Olimpija spet ni zmagala

Mura je bila pred domačimi navijači v spomladanskem delu sezone še neporažena, nazadnje pa je dosegla tri zaporedne zmage. Olimpija si je v lovu na Maribor na vrhu lestvice v prejšnjem krogu spet privoščila spodrsljaj in le neodločen izid proti Rudarju. Nov neuspeh pa bi verjetno spet poskrbel za pretrese v ljubljanski ekipi in morda negotovo usodo trenerja Roberta Pevnika. Na koncu sta se tekmeca razšla brez zadetkov in po novem ima Olimpija že -12 za Mariborom.

V prvem polčasu sta si ekipi razdelili premoč na terenu, najprej je pritiskala domača ekipa, ob koncu tudi gostje. Do spremembe izida pa v prvih 45 minutah ni prišlo, čeprav je imel gostujoči vratar Nejc Vidmar kar nekaj dela, da je mrežo v začetnih minutah ohranil nedotaknjeno.

Najbolj nevaren je bil Matic Maruško, ki je v 12. minuti poskusil z roba kazenskega prostora, strel je Vidmar ubranil, po kotu pa je isti igralec zapretil še enkrat, a je zadel enega od soigralcev.

Nekaj minut pozneje je bil nevaren Luka Šušnjara, meril je z glavo, potem pa še Nik Lorbek, žogo po njegovem strelu v 25. minuti pa je izbila gostujoča obramba.

V nadaljevanju so do sape prišli tudi gostje, v glavni vlogi pred Matkom Obradovičem pa je bil Rok Kidrič. Imel je dve priložnosti, lepšo v 29. minuti, ko je s kakšnih petih metrov meril tik ob desni vratnici, pozneje pa je po podaji Stefana Savića prišel še do enega strela, ki pa ni bil tako natančen.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Domači so sicer v izdihljajih prvega polčasa zatresli mrežo gostov, toda zadetka Špira Peričića sodniki zaradi prepovedanega položaja niso priznali.

V vse močnejšem deževju je v drugem polčasu dolgo kazalo, da ne bo prave akcije, šele ob predložku Žige Kousa je moral Vidmar prvič posredovati v 75. minuti.

Potem pa se je vendarle začelo dogajati, bližje zmagi pa so bili domači, ko je v 75. minuti po močnem strelu Žana Karničnika žoga zadela prečko. Dve minuti pozneje pa je domači nogometaš Klemen Šturm po posredovanju ljubljanske obrambe padel v kazenskem prostoru, po oceni sodnika pa ni bilo prekrška za najstrožjo kazen.

Za Olimpijo je v 77. minuti zapretil Goran Brkić, po njegovem strelu z roba kazenskega prostora je žoga pred domačim vratarjem na mokrem igrišču odskočila, Obradoviču pa jo je le uspelo odbiti v kot.

Ob posredovanju po kotu pred koncem tekme jo je skupil vratar gostov Vidmar, ko sta s Peričičem trčila z glavama; po zdravniškem posredovanju je s povito glavo le nadaljeval, to pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija na tekmi.

Sobočani bodo v 27. krogu v nedeljo gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo gostili Kidričane.

Stadion Fazanerija, sodniki: Skomina, Žunič in Vidali.



Mura: Obradovič, Kous, Peričič, Maruško, Šturm, Kozar, Kouter, Lorbek, Bobičanec (od 64. Karničnik), Maroša (od 74. Sirk), Šušnjara (od 81. Čerimagić).

Olimpija: Vidmar, Boakye, Mujčič, Maksimenko, Jurčević, Brkić, Tomić, Cekici (od 83. Kregar), Suljić, Kidrič (od 70. Lupeta), Savić.



Rumeni kartoni: Peričič; Tomić, Lupeta.

Konec tekme! V Fazaneriji nismo dočakali zadetka. Mura je po treh zmagah tokrat remizirala, medtem ko je Olimpija še drugič v nizu prišla do remija in zdaj za Mariborom na vrhu zaostaja že za 12 točk. Je prvenstvo že odločeno?



VIDEO: trk Nejca Vidmarja s Špirom Peričićem:





84. minuta: po trčenju s Špirom Piričićem jo je skupil vratar Olimpije Nejc Vidmar, a se k sreči očitno ni zgodilo nič hujšega, saj občasni reprezentant Slovenije nadaljuje z igro.



78. minuta: zdaj je bila na drugi strani nevarna Olimpija. Od daleč je poizkusil Goran Brkić in precej namučil vratarja Mure Matka Obradovića, ki se je izkazal z bravurozno obrambo.



VIDEO: vratnica Žana Karničnika:



75. minuta: zdaj je bila Mura blizu gola. Z desne strani je streljal Žan Karničnik in zatresel okvir vrat.



60. minuta: v prvih 15 minutah drugega polčasa brez priložnosti, čeprav je še naprej boljša Mura. Bo premoč tudi unovčila?



Začetek drugega polčasa! Bomo v Fazaneriji v drugem delu igre dočakali gol?



Polčas! V Fazaneriji, kjer se je zbralo precejšnje število gledalcev, v prvem polčasu nismo videli zadetkov in niti ne prav veliko priložnosti. Je pa Mura nekoliko boljši nasprotnik.



VIDEO: razveljavljeni zadetek Špira Peričića:





45. minuta: igra se je v zadnjih minutah nekoliko razživela. Zdaj je imela priložnost Mura. Do strela je prišel Luka Bobičanec, a je obramba gostov blokirala njegov strel. Po kotu je Mura prišla do zadetka, v polno je meril Špiro Peričić, a je sodnik zaradi prepovedanega položaja hitro razveljavil njegov gol. Upravičeno.



44. minuta: zdaj pa priložnost Olimpije. Po prodoru Stefana Savića po desni strani je pred golom do strela prišel Rok Kidrič, a ni bil dovolj natančen.



Za nami je pol ure igre v prvem polčasu. Za zdaj spremljamo precej nezanimivo predstavo, v kateri pa so boljši domači nogometaši. To potrjuje tudi tale statistika:

zdaj pa je bila blizu zadetka Olimpija., ki je v prejšnjem krogu le dočakal prvenec v majici Ljubljančanov, je po lepem predložku z leve strani prišel do strela z glavo in le za las zgrešil cilj.spet je bila nevarna Mura. V kazenskem prostoru Olimpije je bil pri žogi, a je preveč okleval in priložnost je splavala po vodi.prva priložnost na tekmi, imeli so jo domači nogometaši. Do strela je prišel, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Olimpije. Po kotu je bilo pred vrati gostov spet vroče, a zadetka nismo dočakali.Kaj nas čaka danes na nogometnem prazniku v Fazaneriji?Pri Olimpiji, pri kateri je trenerpred tekmo govoril o tem, da na delu želi videti igralce s karakterjem, sta dve veliki presenečenji v začetni enajsterici. Od prve minute bo zaigral albanski krilni napadalec, ki je do zdaj v zelenem dresu odigral pičli dve minuti. V začetni enajsterici se je znašel tudi bosanski branilec, ki je do zdaj za Ljubljančane odigral le dve tekmi, na njih pa zbral vsega 22 minut igre. Tule sta postavi Mure in Olimpije:Pomerili se bosta Mura, ki je v izjemni formi, in Olimpija, ki je v prejšnjem krogu doma remizirala proti Rudarju s 3:3. V zadnjem tednu se je veliko govorilo o tem, da bo pri Olimpiji prišlo do nove trenerske menjave, a jezadržal službo. Za zdaj. Če bo v Fazaneriji doživel nov poraz, se bo njegov trenerski stolček verjetno spet pošteno zamajal.