Nafta do zmage tudi z dvema uspešno izvedenima 11-metrovkama, nova ničla Triglava #foto

Na prestavljeni tekmi 8. kroga v 2. SNL so nogometaši Nafte v torek s 3:0 premagali velenjski Rudar, Stjepan Oštrek je bil dvakrat uspešen z 11 metrov, tako da so zdaj drugi. V ponedeljek so člani Rogaške z 2:0 ugnali Bistrico. Na edini nedeljski tekmi sta se Vitanes Bilje in ajdovsko Primorje razšla brez zmagovalca 1:1. Goste je sredi prvega dela v vodstvo popeljal Mark Gulič Mark, v izdihljajih tekme pa je izenačil 1:1 Susso Bamba.

Sicer pa jo je nogometašem v drugi ligi v preteklih dneh močno zagodlo vreme in zaradi razmočenih igrišč je bilo preloženih kar nekaj tekem. V soboto sta bil na sporedu dva obračuna. Jadran je doma z 1:0 premagal Krško, dvoboj Beltincev in Ilirije pa se je končal z 1:1.

Tekma med Roltekom Dobom in Krko je bila zaradi razmočenega igrišča prestavljena, zaradi podobnih razlogov je na 20. september preložen tudi obračun velenjskega Rudarja in Nafte.

V petek so Brinje Grosuplje v derbiju začelja v Kranju po dveh zadetih enajstmetrovkah premagale Triglav z 2:0 (1:0). Triglavani, ki so v prejšnjem krogu v gosteh premagali Aluminij in že mislili, da so izšli iz krize, so tako spet na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice.

NK Triglav Kranj : NK Brinje Grosuplje (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

2. SNL, 8. krog: Petek, 16. september:

Triglav Kranj : Brinje Grosuplje 0:2 (0:1)

Đajić 38./11-m, Boh 88./11-m Sobota, 17. september:

Jadran Dekani : Krško 1:0 (1:0)

Gabrić 15./11 m Beltinci Klima Tratnjek : Ilirija 1911 1:1 (1.1)

Grobelnik 36.; Poplatnik 9. Nedelja, 18. september:

Vitanest Bilje : Primorje 1:1 (0:1)

Gulič 23.; Susso 90. Ponedeljek, 19. september:

Kety Emmi&Impol Bistrica : Rogaška 0:2 (0:1)

Musulin 8./11-m, Hajrić 62. R.K.: Maher 29./Bistrica Torek, 19. september:

Rudar Velenje : Nafta 1903 0:3 (0:2)

Szabo 24., Oštrek 39./11 m, 59./11 m Prestavljeno:

Fužinar Vzajemci - Aluminij

Roltek Dob - Krka