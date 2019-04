Maestralni Ibričić popeljal Triglav do katastrofe #video

Nogometaši Domžal so v 26. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali kranjski Triglav s 6:1 (2:0). Čeprav niso mogli računati na kaznovanega Amedeja Vetriha, so Domžalčani brez velikih težav odpravili Kranjčane. Triglav, ki je septembra že presenetil v Domžalah (2:1), je bil tokrat daleč od zmage, saj so domači večji del tekme prevladovali.

Domžale : Triglav 6:1 (2:0) Športni park, gledalcev 900, sodniki: Matković, Vukan in Klančnik.

Strelci: 1:0 D. Kryeziu (12./avtogol), 2:0 Ibričić (26.), 3:0 Ibričić (49.), 4:0 Nicholson (76.), 5:0 Gnezda Čerin (80.), 6:0 Ibričić (86./11 m), 6:1 Svraka (90.). Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Hodžić (od 73. Žužek), Mujan (od 78. Pečnik), Ibričić, Gnezda Čerin, Podlogar, Vuk (od 59. Nicholson).

Triglav: Arko, D. Kryeziu, Karamatić, Kumer, Rogelj, Mertelj, E. Kryeziu (od 56. Svraka), Tijanić, Crnov (od 78. Kopač), Udovič (od 60. Žurga), Majcen. Rumeni kartoni: Ibričić; Mertelj, Kumer.

Rdeči karton: /.

Domžale so prišle do 11. zmage v sezoni in imajo na tretjem mestu tri točke prednosti pred četrtouvrščenim Celjem. Triglav pa je po 14. porazu ostal na sedmem mestu.

Prvi gol so si gostje zabili sami ...

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec in ga zasluženo dobili z 2:0. Domači so povedli v 12. minuti, ko je po podaji Tonćija Mujana z leve strani žogo v lastno mrežo preusmeril Drilon Kryeziu. Prednost so izbranci Simona Rožmana podvojili v 26. minuti, ko je Senijad Ibričić z desne strani podal na drugo vratnico, v gneči pred vrati pa se nihče ni dotaknil žoge, Jalen Arko jo je le preusmeril v vratnico, od koder se je odbila čez golovo črto.

Sicer pa so imeli domači še kar nekaj obetavnih strelov, med drugim Matej Podlogar v šesti, Mujan v 25., Gaber Dobrovoljc v 33. (Drilon Kryeziu je žogo dobil z golove črte) in 39. ter Slobodan Vuk v 40. minuti. Na drugi strani je omembe vreden strel imel le Gašper Udovič, a je v osmi minuti zadel zunanji del mreže. Domači so sicer v deveti minuti zahtevali tudi najstrožjo kazen, ko je v kazenskem prostoru padel Ibričić, a je sodnik ocenil, da je domači zvezdnik simuliral.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

... nato v zadnjih sekundah omilili katastrofo

Kranjčani so izkusili nenadejano visok poraz. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Že v 49. minuti pa so Domžale vodile že s 3:0. Ibričić je izvedel prosti strel z leve strani in žogo spravil ob oddaljeni vratnici v mrežo za svoj osmi zadetek v sezoni. Čeprav so imeli triglavani zatem dve polpriložnosti, pa so bili rumeni še vedno boljši tekmec, še naprej poskušali s streli in v 76. minuti znova zadeli, potem ko je po levi pobegnil Shamar Nicholson in na koncu rutinirano ugnal še Arka. Za Nicholsona je to deveti gol v sezoni.

Za "petardo" je v 80. minuti poskrbel Adam Gnezda Čerin, ki je z glavo unovčil podajo Matije Roma z desne strani. Prav Rom je v 85. minuti poskrbel tudi za najstrožjo kazen, ko je ob Udoviču padel v kazenskem prostoru, z bele točke je streljal Ibričić ter dosegel "hattrick" in deveti zadetek sezone. Že pred tem je Tilen Pečnik s 25 metrov z močnim strelom zadel prečko. Končni izid je postavil Muamer Svraka, ko je po tleh zadel s prostega strela s 30 metrov. Žoga je tudi nekoliko presenetila Krševana Santinija, ko je spremenila smer po dotiku Dobrovoljca.

Domžalčani bodo v 27. krogu v soboto gostovali v Mariboru, Kranjčani pa bodo gostili Velenjčane.