Ne le boleč poraz, Radomljani morajo seči še globoko v žep

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je imel po 10. krogu Prve lige Telemach kar nekaj dela. Finančno so jo najslabše odnesli Radomljani, ki bodo zaradi neprimernega vedenja navijačev, kot sta večkratno prižiganje bakel in večkratno žaljivo skandiranje, ter predkaznovanosti ob 1400 evrov. To se je dogajalo na dvoboju v Domžalah, kjer je Maribor premagal Radomlje s 5:0.

Ob tem bodo Radomljani zaradi kartonov še ob 480 evrov, sicer pa so denarne kazni zaradi navijačev ali kartonov dobili še Maribor (700 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev - prižiganje bakl, žaljivo skandiranje), Mura (650 - nešportno in neprimerno vedenje navijačev - večkratno prižiganje bakel, bakla odvržena na rob igrišča, žaljenje sodnikov), Domžale (300 - nešportno vedenje več igralec in uradnih oseb) in Olimpija (150 - nešportno in neprimerno vedenje navijačev - večkratno žaljivo skandiranje).

Kar štirje igralci pa so dobili kazen prepovedi igranja na dveh tekmah zaradi izključitev. To so Francoz Omar Correia iz Kopra, legionar iz Slonokoščene obale Denis Kouao iz Tabora, Rus Grigorij Morozov iz Celja ter Janez Pišek iz Domžal. Po eno tekmo pa bosta počivala Radomljana Emil Velić in nogometaš iz BiH Madžid Šošić.