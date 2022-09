Zahteven izpit za Olimpijo, ki je vendarle iz mesa in krvi

Nogometaši Olimpije so v prvem krogu presenetili slovensko javnost, in čeprav so se spopadali s številnimi težavami, doma premagali Muro. Kako bo v soboto, ko bodo gostovali v Prekmurju?

Nogometaši Olimpije so v prvem krogu presenetili slovensko javnost, in čeprav so se spopadali s številnimi težavami, doma premagali Muro. Kako bo v soboto, ko bodo gostovali v Prekmurju? Foto: Sportida

1. SNL, 10. krog: Sobota, 17. september:

15.00 Tabor – Koper

20.15 Mura – Olimpija Nedelja, 18. september:

15.00 Bravo – Gorica

17.30 Radomlje – Maribor

20.15 Celje – Domžale

Sosedski obračun na Krasu

Koprčani so nazadnje doživeli "nesrečen" poraz v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaške klube čakajo še obveznosti v 10. krogu, nato pa si bodo lahko tisti nogometaši, ki niso prejeli reprezentančnega vpoklica, končno malce odpočili. V vrstah Kopra se je Kekovega vpoklica vsaj malce nadejal Andrej Kotnik, najboljši strelec tekmovanja, ki pa je v zadnjih krogih podobno kot soigralci padel v formi. Še vedno prihaja do priložnosti, a šepa realizacija. Na zadnji tekmi v Murski Soboti je tako zapravil najstrožjo kazen, zatresel tudi vratnico, Koprčani pa so imeli celo toliko smole, da so skupaj na tekmi kar trikrat zadeli okvir vrat. Sreča ni njihov zaveznik, trenerja Zorana Zeljkovića pa vseeno pomirja misel, da igra vendarle ni tako slaba, kot to kažejo zadnji rezultati.

Kanarčki načrtujejo, da bodo obdobje slabših dosežkov prekinili pri sosedih v Sežani. Taboru ne gre vse po načrtih, vrnil se je na zadnje mesto, za vsaj malce boljšo voljo pa je poskrbela pokalna zmaga med tednom, ko so s 4:0 nadigrali drugoligaša iz Dekanov. Ravno klub, ki prihaja iz primorskega kraja, kjer zaradi pomanjkanja kakovostno pripravljenih zelenic v zadnjem času pogosto trenirajo Koprčani. Sobotni primorski spopad se bo na stadionu Rajko Štolfa začel v soboto ob 15. uri.

Mura se želi maščevati Olimpiji

Veselje nogometašev Olimpije in trenerja Alberta Riere, ko je v Stožicah na začetku sezone padla Mura. Foto: Sportida V soboto zvečer bo nastopil čas za derbi 10. kroga. Mura se bo skušala maščevati Olimpiji za poraz v uvodnem krogu prvenstva, ko je zaradi kaotičnih razmer znotraj ljubljanskega kluba, menjav trenerja in nenadejano pozne vrnitve iz Luksemburga veljala za favorita. Tega ni izkoristila. Ljubljančane so težave, s katerimi so se soočali, pod vodstvom izjemnega motivatorja Alberta Riere še zbližale in jih utrdile. Sledilo je sanjsko obdobje za zmage. Zmaga nad Muro (2:0), kateri je sledilo še čarobnih sedem prvoligaških zmag. Veličastnega niza je bilo konec šele prejšnjo soboto, ko so zeleno-beli, čeprav so v knežjem mestu že vodili z 2:0, na koncu izgubili s 3:4. Tako so prvič v tej sezoni ostali brez točk, a o tem še niso poročali na klubski strani, saj so na področju stikov z javnostjo pogoreli na izpitu, tako da v javnosti predstavljajo vse kaj drugega, kar bi moral v tej sezoni najboljši slovenski klub. Tekmecem so po porazu v Celju vsaj malce dovolili, da se jim približajo na lestvici.

Mura na drugi strani ne more biti preveč zadovoljna z dosežki v uvodni četrtini. V Evropi je izpadla hitreje od pričakovanega, v prvenstvu pa zbrala le tri zmage. Zadnja zmaga nad Koprom, na kateri jim je na pomoč priskočila tudi boginja sreče, je nakazala, da bi se lahko črno-beli vrnili na zmagovita pota, s katerimi je mladi trener Damir Čontala opozarjal nase že v spomladanskem delu. Obeta se srečanje, ki si ga bo z veseljem ogledal tudi selektor mlade reprezentance Milenko Ačimović, saj bodo na delu njegovi izbranci Tio Cipot, nekdanji zmaj Miha Kompan Breznik (oba Mura), Svit Sešlar in Marcel Ratnik (oba Olimpija).

Derbi začelja v Spodnji Šiški

V Ljubljani se bosta spopadla stara znanca Dejan Grabić in Miran Srebrnič. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja se bo začela ob 15. uri na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, kjer je Bravo v sredo v pokalnem spopadu napolnil mrežo mestnemu tekmecu, nižjeligašu Svobodi (5:0). V pokalu pa je presenetljivo na uvodni stopnički spodrsnilo Gorici. Vrtnice so gostovale v Vipavi in po izgubljeni loteriji 11-metrovk že končale tekmovanje. Boljšo voljo bodo iskale v prvenstvu, kjer jim v zadnjih tednih ne gre slabo. Na zadnjih štirih tekmah so bile trikrat neporažene, najbolj pa navdušile navijače z vedno sladko zmago v Sežani (3:1), s katero so se povzdignili z zadnjega mesta.

Na njega bi skoraj padel nedeljski tekmec Bravo, ki je proti Mariboru, čeprav si je priigral nekaj zrelih priložnosti, ostal praznih rok (0:1). Zdaj imajo Šiškarji priložnost, da jo v dvoboju sosedov z razpredelnice zagodejo štirikratnih državnim prvakom, ki pa so edino domačo zmago v tej sezoni dosegli prav proti Bravu! Proti klubu z drugo najboljšo obrambo v ligi.

Maribor nima prijetnih spominov na Radomlje

Nermin Bašić je z Radomljani v zadnjih petih nastopih osvojil le dve točki. Foto: Vid Ponikvar Ko je Maribor nazadnje gostoval v Športnem parku Domžale, je izgubil z 2:3, dan po tekmi pa je trener Radovan Karanović izgubil službo. A takrat so na drugi strani stali Domžalčani. Tokrat bodo Radomlje, na katere vijolice prav tako nimajo prijetnih spominov. V uvodnem dejanju prvenstva so drago plačale odločitev strokovnega vodstva, ki je v želji, da bi večino prvokategornikov spočil za Evropo, poslal v ogenj ''rezervno'' enajsterico in doživel polom. Radomljani so zmagali kar s 3:0, na krilih te zmage nadaljevali v dobrem nizu, ko pa so v 5. krogu na Bonifiki naleteli na izdatno maščevanje Kopra (5:0), pred tem pa za dalj časa izgubili še nosilca igre v zvezni vrsti Ivana Ćalušića, so se začele težave.

Zmag ni bilo, Radomljani so na lestvici izgubljali mesta, na zadnjih petih srečanjih pa osvojili le dve točki. Krizno obdobje želijo prekiniti proti Mariboru, ki pa je po tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi pri Bravu (1:0) končno začel dobivati obris ekipe, s katero želi Damir Krznar napadati najvišja mesta. Za dodatno zadovoljstvo je poskrbel prihod nadarjenega Nigerijca Ishaqa Kayodeja Rafiuja, ki bi lahko s svojo hitrostjo in spretnostjo dvignil odstotek uresničenih priložnosti. Morda bo Afričan, ki je izbral dres s številko 31, debitiral v 1. SNL še pred reprezentančnim premorom.

Spopad prvoligašev, ki sta imela strelske vaje v pokalu

Nigerijec Charles Ikwuemesi je v imenitni strelski formi. Foto: Vid Ponikvar Deseti krog bo sklenil spopad Celjanov in Domžal, ki sta imela med tednom strelske vaje v pokalu. Slovenski prvaki iz leta 2020 so sosede v Laškem odpravili kar z 9:0, pri čemer se je Gregor Bajde vpisal med strelce kar šestkrat, Domžalčani pa so bili brez milosti proti Kamniku. Zadeli so ''sedmico'' in se znesli nad nižjeligašem, katerega predsednika je trenutno poškodovani, sicer pa strelski rekorder Domžal v 1. SNL, napadalec Slobodan Vuk. V napadu Celja blesti Nigerijec Charles Ikwuemesi, ki bi se ob takšnem ritmu doseganja zadetkov lahko kmalu zavihtel na vrh najboljših strelcev. Z njim se bo spopadla domžalska obramba, med njimi tudi mladi Makedonec Igor Saitoski, ki je prejel slovenski potni list in bo zaigral za mlado reprezentanco.

Če Domžalčani v tej sezoni ne bi toliko zapravljali vodstev, brez zmage so ostali na kar treh tekmah, na katerih so vodil, bi bili še višje. Za zdaj je v Domžalah vse v znamenju številke 3. Tri zmage, trije remiji, trije porazi, celo razlika v zadetkih je 13:13. To bo tudi čustvena tekma za Simona Rožmana, ki bo prvič gostoval v Celju kot vnovični strateg Domžal. Pomeril se bo z Ukrajincem Romanom Pilipčukom, ki mu je uspelo nekaj, kar ni pred tem nobenemu strategu v 1. SNL. Premagal je namreč Olimpijo s trenerjem Albertom Riero.