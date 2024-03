Vrata Ljudskega vrta zaprta, navijači Maribora se bodo zbrali na južni ploščadi

Nogometni klub Maribor bo v petek na tekmi 28. kroga Prve lige Telemach proti Radomljanom prvič po zavrnjeni pritožbi oziroma potrjeni kazni zaradi navijaškega incidenta v Murski Soboti igral pred praznimi tribunami. Navijači vijoličastih se bodo lahko v Ljudski vrt vrnili na derbiju proti Olimpiji čez mesec in pol. "Navijači nam pomenijo veliko podporo in zagotovo nam bo težko brez njih. Verjamem pa, da bodo zelo glasni izven stadiona in jih bomo slišali na igrišče," pred srečanjem s Kalcerjem sporoča branilec Lan Vidmar. Navijači Maribora bodo petkovo srečanje spremljali pred stadionom na južni ploščadi.

Potem ko je Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije (NZS) 20. marca zavrnila pritožbo Maribora, bo v petek na prvi domači tekmi vijoličastih začela veljati prepoved štirih tekem brez prisotnosti navijačev.

"Razlog za zavrnjeno pritožbo je, da te ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub, saj pritožba ni bila podpisana s strani zakonitega zastopnika, kakor veleva 45. člen disciplinskega pravilnika NZS," so pred osmimi dnevi v izjavi na spletni strani zapisali pri NZS.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Obenem bo moral Maribor plačati še 25.000 evrov kazni zaradi navijaškega incidenta, ki se je zgodil Murski Soboti 18. februarja in v katerem je bilo zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva ob igrišču poškodovanih sedem ljudi. Tekma proti Muri pa je bila obenem registrirana s 3:0 za soboški klub.

Navijačem odprta vrata šele na večnem derbiju

Zadnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo v tej sezoni bo drugi teden v maju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Mariborčani bodo pred praznimi tribunami Ljudskega vrta igrali še tekmo 30. kroga proti Muri (9. april), ter 32. proti Rogaški (20. ali 21. april) in 34. proti Celju (4. ali 5. maj). Drugi majski konec tedna pa se bodo lahko navijači 16-kratnih državnih prvakov vrnili na tribune, ko bo v Mariboru gostovala Olimpija.

Mariborski klub je na družbenih omrežjih svoje navijače že pred časom pozval, naj se na tekmah, na katerih bo veljala kazen, v čim večjem številu zberejo na južni ploščadi in pred stadionom podprejo svojo ekipo.

Uradni poziv na 1. Miting.



Petek, 29. 3. Vsi na južno ploščad!#MiSmoMaribor pic.twitter.com/WvtYxUQm9Z — NK Maribor (@nkmaribor) March 25, 2024

Vidmar: Težko nam bo brez navijačev

Lan Vidmar je 22-letni branilec. Mariboru se je pridružil v zimskem prestopnem roku, pred tem je branil barve Bistrice. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Branilec Lan Vidmar je o igranju pred praznimi tribunami ter pobudo, da navijači spremljajo dvoboj pred stadionom na južni ploščadi, povedal: "Upam in menim, da bo to le še bolj povezalo vse navijače. Zame, ki sem prišel med zadnjimi, so občutki še bolj pomešani. Komaj sem se navadil na ozračje, ki je res vrhunsko, zdaj sledi soočenje z neprijetnim spoznanjem, da moramo igrati pred praznimi tribunami. Gledalci nas spremljajo v velikem številu, poseben občutek je igrati pred takšno množico ljudi. Navijači nam pomenijo veliko podporo in zagotovo nam bo težko brez njih. Verjamem pa, da bodo zelo glasni izven stadiona in jih bomo slišali na igrišče."

V 28. krogu 1. SNL bodo sicer še tekme Rogaška - Bravo in Domžale - Mura v petek ter Olimpija - Koper ter Celje - Aluminij v soboto.

Na lestvici ima Celje 62 točk po 27 odigranih tekmah. Olimpija s tekmo manj zaostaja 12 točk, Maribor pa je po 26 tekmah zbral 43 točk in je tretji točko pred Bravom Kostelom.