Spodrsljaj Radomelj, Tabor pa vztraja na vrhu druge lige

Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali tekme 21. kroga. Vodilni Tabor iz Sežane bo na vrhu lestvice tudi po tem krogu, saj je zmagal z 2:0 v Dekanih. Na drugo mesto se je prebil Bravo, ki je z 2:1 v gosteh premagal Roltek Dob. V nedeljo so Kalcer Radomlje na domačem igrišču z 1:2 izgubile proti Brdom in ostale na tretjem mestu prvenstvene lestvice.