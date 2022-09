Po skoraj dveh mesecih Maribor le dočakal odmevno okrepitev

Maribor je po devetih tekmah s tremi zmagami na tretjem mestu prve lige. Foto: Sportida NK Maribor je že julija napovedal, da v klub za tri sezone prihaja nigerijski napadalec Ishaq Kayode Rafiu, za katerega se je zanimala tudi Olimpija, a je pogajanja zanj zaradi netransparentnosti posrednikov prekinila. Le dan pozneje so iz njegovega takratnega kluba Rivers United zapisali: "Nič ne vemo o prestopu našega nogometaša." Skoraj dva meseca pozneje je 21-letnik, ki je s 14 goli Rivers Unitedu pomagal do naslova nigerijskega prvaka, le prišel v Maribor. "Trajalo je dlje, kot bi si želeli, a se je izšlo po predvidenem načrtu. Po vmesni predstavitvi in registraciji na daljavo smo 21-letnemu Nigerijcu tudi uradno dobrodošlico v Ljudskem vrtu izrekli v torkovem popoldnevu," so v sporočilu za javnost zapisali v NK Maribor.

"Navdušen sem, da sem tukaj. Zelo dolgo je trajalo, a sem vesel, da sem postal del NK Maribor. Obljubil sem si, da bom storil vse, da bi pokazal, kaj zmorem in pomagal svoji ekipi," je Ishaq Kayode Rafiu poudaril ob prihodu v Ljudski vrt. "Spoznanje, da bom prvič igral v Evropi, pomeni uresničitev mojih sanj. Med procesom pridobivanja vizuma sem bil aktiven in nisem zamudil nobenega treninga. Zdaj sem tukaj in lahko takoj začnem delo. Ne bo me treba čakati, lahko se pridružim pri delu najhitreje, kot je mogoče." Pravi, da je med čakanjem na prihod spremljal tekme Maribora, tako da že ve, kako vijoličasti igrajo. Največji izziv tako bo: "Zame je še težko izgovoriti imena nekaterih soigralcev, a bom sčasoma spoznal vse. Verjamem, da imamo dobro ekipo in bomo to tudi potrdili."

Nigerijski reprezentant bo prvi trening v Ljudskem vrtu opravil v sredo. Izbral si je dres s številko 31. Maribor ta konec tedna igra z Radomljami, nato pa v prvi ligi do prvega oktobra sledi reprezentančni premor.