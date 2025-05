Aluminij v Prvi ligi brez vratarja Tiborja Banića

Petindvajsetletni vratar se je v Kidričevo preselil leta 2017 še kot mladinec, februarja 2019 pa z rdeče-belimi podpisal profesionalno pogodbo. Prvi nastop v Prvi Ligi Telemach je vknjižil 30. julija 2021 na domačem srečanju proti Kalcer Radomljam. Za rdeče-bele je skupaj v vseh tekmovanjih zbral 51 nastopov, svojo mrežo pa ohranil nedotaknjeno osemnajstkrat.

V letošnji sezoni je rdeče-beli dres nosil trinajstkrat, trikrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, zadnji nastop pa je vpisal na zadnji prvenstveni tekmi proti kranjskemu Triglavu.

"Zahvalil bi se prav vsem, ki so se v zadnjih osmih letih v Kidričevem znašli na moji poti. Hvala vsakemu soigralcu, s katerim sem kadarkoli delil slačilnico, vsem trenerjem in vsem, ki so na kakršen koli način povezani s klubom. Vsi ti so bili del mojega odraščanja in hvaležen sem za to izkušnjo - za vse padce in vzpone. Tukaj sem spletel prijateljstva za življenje, kar je morda celo najpomembnejše. Klub je iz leta v leto na višji ravni - želim si, da tako nadaljujete in da se tudi tekmovalno klub obdrži v prvi ligi. Nenazadnje - tja tudi spadate," je za spletno stran dejal Banić.

