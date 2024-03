Pri Mariboru ne bodo zadovoljni

Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije je obravnavala pritožbo NK Maribor zoper sklep disciplinskega sodnika NZS dne 26. februarja 2024, ko je Maribor gostoval pri Muri. "Petčlanski senat komisije za pritožbe je po temeljitem pregledu vseh predloženih dokumentov in pravilnikov NZS sklenil, da se pritožba NK Maribor Branik kot nedovoljena zavrže," so sporočili z NZS.

Spomnimo, sporni dogodek se je zgodil v 58. minuti tekme 21. kroga prve lige Telemach med Muro in Mariborom, ko je s sektorja navijačev Maribora neznanec odvrgel močno pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo šest članov domačega nogometnega kluba in mladega pobiralca žog. Disciplinski sodnik Boštjan Jeglič je takrat v obrazložitvi registracije tekme s 3:0 v korist Mure izpostavil nešportno in neprimerno vedenje navijačev, pri čemer je navedel večkratno žaljivo skandiranje, večkratno prižiganje bakel in metanje teh na igrišče, kjer so se ogrevali igralci.

Dodal je, da so bile po sprejetju odločitve o koncu tekme bakle odvržene na igrišče proti gasilcem in policistom, odvrženo je bilo tudi pirotehnično sredstvo topovski udar, "ki je s svojim učinkom poka poškodoval tri rezervne igralce in kondicijskega trenerja Mure, prav tako sta dva rezervna igralca Mure dobila hud glavobol, ob tem pa je nastala tudi konkretna nevarnost za poškodovanje mladoletnega pobiralca žoge". Ob vsem tem so mariborski navijači povzročili prekinitev tekme, poškodovali stole in te tudi metali na igralno površino.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ob razglašeni kazni so pri Mariboru napovedali pritožbo. "Ker dejanja v Murski Soboti ne smatramo kot delo skupine, ampak zgolj posameznika, menimo, da je sklep o kaznovanju vseh gledalcev z zapiranjem Ljudskega vrta prestrog in nesprejemljiv," so takrat med drugim zapisali pri NK Maribor.

Vodstvo NZS je zdaj obravnavalo pritožbo Maribora in jo zavrglo. "Petčlanski senat komisije za pritožbe je po temeljitem pregledu vseh predloženih dokumentov in pravilnikov NZS sklenil, da se pritožba NK Maribor Branik kot nedovoljena zavrže. Razlog za to odločitev je, da pritožbe ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub, saj pritožba ni bila podpisana s strani zakonitega zastopnika, kakor veleva 45. člen disciplinskega pravilnika NZS," so sporočili iz krovne zveze.

Sporočilo NZS v celoti: Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije je na svoji seji dne 14. marca 2024 obravnavala pritožbo NK Maribor Branik zoper sklep disciplinskega sodnika NZS št. 6021/24 z dne 26. februarja 2024. Pritožba je bila vložena zaradi kazni, izrečenih NK Maribor Branik za nešportno in neprimerno vedenje njegovih navijačev ter za spodbujanje narodnostne in etične nestrpnosti in drugega nasilja med tekmo. Petčlanski senat komisije za pritožbe je po temeljitem pregledu vseh predloženih dokumentov in pravilnikov NZS sklenil, da se pritožba NK Maribor Branik kot nedovoljena zavrže. Razlog za to odločitev je, da pritožbe ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub, saj pritožba ni bila podpisana s strani zakonitega zastopnika, kakor veleva 45. člen disciplinskega pravilinka NZS. Na podlagi navedenega je komisija za pritožbe pritožbo NK Maribor Branik zavrgla in odločila, da se pritožbena taksa klubu ne vrne. Ta odločitev je dokončna. Nogometna zveza Slovenije ponovno poudarja svojo zavezanost boju proti vsem oblikam nasilja, nestrpnosti in nešportnega obnašanja na nogometnih tekmah. NZS ostaja predana zagotavljanju varnega in pozitivnega okolja za vse udeležence nogometnih dogodkov in bo nadaljevala z izvajanjem in uveljavljanjem svojih disciplinskih pravilnikov v skladu s temi načeli.

