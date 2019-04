Trener Olimpije Robert Pevnik, čigar usoda je negotova in je bil v tem tednu blizu tega, da postane novi, šesti bivši trener Milana Mandarića v tej sezoni, pravi, da se z dogajanjem v zadnjih dneh ne obremenjuje. "Zanima me samo Mura," je ob današnjem druženju z novinarji pred četrtkovo prvenstveno tekmo v Murski Soboti povedal trener, ki je na klop državnih in pokalnih prvakov sedel pozimi.

"Imela sva nekaj razgovorov z Milanom Mandarićem in lahko rečem, da sem zelo zadovoljen. Zelo ga spoštujem in sem ponosen na to, da mi je dal priložnost. Verjamem, da jo bom maksimalno izkoristil. Gre za veliko osebnost, ki človeku veliko da tudi izven nogometa. Veselje je delati z njim. Normalno je, da si želi dobrih rezultatov in dobrih iger. V vsem se strinjava. Kaj se bo zgodilo jutri, pojutrišnjem, me sploh ne zanima. Vse, o čemer sva se pogovorila, je bilo izredno pozitivno," je v uvodu dogajanje v Olimpiji po nedeljskem remiju s 3:3 proti velenjskemu Rudarju v Stožicah opisal njen trener Robert Pevnik, ki kljub precej solidnemu štartu že po dveh spodrsljajih hodi po tankem ledu.

Ni skrivnost, da je bil Milan Mandarić blizu tega, da po Iliji Stolici, Aleksandru Linti, Zoranu Barišiću in Safetu Hadžiću poskrbi za novo trenersko menjavo na klopi državnih in pokalnih prvakov.

Že v četrtek ga v Murski Soboti čaka derbi 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije in gostovanje pri vroči Muri. Ta je v zadnjih treh tekmah trikrat zmagala. Ob tem je zabila devet golov, prejela ni nobenega. Jasno je, da se bo v primeru neuspeha v Fazaneriji, kjer je Olimpija v tej sezoni že gostovala in zmagala z 2:0, njegov trenerski stolček spet močno zamajal. Pravi, da se s tem ne obremenjuje.

Medsebojni tekmi Olimpije in Mure v tej sezoni:

16. september 2018 (prvenstvo, 8. krog):

Mura : Olimpija 0:2 (0:1)

Kronaveter 29., Putinčanin 90.



23. november 2018 (prvenstvo, 17. krog):

Olimpija : Mura 2:2 (1:0)

Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 90.

Dela, kot da je jutri njegov zadnji dan

Verjame, da bo še dolgo trener Olimpije. Foto: Vid Ponikvar "Ne razmišljam o tem, da bo prišlo do česarkoli. Že, ko sem prišel, sem rekel, da delam, kot da je jutri moj zadnji dan. Tako je bilo in tako je ostalo. Ponosen sem na delo, ki sem ga in ga bom še naredil. Še vedno pa verjamem, da bom trener Olimpije še dolgo časa," je povedal. "Ne bojim se tega, kaj se bo zgodilo z mano. Spoštujem človeka, ki v klub daje svoj denar. Kakorkoli se bo odločil, bom to odločitev spoštoval. Vemo, da vsi delamo za Olimpijo. Tudi, če bom moral oditi, ne bo nobenih zamer. Lahko pa rečem, da za zdaj čutim podporo. Tako vodstva kluba kot igralcev. Ko ne bo več tako, bom začel o tem razmišljati," je še dodal.

"Verjamem, da nas v Murski Soboti čaka odlična tekma. Bo zahtevno, a mislim, da imamo kakovost in lahko pridemo do zmage. Bomo pa morali igrati bolj ekipno. Vsi igralci bodo morali delati za isti cilj. Smo pred visoko oviro. Čaka nas tekma proti Muri, ki ima vizijo, dobre igralce, ki so že dolgo časa skupaj, in tudi dobrega, pravzaprav kar odličnega trenerja. Na tej tekmi bomo izvedeli resnico. To je za nas velik izziv. Moramo napredovati in odigrati dobro na vročem igrišču v Murski Soboti," pred derbijem kroga sporoča trener, ki na klopi Olimpije sedi še drugič.

