Krško se ne predaja, Gorica v škripcih #video

Nogometaši Krškega so v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Gorico z 2:1 (1:1) in dočakali prvo zmago v koledarskem letu 2019.

Gorica : Krško 1:2 (1:1)



Stadion v športnem parku, gledalcev 500, sodniki: Žganec, Praprotnik, Vojska.



Strelci: 1:0 Lipušček (8.), 1:1 Vukušić (42., 11-m), 1:2 Kordić (54.).



Gorica: Sorčan, Celcer, Tomiček, Lipušček, Kavčič, Šipek (od 69. Kolenc), Velikonja, Grudina, Osuji, Smailagić (od 77. Gulić), Halilović (od 82. Hodžić).



Krško: Frelih, Volarič, Ilić, Cetina, Štefulj, Jandrek (od 90. Kovačič), Kordić, Da Silva, Perić (od 81. Ogrinec), Volaš (od 75. Sokler), Vukušić.



Rumeni kartoni: Tomiček, Osuji, Celcer; Cetina, Ilić, Sokler, Frelih.

Rdeči karton: /

Nogometaši Krškega, ki jih po novem vodi Hrvat Andrej Panadić, so pred gostovanjem v Novi Gorici zmagali le trikrat, zadnjič v 18. krogu, ko so ugnali prav Gorico. Zdaj so vajo ponovili in v obračunu zadnjeuvrščenih ekip na prvenstveni lestvici vknjižili točke, ki jim še dajo upanje, da ujamejo vsaj še kvalifikacije za obstanek v ligi. Za predzadnjo Gorico zdaj zaostajajo za šest, za Triglavom osem, za Rudarjem pa devet točk.

Vrhunci dvoboja v Novi Gorici:

Sanjski začetek Gorice

Za gostitelje se je tekma, ki ni poskrbela z veliko priložnostmi in dobrim nogometom, začela odlično, saj so že v osmi minuti povedli. Po kotu, ki ga je izvedel Uroš Celcer, je bil v kazenskem prostoru najvišji branilec Žiga Lipušček in povedel svojo ekipo v vodstvo.

Zadetek Žige Lipuščka:

Tega bi v 26. minuti lahko povišal Etien Velikonja, a je, potem ko ga je v sredini lepo našel Bede Amarachi Osuji, streljal slabo. Gostujoči vratar se je nato izkazal po strelu Semirja Smailagića, gosti pa so izkoristili svojo drugo priložnost na tekmi. V prvi se Robert Jandrek ni dobro znašel, nevarnost je razčistil Rok Grudina, v 42. minuti pa je Matteo Tomiček v kazenskem prostoru s prekrškom zaustavil Marina Perića, najstrožjo kazen pa je natančno izvedel Ante Vukušić.

Gosti so v vodstvo prišli v 54. minuti, ko se je za strel po tleh z razdalje odločil Ante Kordić, strel je bil dovolj natančen, da je žoga končala v desnem kotu vrat vratarja Grege Sorčana.

Zadetek Anteja Kordića:

Gol se je izkazal za zmagovalnega, saj so nato Krčani zaprli vse poti do svojega vratarja, tekmecem pravih priložnosti niso dopustili, tako da se izid ni spremenil. Zato je kriva tudi zgrešena priložnost Vukušića v zadnjih trenutkih tekme, ko se je osmešil pred domačim vratarjem.

Gorica bo v naslednjem krogu gostovala pri Olimpiji, Krško pa bo gostilo Domžale.

Dogajanje v Novi Gorici v živo:

Konec tekme v Novi Gorici. Krško je dobilo derbi začelja z 2:1 in ohranilo upanje v obstanek med prvoligaško druščino. 90. minuta. Kaj se zdaj zapravil Ante Vukušić! Znašel se je sam pred vrati Gorice, imel priložnost za povišanje vodstva na 3:1, a je streljal tako neprepričljivo, da je Grega Sorčan ubranil strel. 80. minuta. Gorica ne skriva želje, da bi izenačila na 2:2, a obramba Krškega ustavlja vse njene napade. Ob protestih je bil izključen njen trener Saša Kolman, ki vodi vrtnice prvič kot samostojni trener. Statistika tekme #GORKRS do 75′ 👇#PLTS 🏆 | #GORKRS ⚽ pic.twitter.com/WNgU2gQ6ns — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 70. minuta. Velik udarec za Gorico, ki je ostala brez Mattea Tomička. Hrvaški branilec si je prislužil drugi rumeni karton, prejel izključitev in moral predčasno v slačilnico. 65. minuta. Gorica je prek Žige Lipuščka dosegla zadetek za 2:2, ki pa je bil kmalu razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Ostaja pri vodstvu gostov z 2:1. Statistika tekme #GORKRS do 60′ 👇#PLTS 🏆 | #GORKRS ⚽ pic.twitter.com/XEcl3plhHj — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 Goooool! 1:2! 54. minuta. Na pomolu je velik preobrat. Krško je prekrižalo načrte Gorici in povedlo z 2:1. Zadetek je po natančnem strelu z razdalje v levi spodnji kot vrat Grege Sorčana dosegel Ante Kordić. Če bi ostalo pri tem, bi Krčani zmanjšali zaostanek za vrtnicami na šest točk in pozdravili prvo letošnjo zmago. Zadetek Anteja Kordića: Konec prvega polčasa v Novi Gorici. 45. minuta: Nogometaš Gorice Adel Halilović je zapretil v zadnji minuti prvega dela, a se je izkazal vratar Krškega Žiga Frelih. Goooool! 1:1! 42. minuta. Krško je vrnilo udarec. Ante Vukušić je suvereno pretopil kazenski udarec v zadetek. Grega Sorčan je bil brez možnosti. Sodnik je pokazal na belo točko po prekršku Mattea Tomička nad Marinom Perićem. 37. minuta: Semir Smailagić je z močnim strelom z razdalje prisilil vratarja Krškega k atraktivni obrambi. 17. minuta: Krško je skušalo hitro izenačiti. Priložnost se je ponudila Robertu Jandreku, a je obramba Gorice blokirala njegov strel. Ostaja 1:0. Goooool! 1:0! 8. minuta. Gorica vodi. Visoki branilec vrtnic Žiga Lipušček je po predložku s kota Uroša Celcerja skoraj neoviran premagal vratarja Krškega Žigo Freliha. Gorica je za vodstvo potrebovala le osem minut. Pred tem je gostujočega vratarja namučil Etien Velikonja. Zadetek Žige Lipuščka: Začetek dvoboja v Novi Gorici. Sklepno dejanje 27. kroga bo ob 19. uri v Novi Gorici, kjer se bodo vrtnice predstavile že s tretjim trenerjem v tej sezoni. Po Miranu Srebrniču in Nerminu Bašiću, ki se v spomladanskem delu ni proslavil, saj je na sedmih tekmah popeljal Gorico le do štirih točk, se bo predstavil njegov donedavni pomočnik Saša Kolman. Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na pomoč Hrvata Andrije Filipovića, gostje iz Krškega, ki bodo v zadnjih desetih krogih za zagotovitev obstanka potrebovali manjši čudež, saj za Gorico zaostajajo kar devet točk, pa bodo pogrešali prvega vratarja Marka Zalokarja. Posavci so se na derbi začelja v slovenski Las Vegas odpravili s ciljem, da pozdravijo prvo zmago pod vodstvom Andreja Panadića. Krško ni zmagalo že devet krogov. Ob 19. uri se bosta v sklepnem dvoboju 27. kroga v derbiju začelja pomerila Gorica in Krško. Koga sta trenerja Saša Kolman in Andrej Panadić uvrstila v začetno postavo? Znani sta postavi Gorica in NK Krško 👇#PLTS 🏆 | #GORKRS ⚽ pic.twitter.com/iMsnP08lHx — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019

"Gasilec" Hadžić se je vrnil z zmago, Aluminij jezen na sodnika

Safet Hadžić se je vrnil na klop Olimpije z zmago. Foto: Matic Ritonja/Sportida V Stožicah se je na dvoboju med Olimpijo in Aluminijem, ki se bosta 23. aprila pomerila v Ljubljani še na pokalnem izzivu, zbralo zgolj 400 gledalcev. Navijaška skupina Green Dragons je izrazila nezadovoljstvo z (nedavnimi) odločitvami vodstva in zelo pogostimi menjavami trenerja s transparentom, na katerem je pisalo "Vsak teden nova vizija, rezultat je apatija," v enajsterici gostiteljev pa sta se pod vodstvom povratnika Safeta Hadžića znašla tudi izkušena ''povratnika'' Rok Kronaveter in Marko Putinčanin.

Kronaveter je v prvem polčasu stresel okvir vrat, pri gostih pa je najlepšo priložnost zapravil Matic Vrbanec. Kidričani so v nadaljevanju zaigrali še bolj napadalno, zapravili kar nekaj priložnosti, v 59. minuti pa od sodnika zahtevali še strel z bele točke. Dragoslav Perić je brez razmišljanja odmahnil z roko.

Sporna sodniška odločitev v 59. minuti, ki je razburila goste iz Kidričevega:

Bi moral sodnik po tem, ko je žoga zadela v roko Jana Andrejašiča, pokazati na belo točko? Da. 76,17% +

Ne. 23,83% +

Olimpija se je znašla v težavah, nato pa je Kronaveter mojstrsko zaposlil Maria Jurčevića, ta pa je v 79. minuti poskrbel za vodstvo gostiteljev.

Prvi zadetek Olimpije po prekrasni akciji Kronaveter - Jurčević:

V izdihljajih srečanja ga je po hudi napaki obrambe gostov še povečal Kronaveter in zaznamoval zmago, s katero se je na vroči stolček Olimpije vrnil ''dežurni gasilec'' Hadžić. Po tekmi je priznal, da je bila igra Olimpije v krču, a da je v tem trenutku najbolj pomembna zmaga. Maribor beži največjim tekmecem iz Ljubljane 12 točk.

Sanjski začetek Mure, Obradović znova nepremagan

Črno-beli iz Murske Sobote nadaljuje izjemen niz v prvenstvu. Na zadnjih petih tekmah so neporaženi, od možnih 15 so osvojili kar 13 točk in se močno približali tretjeuvrščenim Domžalam, vratar Matko Obradović pa je v tem obdobju ohranil mrežo nedotaknjeno. Mura ni prejela zadetka v prvenstvu že 464 minut!

Zadetek Alena Kozarja v 48. sekundi srečanja:

Tokrat je v Celju pred velikim številom navijačem, ki so pripotovali v knežje mesto iz Prekmurja, zmagala z 2:0. Oba zadetka je dosegla že v uvodnih štirih minutah. V 48. sekundi je izbrance Anteja Šimundže s strelskim prvencem sezone popeljal v vodstvo kapetan Alen Kozar, na 2:0 pa je hitro povišal Nino Kouter. Hitro vodstvo je šokiralo Celjane, ki v nadaljevanju niso znali prelisičiti obrambe gostov, v 87. minuti pa ostali še brez izključenega Tadeja Vidmajerja.