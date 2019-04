Slovenski kralj hat-trickov je še vedno Štefan Škaper

Verjetno ni nogometaša, ki ne bi sanjal o treh ali več doseženih golih na eni tekmi. Po Jasminu Mešanoviću (Maribor), Roku Sirku (Mura), Roku Kronavetru (Olimpija) in Dariju Vizingerju (Celje) je v nedeljo svojo sanjsko tekmo na slovenskih stadionih, vsaj kar se tiče sezone 2018/19, v svojem rojstnem mestu dočakal tudi 22-letni Milan Tučić.

Ljubljančan, ki je pred tem igral za Bravo, je postal 135 nogometaš, ki se lahko pohvali s hat-trickom v prvi ligi. Ob tem, da je bil to njegov prvi, se bo lahko večno hvalil tudi s tem, da je bil sploh prvi nogometaš, ki je na stadionu v Stožicah zabil vsaj tri gole Olimpiji.

Če pogledamo na drugo stran sta za Olimpijo na največjem slovenskem stadionu tri gole na eni tekmi zabila po enkrat Andraž Šporar (sezona 15/16) in Rok Kronaveter (18/19).

Nogometaši Olimpije so dosegli 30, nogometaši Maribora pa 35 hat-trickov

Če ostanemo pri obeh največjih slovenskih klubih so nogometaši za Olimpijo in Maribor dosegli skoraj tretjino vseh hat-trickov v PLTS od leta 1991 naprej. Skupaj 65. V njuno mrežo jih je seveda padlo precej manj. Milan Tučić je bil v nedeljo sedmi nogometaš, ki je zabil prvenstveni hat-trick ljubljanski Olimpiji, prvi po letu 2003 in napadalcu Maribora Damirju Pekiču.

V tekmah proti Mariboru pa je to uspelo le dvema nogometašema. Kot prvemu Vanji Starčeviču (00/01) in nato še Nacetu Kosmaču (06/07), obema v dresu Primorja iz Ajdovščine. Starčevič je celo edini nogometaš, ki je dosegel prvenstveni hat-trick tako proti Olimpiji, kot proti Mariboru.

VSI HAT-TRICKI PROTI OLIMPIJI V PLTS ŠTEFAN ŠKAPER – sezona 94/95, 14. krog, Beltinici – Olimpija 4:2 SANDI VALENTINČIČ – sezona 95/96, 12.krog, Olimpija – Gorica 0:3 VANJA STARČEVIČ – sezona 99/00, 8. krog, Primorje – Olimpija 6:0 UROŠ BARUT – sezona 99/00, 8. krog, Primorje – Olimpija 6:0 GORAN GUTALJ – sezona 00/01, 18. krog, Gorica – Olimpija 5:0 DAMIR PEKIČ – sezona 02/03, 31. krog, Olimpija – Maribor 3:3 MILAN TUČIĆ – sezona 18/19, 25. krog, Olimpija – Rudar 3:3 Vir: NZS

VSI HAT-TRICKI PROTI MARIBORU V PLTS VANJA STARČEVIČ – sezona 00/01, 13. krog, Primorje – Maribor 4:0 NACE KOSMAČ – sezona 06/07, 25. krog, Primorje – Maribor 3:1 Vir: NZS

Edini hat-trick na prvenstvenih večnih derbijih v lasti Damirja Pekiča

Iz pregleda vseh strelskih trojčkov proti Olimpiji oz. Mariboru je razvidno, da so navijači na prvenstvenih večnih derbijih videli le enega. 25. maja 2003 je bil junak derbija na stadionu za Bežigradom Damir Pekič, ki je trikrat premagal vratarja Olimpije Boruta Mavriča. En gol je zabil iz enajstmetrovke, po vodstvu vijoličastih s 3:1 so nato domači uspeli iztržiti točko (3:3).

Štefan Škaper je z osmimi hat-tricki še vedno slovenski rekorder. Foto: Sportal Rekorder Štefan Škaper je tri gole ali več zabil osemkrat.

35-letni napadalec in kapetan Maribora Marcos Tavares je s 148-timi goli že nekaj časa kralj strelcev na večni lestvici PLTS. Kar se tiče števila hat-trickov pa je Brazilec šele na 5. mestu. Na vrhu te lestvice je prejšnji strelski rekorder Štefan Škaper. Danes 52-letni Prekmurec je gole zabijal v dresu Beltincev in Mure, kar osemkrat pa mu je uspelo na eni tekmi zabiti tri gole ali več.

S še enim legendarnim strelcem v PLTS si deli tudi rekord po številu golov na eni tekmi. Pet golov na eni tekmi sta zabila le Škaper (Beltinci) in pokojni Zoran Ubavič (Olimpija). Prvemu je to uspelo maja 1995, drugemu pa junija 1992.

Tekem, na katerih je nogometaš zabil štiri gole je bilo 23, nazadnje se je tega dosežka veselil Andraž Šporar oktobra 2015 na tekmi med Celjem in Olimpijo. Kar trikrat pa je po štiri gole na eni tekmi uspelo zabiti Klitonu Bozgu, dvakrat v dresu Olimpije, enkrat pa v dresu Maribora.

Kar se tiče hat-trickov doseženih v eni sezoni pa rekordne dosežke najdemo v uvodnih letih slovenskega prvenstva. Štirje napadalci so dosegli po tri hat-tricke v eni sezoni. To je uspelo Zoranu Ubaviču, Sašu Udoviču, Štefanu Škaperju in Oskarju Drobnetu. Zadnji trije, ki so dosegli dva hat-tricka v eni sezoni pa so Marcos Tavares (12/13), Andraž Šporar (15/16) in Luka Zahovič (17/18).

NAJVEČ HAT-TRICKOV V PLTS 8 - Štefan Škaper 7 - Kliton Bozgo in Zoran Ubavič 6 - Oskar Drobne 5 - Marcos Tavares, Milan Osterc, Ismet Ekmečić in Miloš Breznikar Vir: NZS