Požeg Vancaš dokazal, zakaj je kralj strelcev v Sloveniji #video

Nogometaši velenjskega Rudarja so v 26. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Celju z 0:3 (0:0). Velenjčani so po dveh zaporednih neodločenih izidih znova doživeli poraz (skupno 14.) in ostajajo predzadnji. Potem ko so večji del tekme igrali z igralcem manj, so v drugem polčasu prejeli tri zadetke in tako še tretjič v sezoni morali priznati premoč sosedom iz Celja. Ti po deveti zmagi ostajajo v boju za tretje mesto.