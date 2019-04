Milanič s tribun zaploskal dragoceni zmagi vijolic #video

Krško : Maribor 0:1 (0:1) Stadion Matije Gubca, gledalcev 800, sodniki: Kajtazović, Kasapović in Gabrovec.

Strelec: 0:1 Vrhovec (15.). Krško: Frelih, Batarelo (od 82. Zakrajšek), Cetina, Ilić, Štefulj, Kordić (od 88. Vekić), Da Silva, Jandrek, Perić (od 75. Sokler), Vukušić, Volaš.

Maribor: Pirić, Viler, Ivković, Rajčević, Milec, Dervišević, Vrhovec, Cretu, Hotić (od 80. Vršič), Mlakar (od 71. Tavares), Zahović (od 87. Bajde). Rumeni kartoni: Jandrek, Sokler; Viler, Zahović, Hotić.

Rdeči karton: /.

Čeprav se na igrišču ni videlo tolikšne razlike, kot znaša točkovna na prvenstveni lestvici med vodilnim Mariborom in zadnjim Krškim, pa je slednje vendarle znova ostalo praznih rok. Tako so Krčani, pri katerih so manjkali David Kovačič, Marko Zalokar in Luka Volarič, še osmo zaporedno tekmo brez zmage, hkrati pa ostajajo zgolj pri zmagi v 15 spopadih z vijoličnimi. Ti pa so trdno na prvem mestu in neporaženi v prvenstvu že 12 tekem.

Zadetek Blaža Vrhovca:

Mariborčani so prvi polčas dobili z edinim zadetkom tekme. Tega je iz prve prave priložnosti na tekmi v 15. minuti dosegel Blaž Vrhovec, potem ko je s približno desetih metrov v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Luke Zahovića, ta je poskusil s strelom na drugi vratnici po podaji Amirja Derviševića iz kota z leve strani.

Sicer pa so imeli izbranci Darka Milaniča nekaj več od igre, iz prvega polčasa velja omeniti še strela Aleksandra Rajčevića, ko je v 30. minuti z glavo slabo streljal iz ugodnega položaja, in Zahovića, ki je v 41. minuti poskusil iz bližine, toda prešibko, tako da je Žiga Frelih žogo pravočasno odbil.

Vukušić večkrat ogrozil vrata Maribora

Kenan Pirić je v Krškem ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Mario Horvat/Sportida Brez priložnosti pa niso bili niti domači, že v deseti minuti je Dalibor Volaš z 18 metrov meril malce premalo natančno, v 28. minuti pa je Ante Vukušić na svoji polovici prišel do žoge, sam prodiral proti golu Maribora, prišel na rob kazenskega prostora, kjer je povsem neoviran žogo poslal nekaj centimetrov mimo vrat.

V drugem polčasu je prvi resneje ogrel navijače spet Vukušić, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, Kenanu Piriću pa je žoga povzročila precej težav, a naposled končala malce nad prečko. V 61. minuti je z desne strani močno sprožil Ivica Batarelo, Pirić pa je žogo preusmeril v kot.

Po teh priložnostih Krškega pa so v 71. minuti vendarle znova zagrozili tudi gosti, po protinapadu se je v kazenskem prostoru pri žogi znašel Jan Mlakar, streljal malce z leve strani z osmih metrov, Frelih pa je bil dobro postavljen in je žogo odbil.

V Krškem je vlogo prvega trenerja začasno opravljal pomočnik Saša Gajser, Darko Milanič pa je zaradi kazni spremljal dvoboj na tribunah. Foto: Vid Ponikvar

Na drugi strani je bil v 82. minuti znova na preizkušnji Pirić, spet je dobro streljal Vukušić s 14 metrov, mariborski vratar pa je z lepim posredovanjem žogo odbil. Zadnjo lepo priložnost je zapravil Marcos Tavares, ko je z roba kazenskega prostora za malo zgrešil cilj. Alexandru Cretu pa je tik pred koncem prišel po desni sam v kazenski prostor, a slabo podal, tako da je Frelih žogo ujel.

Krčani bodo v 27. krogu v nedeljo gostovali v Novi Gorici, Mariborčani pa bodo dan prej gostili Domžale.

Dogajanje v Krškem v živo: