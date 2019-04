Maribor lahko pripravlja proslavo, Robert Pevnik že bivši trener Olimpije?

Olimpija je v zadnji tekmi 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije brez zadetkov remizirala v gosteh pri Muri, kar pomeni, da ima Maribor, ki je v sredo z 1:0 zmagal v Krškem, že 12 točk prednosti na vrhu lestvice. Po nekaterih informacijah naj bi bila to zadnja tekma Roberta Pevnika v vlogi trenerja Ljubljančanov. V drugi četrtkovi tekmi je Aluminij s 3:1 v Kidričevem premagal Gorico in še poglobil njeno krizo.

Olimpija je v Murski Soboti, kjer se je na tribunah Fazanerije zbralo precej gledalcev in poskrbelo za pravcati nogometni praznih, zaigrala v precej presenetljivi postavi. Od prve minute sta sploh prvič v njenem dresu zaigrala Albanec Endri Cekici in Bosanec Mirza Mujčić, ki sta do zdaj za Ljubljančane skupaj odigrala vsega 25 minut.

Državni in pokalni prvaki so bili precej slabši nasprotnik od Mure, ki pa si prav tako ni priigrala prav veliko priložnosti. Še najbližje golu so bili domači v 75. minuti, ko je okvir vrat zatresel Žan Karničnik. Tik pred koncem tekme je za še večjo nejevoljo v taboru gostov poskrbelo trčenje vratarja Nejca Vidmarja z nogometašem Mure Špirom Peričićem, po katerem se je zdelo, da jo je kapetan Olimpije huje skupil, a glede na to, da je nadaljeval z igro, k sreči očitno ni bilo hujšega.

Trk Nejca Vidmarja s Špirom Peričićem:



Je Robert Pevnik že bivši?

Je Robert Pevnik nova trenerska žrtev Olimpije? Foto: Vid Ponikvar Po tekmi so v javnosti sicer hitro zaokrožile informacije o tem, da je trener Robert Pevnik, čigar usoda je bila negotova že po zadnjem prvenstvenem remiju proti Rudarju v Stožicah, že bivši. Po naših informacijah temu ni tako, čeprav je res, da se njegov trenerski stolček res pošteno maje. Več o tem, ali se bo po vsega sedmih tekmah res poslovil o Olimpije, naj bi bilo znano v petek dopoldne, ko se bo sestal s predsednikom Milanom Mandarićem.

Če bo Pevnik, ki je na klop državnih in pokalnih prvakov prišel pozimi, res odšel s klopi Olimpije, bomo na njej skorajda zagotovo spet videli Safeta Hadžića, ki je v preteklosti že večkrat odigral vlogo začasnega trenerja Ljubljančanov, a naj bi tokrat le dobil stalno službo. Kolikor je ta pri zdajšnjem predsedniku Olimpije sploh lahko stalna, seveda.

Aluminij razbil Gorico in poglobil njeno krizo

V prvi četrtkovi tekmi v Kidričevem, ki je bila zaradi razmočenega igrišča nekaj časa celo pod vprašajem, je Aluminij z dvema goloma mladega napadalca Maribora Luke Štora, ki je ekipi Oliverja Bogatinova posojen do konca sezone, in zadetkom Sanina Muminovića ob koncu tekme, prišel do druge prvenstvene zmage v letošnjem letu. Ob tem je Aluminij še kar trikrat zatresel okvir vrat gostov.

Aluminij je na razmočenem igrišču v Kidričevem s 3:1 premagal Gorico in jo povsem nadigral. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Gorica ostaja le pri eni in trepeta za obstanek. Trenutno so Novogoričani osmi, a imajo isto število točk kot devetouvrščeni Rudar iz Velenja. Odkar je prišel na klop štirikratnih slovenskih prvakov, se njihov novi trener Nermin Bašić ne more pohvaliti z najboljšimi rezultati. Bosanec je v sedmih tekmah doživel pet porazov in osvojil vsega štiri točke.

Domžale so si privoščile Kranjčane

V sredo so bile na sporedu prve tri tekme 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Za najvišjo tokratnega sporeda so poskrbeli Domžalčani. Goste iz Kranja so premagali kar s 6:1. Pod tri zadetke se je podpisal kapetan Senijad Ibričić, ki je z devetimi goli, toliko jih je v tej sezoni dosegel tudi Shamar Nicholson, prvi klubski strelec.

Drugi zadetek Senijada Ibričića, ki je še posebej izstopal:

V polno je zadel tudi članski reprezentant Adam Gnezda Čerin, prvi gol pa so si Triglavani zabili sami. V izdihljajih srečanja je rezervist Muamer Svraka poskrbel za častni zadetek, Domžale pa so se s prepričljivo zmago utrdile na tretjem mestu, ki prinaša evropsko vozovnico.

Vrhovec za dragoceno zmago v Krškem

Mariborčani so se v dvoboju med najboljšo in najslabšo ekipo prvenstva na papirju namučili, da so osvojili vse tri točke v Krškem. Edini zadetek je v 15. minuti dosegel Blaž Vrhovec, nato pa se je večkrat izkazal vratar vijolic Kenan Pirić, najbolj ga je ogrožal Ante Vukušić.

Zadetek Blaža Vrhovca:

Maribor, ki ga je tokrat vodil Saša Gajser, saj je kaznovani prvi trener Darko Milanič spremljal dvoboj s tribun, je povišal prednost pred Olimpijo. S tekmo več ima že 13 točk prednosti pred branilci naslova iz Ljubljane, ki jih tekma 26. kroga čaka v četrtek.

Rapsodija kralja prvoligaških strelcev

Občasni reprezentant Rudi Požeg Vancaš je vedno sladko zmago Celja v šaleško-savinjskem derbiju zaznamoval z dvema zadetkoma in povišal prednost na lestvici najboljših golgeterjev tekmovanja. V tej sezoni je dosegel že 14 zadetkov. Z imenitnim zadetkom, ki je končal v velenjski mreži, se je izkazal tudi Amadej Brecl.

Drugi zadetek Požega Vancaša v Velenju:

Celjani so dosegli vse tri zadetke v zadnji tretjini srečanja, od 33. minute pa so imeli prednost, saj je moral izkušeni knap Damjan Trifković zaradi dveh rumenih kartonov predčasno pod prho.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar)

8 - Dino Hotić (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

Mura : Olimpija 0:0 (fotograf Blaž Weindorfer/Sportida):

Aluminij : Gorica 3:1 (fotograf Miloš Vujinović/Sportida):

Domžale : Triglav 6:1 (fotograf Vid Ponikvar)

Aluminij : Gorica 3:1



Krško : Maribor 0:1







Rudar : Celje 0:3





Domžale : Triglav 6:1