Pevniku se trese stolček, Hadžić že obiskal Mandarića

Nogometaše Olimpije je v tej sezoni vodilo pet strategov. Zeleno-belo ladjo je v nemirnem morju Prve lige Telekom Slovenije sprva vodil Ilica Stolica, nato so se na vročem stolčku zvrstili Aleksandar Linta, Safet Hadžić in Zoran Barišić, v spomladanskem delu pa je trenerska vloga zaupana Robertu Pevniku. Po nedeljskem razočaranju proti velenjskemu Rudarju (3:3) bi lahko prišlo do nove spremembe. Tokrat se trese stolček 50-letnemu Štajercu, ki je po remiju s knapi opozoril na nedopustno prigodo iz slačilnice Olimpije.

V najboljših klubih Prve lige Telekom Slovenije resnično ni dolgčas. Začetek prejšnjega tedna je bil zelo buren v Mariboru, ko je bilo veliko govora o morebitni menjavi prvega trenerja, a je nato Darko Milanič po nekaterih spremembah znotraj strokovnega štaba zadržal odgovoren položaj, tokrat pa se je stanje negotovosti preselilo v Ljubljano.

Olimpija mu je svetinja

Olimpija je imela proti knapom v nedeljo dvakrat po dva zadetka prednosti, a je na koncu ostala brez načrtovane zmage. Foto: Matic Ritonja / Sportida Nogometaši Olimpije so v nedeljo trikrat zatresli mrežo velenjskega Rudarja, a so vseeno ostali brez načrtovane zmage (3:3). Razočaranje v vrstah zmajev je bilo veliko, vodilni Maribor je povečal prednost na deset točk, trener Robert Pevnik pa je opozoril na zaplet pred začetkom srečanja, ki se po njegovem v tako velikem in resnem klubu, kot je na sončni strani Alp Olimpija, ne bi smel zgoditi.

Kaj se je sploh zgodilo pred dvobojem med Olimpijo in Rudarjem? ''Hoteli smo iti ven na igrišče, a smo v slačilnici iskali dres Roka Kronavetra. Sploh ga ni bilo, iskali smo ga pet minut. To je zanimiva, že kar smešna zadeva, ki se Olimpiji ne sme dogajati. To je zame katastrofa. Meni je Olimpija svetinja, da pa potem pride en Krona (Rok Kronaveter, strelec drugega gola za Olimpijo, op. p.) v garderobo in ni njegovega dresa … V slačilnici so se zgodile nekatere zadeve, kot jih prej ni bilo. To se ne sme dogajati, a bomo zadeve v svoji hiši že uredili. Ampak to ne sme biti alibi. Rudar je odlično igral,'' je Pevnik po festivalu zadetkov v Stožicah poskušal dopovedati, da neprepričljiva predstava, zlasti v obrambni vrsti, ki je prelahko prejemala zadetke, ni bila neposredna posledica omenjene zmede in čakanja ob iskanju dresa izkušenega Mariborčana.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani med Olimpijo in Rudarjem (3:3):

Začetek tekme je zaradi zapleta z dresom Roka Kronavetra zamujal pet minut. Ostre besede prvega trenerja, ki je v jesenskem delu vodil mladince Olimpije, nato pa po odhodu Zorana Barišića prevzel vodenje članske zasedbe, niso všeč vodstvu kluba. Predsednik Milan Mandarić je v jesenskem delu zamenjal kar štiri trenerje. Večkrat je poudaril, da bo v želji po uresničitvi cilja z Olimpijo, ki jo je v zadnjih treh sezonah popeljal do dveh naslovov državnega prvaka, zamenjal tudi "deset trenerjev", če bo potrebno.

Hadžić na obisku pri Mandariću

Safet Hadžić je jeseni za kratek čas vodil Olimpijo in z njo ostal neporažen. Foto: Vid Ponikvar Tokrat pa ni tako razočaran nad zapravljeno priložnostjo proti Rudarju, ki je dvakrat zaostala z dvema zadetkoma razlike (0:2 in 1:3), a na koncu sredi Stožic proslavljal veliko točko, ampak nad težkimi besedami trenerja glede zapleta z igralno opremo Kronavetra. Ni izključena niti možnost, da bi Olimpija zaradi tega v nadaljevanje sezone krenila z drugim trenerjem.

Prvi kandidat se ponuja že sam po sebi. To je večkratni dežurni klubski gasilec Safet Hadžić, ki je še vedno na seznamu zaposlenih v klubu, jeseni pa je v kratkem obdobju, ko je vodil klub, navdušil navijače, saj je Olimpijo vrnil na zmagovalno pot in nasledniku Barišiću prepustil moštvo, polno samozavesti in motivacije. Zanimivo je, da se je Hadžić po nam dostopnim informacijam že danes mudil v pisarni pri predsedniku Mandariću.

Prvi mož ljubljanskega kluba Milan Mandarić je v tej sezoni vlogo prvega trenerja Olimpije zaupal že petih strategom. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O vsebini pogovora bi lahko več postalo jasno v prihodnjih dneh, morda že v torek, najpozneje pa v sredo, ko Olimpija pripravlja medijski termin pred gostovanjem v Murski Soboti.

V četrtek v Fazaneriji

Ko je Olimpija nazadnje gostovala v Murski Soboti, je bil njen trener Zoran Barišić. Foto: Morgan Kristan / Sportida Ljubljančane, ki po razočaranju proti Rudarju za vodilnim Mariborom zaostajajo okroglih deset točk, do konca sezone pa je še 11 krogov, namreč že v četrtek čaka nova prvenstvena preizkušnja. Odpravili se bodo na zahtevno gostovanje v Fazanerijo, kjer jih čakajo tribune, polne bučnih navijačev Mure.

Olimpija se jih dobro spominja, saj so jeseni napolnili južno tribuno stadiona v Stožicah. Zbralo se jih je več kot dva tisoč, Mura pa je z remijem 2:2 pokvarila načrte takratnemu trenerju Barišiću. Bo za njegovega naslednika Pevnika usoden nekoliko drugačen remi, tisti, ki ga je Olimpija ustvarila proti velenjskemu Rudarju, za katerega je 22-letni Ljubljančan Milan Tučić dosegel kar tri zadetke? Več bo znanega že v prihodnjih dneh.