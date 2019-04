Pevnik po zapletu s Kronavetrom: Smešno, to je zame katastrofa #video

Dvoboj v Stožicah je ponudil veliko presenečenje. Čeprav je Olimpija dvakrat vodila z dvema zadetkoma prednosti (2:0 in 3:1), so pogumni knapi na koncu vendarle osvojili točko (3:3) in prekrižali načrte zeleno-belim.

Festival zadetkov je v 6. minuti napovedal Rok Kidrič:

Predsednik Milan Mandarić je doživel novo razočaranje, sanje o ubranitvi državnega naslova so se znašle še na bolj majavih temeljih kot pred nedeljsko tekmo. Maribor je ušel največjemu rivalu na okroglih deset točk razlike.

Kronaveter sploh ni našel dresa

Rok Kronaveter je zatresel mrežo knapov z bele točke. Foto: Matic Ritonja / Sportida ''Najprej bi čestital Rudarju za zasluženo točko in dobro igro,'' je trener Olimpije Robert Pevnik športno čestital gostom za remi, ki jim v boju za obstanek ogromno pomeni, nato pa se osredotočil na predstavo svojih ljubljencev. ''Danes nismo zgledali kot Olimpija spomladi. Nemogoča je bila že priprava na tekmo,'' je hitel pojasnjevati zaplet, ki je zmaje pred tekmo nekoliko vrgel iz ritma in jim načel živce.

Kaj se je zgodilo? ''Hoteli smo iti ven na igrišče, a smo v slačilnici iskali dres Roka Kronavetra. Sploh ga ni bilo, iskali smo ga pet minut. To je zanimiva, že kar smešna zadeva, ki se Olimpiji ne sme dogajati. To je zame katastrofa. Meni je Olimpija svetinja, da pa potem pride en Krona (Rok Kronaveter, strelec drugega gola za Olimpijo, op. p.) v garderobo in ni njegovega dresa … V slačilnici so se odvile nekatere zadeve, ki jih prej ni bilo. To se ne sme dogajati, a bomo zadeve v svoji hiši že uredili. Ampak to ne sme biti alibi. Rudar je odlično igral,'' je skušal dopovedati, da neprepričljiva predstava, zlasti v obrambni vrsti, ki je prelahko prejemala zadetke, ni bila neposredna posledica omenjene zmede in čakanju ob iskanju dresa izkušenega Mariborčana.

Iz teh 3:3 ne smemo delati stresa

Zmaji so imeli dvakrat v žepu prednost dveh zadetkov. Foto: Matic Ritonja / Sportida ''Danes kot ekipa nismo odigrali dobro. Ni bilo agresije. Ko doma prejmeš tri zadetke, potem nikakor ne moreš biti zadovoljen z igro svojih fantov. Treba bo dobro analizirati, zakaj je bilo pred tekmo tako, zakaj smo imeli med tekmo takšno podobo, po drugi strani pa ne smemo delati preveč panike. V četrtek nas čaka nova tekma. Moramo se dobro spočiti in pripraviti na tekmo v Murski Soboti,'' je pojasnil trener Olimpije.

Je s tem, da zmaji ne smejo delati preveč panike, skušal dopovedati, da so se Ljubljančani po povečanem zaostanku za Mariborom že vdali v usodo, kar se tiče ubranitve državne krone? ''Ne, to pa ne. Ni nobene predaje. V polfinalu pokala imamo odličen rezultat (zmaga v Kidričevem 2:1 na prvi tekmi, op. p.). Pritisk je prisoten, ne smemo pa iz teh 3:3 delati stresa, ampak ostati še naprej pozitivni,'' sporoča Pevnik.

Žal mu je, da njegovi izbranci po vodstvu s 3:1 niso odigrali bolj konkretno, ampak tekmecem omogočili (pre)več priložnosti. Mreža Nejca Vidmarja se je zatresla kar trikrat. Tako veliko golov, odkar Olimpijo trenira Pevnik, zmaji še niso prejeli. ''Vemo, da se obramba začne v prvi liniji. Rudar je prelahko osvajal prostor in izkoriščal ta medprostor,'' je stopil v bran Mackyju Bagnacku in Vitalijsu Maksimenku, osrednjima branilcema, ki sta izgubljala številne dvoboje s tekmecem.

Nejc Vidmar je pri vodstvu Olimpije z 1:0 ubranil strel z bele točke:

''Ne bi rekel, da sta bila zelo slaba. Kot ekipa nismo imeli te agresije. Enostavno je bilo preveč pritiska, potem pa sta morala reševati neke zadeve. Danes se ni izšlo,'' je dejal 50-letni Štajerec, ki želi končati sezono vsaj z eno osvojeno lovoriko.

Velika popotnica za naprej

Veselje nogometašev Rudarja po veliki točki v Ljubljani. Foto: Matic Ritonja / Sportida Pred knapi so drugačni cilji. Rudar se nahaja v nevarnih vodah, še vedno je na predzadnjem mestu. Če bi se sezona končala zdaj, bi se za obstanek potegovali v dodatnih kvalifikacijah z drugoligaškim podprvakom.

''V prvi vrsti čestitam svojim fantom, ker so odigrali res dobro tekmo. Ustvarili smo si dosti priložnosti. Konec koncev smo dosegli tri gole sredi Ljubljane, kar ni mačji kašelj, obenem pa je lahko bila zadovoljna tudi publika. Videla je dobro tekmo z obeh strani, kar šest golov. Ta točka je lahko fantom velika popotnica za naprej,'' je prepričan mladi strateg Almir Sulejmanović, ki je kot prvi trener Rudarja vodil dvoboj v 1. SNL šele drugič in bil ponosen na izbrance, da so spravili v slabo voljo navijače.

Na južni tribuni stadiona v Stožicah so dvoboj spremljali štirje predstavniki navijaške skupine Velenjski knapi in zaploskali junaški izvedbi ljubljencev, najbolj pa trikratnemu strelcu Milanu Tučiću.

Vedno bo vztrajal pri svoji ideji

Prvi junak nedeljskega srečanja v Ljubljani je bil napadalec Rudarja Milan Tučić. Foto: Matic Ritonja / Sportida Je Sulejmanović, nekdanji obrambni steber knapov, pričakoval tako neprepričljivo predstavo Olimpije v obrambi ali jo je v to načrtno prisilil s pritiskom?

''Kot človek in igralec, sem vse, kar sem dosegel, dosegel z nekim poštenim delom in borbo. Ne želim se predati pred tekmo, čeprav igraš sredi Ljubljane. Danes nam je uspelo, drugič nam morda ne bo, a bom vztrajal pri svoji ideji. Želim igrati, podajati, ustvarjati priložnosti. Fantje so videli, da si lahko sredi Ljubljane ustvariš toliko priložnosti in daš tri zadetke. Zdaj bodo bolj verjeli sebi, tako da nam bo lažje igrati,'' meni 41-letni Velenjčan.

Mojstrski zadetek Milana Tučića za 3:3:

V Prvi ligi Telekom Slovenije je na vročem stolčku Rudarja nasledil nekdanjega šefa Marijana Pušnika, zdaj pa športnega direktorja, in bo v sredo lovil priložnost za prvo zmago, ko bo na stadionu ob Jezeru gostovalo Celje.