljo čaka obračun z Aluminijem.

Domžalčani, ki so med drugim pogrešali junaka prejšnje tekme Senijada Ibričića in tudi poškodovanega Dejana Lazarevića, so bili tisti, ki so v prve pol ure delovali konkretneje, večkrat streljali, še najbolj nevarni pa so bili poskusi Mateja Podlogarja v 21., Tončija Mujana v 25. in Amedeja Vetriha v 28. minuti, ki pa niso bili dovolj dobri za spremembo izida. V 38. minuti je pri Domžalah poskusil še Matija Rom malce z desne, toda tudi on je žogo poslal mimo vrat.

Luka Zahović ni bil pri strelu. Foto: Vid Ponikvar

Domači, pri katerih so med drugimi manjkali Jasmin Mešanović, Marko Šuler in Aleks Pihler, nikakor niso mogli vzpostaviti svoje igre in so le poredkoma ogrožali Krševana Santinija, še najbolj "vroče" je bilo v 15. minuti po premalo natančnem poskusu Luke Zahovića z glavo.

Tudi zato je strateg domačih Darko Milanič že ob polčasu v igro poslal Dareta Vršiča, Štajerci pa so postajali vse nevarnejši in v 56. minuti zadeli vratnico, po kotu je iz bližine poskusil Saša Ivković. Le malce zatem je Dare Vršič lepo našel Zahovića, slednji pa je žogo poslal malo mimo vrat.

Dare Vršič je v drugem polčasu močno poživil igro Maribora. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V 72. minuti so po daljšem času nase opozorili Domžalčani, potem ko je z glavo sprožil Vetrih, a prešibko za Kenana Pirića, tako kot malce pozneje Slobodan Vuk po poskusu z nogo. Medtem je na drugi strani Dino Hotić žogo z roba kazenskega prostora poslal točno v Santinija.

V 82. minuti je Zahović znova z glavo žogo poslal čez gol, v 88. minuti pa je imel izjemno priložnost za zadetek Marcos Tavares, ko je bil malce na desni strani kazenskega prostora sam, toda slabo streljal. Le malce pozneje pa je isti igralec znova prišel do žoge na podobnem položaju, žogo tudi z malce sreče poslal proti sredini kazenskega prostora, tam pa jo je Gaber Dobrovoljc preusmeril v lastno mrežo.

Mariborčani bodo v 28. krogu v soboto gostili Velenjčane, Domžalčani pa bodo 22. aprila gostovali v Krškem.

Maribor : Domžale 1:0 (0:0) Štadion Ljudski vrt, gledalcev 3000, sodniki: Mertik, Vukan in Smej.* Strelec: 1:0 Dobrovoljc (89./avtogol). Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Viler, Cretu (od 46. Vršič), Dervišević, Vrhovec (od 85. Santos), Hotić, Mlakar (od 69. Tavares), Zahović. Domžale: Santini, Rom, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Vetrih (od 75. Žužek), Gnezda Čerin, Hodžić, Mujan (od 65. Vuk), Podlogar (od 85. Pečnik), Nicholson. Rumeni kartoni: Milec, Vršič; Dobrovoljc, Klemenčič.

Rdeči karton: /.