Išče karakterne fante, ki bodo naredili nekaj večjega v Evropi

Na sedmih tekmah je zabeležil štiri zmage, dva remija in le en poraz. "Že od začetka govorim, da se prvenstvo odloča na majhnih tekmah, ki pa v Sloveniji to sploh niso, saj se vsak bori za nekaj. Na teh tekmah je treba osvajati točke, a mi jih žal nismo. Privoščili smo si dva spodrsljaja, proti Triglavu in Rudarju, a moja vizija je, da v ekipi najdem karakterne igralce, ki bodo čez dva meseca igrali evropske tekme. Da bo Olimpija končno nekaj večjega naredila tudi v Evropi," je še povedal prvi mož strokovnega vodstva edinega ljubljanskega prvoligaša.

Verjame v fante, ki jih ima na voljo, in pravi, da jih pripravlja za evropsko sezono 2019/20. Foto: Vid Ponikvar

"Proti Rudarju smo bili premalo agresivni. Že prva linija obrambe je nasprotniku dopuščala preveč prostora. Stali smo predaleč od nasprotnikovih igralcev. Treba je biti agresiven po celem igrišču. Na njihovi in naši polovici. Normalno, da je bil dogovor drugačen, a se nam je pač zgodila takšna tekma. Toda zdaj ne razmišljamo več o tem, ampak samo o Muri. Verjamem, da lahko v Fazaneriji pridemo do pozitivnega izida. To pa je za nas zmaga," je še povedal Pevnik in dodal, da čuti podporo tudi znotraj ekipe.

Bi moral Robert Pevnik ostati trener NK Olimpija? Da 68,17% +

Ne 31,83% +

Ne sme biti trenj, vsi morajo delati v dobro Olimpije

"Jaz verjamem, da jo imam. Razen dveh smo odigrali odlične tekme. Tako z Domžalami, kot s Krškim in Celjem, pa tudi drugi polčas na derbiju proti Mariboru. To sem povedal tudi v razgovoru s predsednikom. Mislim, da dobro diha tudi ekipa. Če ne bo tako, bomo primerno ukrepali. Vsi skupaj moramo imeti samo en interes. Moramo delati v dobro Olimpije. Za Ljubljano, za navijače. Ne sme biti nobenih trenj," je še povedal Pevnik, ki je z Olimpijo trenutno na drugem mestu prvenstvene razpredelnice s 13 točkami zaostanka (in tekmo manj) za vodilnim Mariborom, medtem ko je v pokalu na pragu finala. Na prvi tekmi polfinala v Kidričevem je Aluminij namreč premagal z 2:1.

Kakšno je zdravstveno stanje v ekipi?

Dino Štiglec je blizu povratka. Foto: Grega Valančič/Sportida Matic Črnic in Nik Kapun sta zaradi poškodb že zaključila s sezono in v Murski Soboti seveda ne bosta na voljo. Podobno velja tudi za branilca Mackyja Bagnacka, ki pa ga v Prekmurju ne bo zaradi kartonov. Kako je s preostalimi?



Napadalec Jucie Lupeta, ki je nazadnje zaigral v začetku februarja, že trenira z ekipo in bi utegnil nastopiti že proti Muri. Mladi branilec Jan Gorenc, ki je do zdaj zaigral samo v pokalu, se prav tako počasi vrača, a še ni optimalno pripravljen, zato pri Olimpiji nanj še ne morejo računati.



Podobno velja tudi za izkušenega bočnega branilca Dina Štigleca, a s to razliko, da je Hrvat, ki v drugem delu sezone sploh še ni nastopil, že povsem blizu povratka na nogometne zelenice. Zaigral bi lahko že konec tedna, ko Ljubljančane v prvenstvu čaka gostovanje pri Aluminiju. Vezistainsta zaradi poškodb že zaključila s sezono in v Murski Soboti seveda ne bosta na voljo. Podobno velja tudi za branilca, ki pa ga v Prekmurju ne bo zaradi kartonov. Kako je s preostalimi?Napadalec, ki je nazadnje zaigral v začetku februarja, že trenira z ekipo in bi utegnil nastopiti že proti Muri. Mladi branilec, ki je do zdaj zaigral samo v pokalu, se prav tako počasi vrača, a še ni optimalno pripravljen, zato pri Olimpiji nanj še ne morejo računati.Podobno velja tudi za izkušenega bočnega branilca, a s to razliko, da je Hrvat, ki v drugem delu sezone sploh še ni nastopil, že povsem blizu povratka na nogometne zelenice. Zaigral bi lahko že konec tedna, ko Ljubljančane v prvenstvu čaka gostovanje pri Aluminiju.

Preberite še: