Omladič se po sedmih letih vrača na slovenske zelenice

Nik Omladič je pred osmimi leti zablestel v prvi ligi v dresu ljubljanske Olimpije. V sezoni 2013/2014 je na 28 tekmah prve lige zabil 10 golov in za šest golov podal. Sezono pozneje pa na 16 tekmah zabil pet golov in za štiri podal. Januarja 2015 je tako prestopil v nemški Eintracht Braunschweig. Pozneje je v drugi nemški ligi igral še za Greuther Fürth in nazadnje Hanso Rostock. Po treh letih se je od Hanse poslovil junija. In iskal novo priložnost. Pri Olimpiji, kamor si je želel, je ni dobil.

Zdaj se pri svojih 33 letih vrača v svoj matični klub Rudar Velenje. "Vesel sem, da sem se vrnil in da lahko pomagam ekipi," je povedal od podpisu pogodbe. Drugoligaš ni sporočil, za koliko časa je Omladič podpisal. "V NK Rudar Velenje smo izjemno veseli, da je igralec takšnega kova kot je Nik Omladič, prepoznal potencial ekipe. Prepričani smo, da bo s svojimi bogatimi izkušnjami v veliko pomoč na terenu." Rudar si želi čim prej vrniti v prvo ligo, začetek sezone v drugi pa zanje ni bil najboljši. Po sedmih tekmah so z dvema zmagama in dvema remijema le deveti in že 11 točk za vodilno Krko.