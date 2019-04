Ni umazan, ampak čist!

Nogometaši šestih prvoligaških klubov, ki so se v sredo, 10. aprila, potegovali za točke v Prvi ligi Telekom Slovenije, so se pridružili akciji Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Slovenske antidoping organizacije (SLOADO), posvečeni boju proti prepovedanim poživilom in ozaveščanju o škodljivih posledicah.