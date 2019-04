Ljubljančan s hat-trickom poskrbel, da ima Maribor spet deset točk prednosti pred Olimpijo #video

Nogometaši ljubljanske Olimpije in velenjskega Rudarja so se v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 3:3 (2:0).

Ljubljančani so si ob dejstvu, da so igrali proti najslabši obrambi prvenstva in da imajo sami drugi najboljši napad, obetali tri točke proti Rudarju, ki bi pomenile določen stik z vodilnim Mariborom. Toda gosti so tokrat na površje spravili vse težave Olimpijine obrambe, ki je klonila trikrat, obenem pa tekmecu dovolila številne obetavne priložnosti. Tako so lahko izbranci Roberta Pevnika lahko zadovoljni, da so tretjo tekmo zapovrstjo neporaženi, a hkrati zaskrbljeni, saj je tudi razlika do Maribora spet narasla na 10 točk.

Olimpija je sicer hitro povedla. Že v šesti minuti je Stefan Savić podal z leve strani pred vrata, kjer je bil od Mateja Radana hitrejši Rok Kidrič in zadel za 1:0. Za Kidriča je bil to sedmi gol sezone, za Savića pa peta podaja.

Rok Kidrič je dosegel prva dva zadetka v dresu Olimpije. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Velenjčani bi lahko izenačili v 13. minuti, ko je Vitalijs Maksimenko v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Žigo Škofleka. Z bele točke je streljal Dominik Radić, a je to storil preveč nonšalantno, tako da je Nejc Vidmar žogo brez posebnih težav ujel.

Vsega šest minut pozneje so imeli najstrožjo kazen na voljo tudi domači. Savić je stekel proti kazenskemu prostoru, z roba žogo že preusmeril mimo Radana (in tudi mimo vrat), tik zatem pa sta nogometaša trčila, glavni sodnik Bojan Mertik pa je pokazal na belo točko. Rok Kronaveter je ponujeno izkoristil za 2:0 in 11. gol sezone.

Fotogalerija iz Stožic (Foto: Matic Ritonja/Sportida):

Knapi so sicer ob neodločni ljubljanski obrambi v prve pol ure celo večkrat streljali, a bili običajno premalo natančni, pri tem je štirikrat "blestel" Radić. V 34. minuti je Radića posnemal še Milan Tučić, ki je z glavo zapravil še eno obetavno priložnost v 34. minuti. Deset minut zatem je znova zatajila neprepričljiva domača obramba, saj je Robertu Pušaverju ponudila veliko prostora in časa ter dvoboj ena na ena z Vidmarjem, ki pa ga je slednji dobil.

Knapi so bili živahnejši tudi v uvodu drugega polčasa in v 49. minuti zmanjšali zaostanek. Po prostem strelu z leve strani in podaji Aljaža Krefla v kazenski prostor je Tučić iz bližine s "kungfujevskim" udarcem zadel za 2:1. Toda gostitelji so po zadetku zaigrali odločneje in v 67. minuti povedli s 3:1. Svoj osmi gol sezone je dosegel Kidrič, ko je iz bližine žogo potisnil v mrežo po strelu Savića in odbitku z roko Klemna Bolhe.

Foto: Matic Ritonja / Sportida

Po golu pa si je domača obramba znova privoščila počitek, ki so ga izbranci Almirja Sulejmanovića takoj unovčili. V 69. minuti je znova zadel Tučić, ko je pozabljen od obrambe žogo potisnil v mrežo po podaji Radića z desne strani. Velenjski napadalec je Olimpijino obrambo kaznoval še enkrat, v 78. minuti je zadel s približno 15 metrov, žogo je poslal v desni zgornji kot za 3:3 in svoj deveti gol sezone. Do konca so imeli Velenjčani še eno polpriložnost, strel Davida Hrubika je Vidmar odbil.

Olimpija bo v 26. krogu v četrtek gostovala v Murski Soboti, Rudar pa bo dan prej gostil Celje.

Olimpija : Rudar 3:3 (2:0) Štadion Stožice, sodniki: Mertik, Smej in Herženjak. Strelci: 1:0 Kidrič (6.), 2:0 Kronaveter (19./11 m), 2:1 Tučić (49.), 3:1 Kidrić (67.), 3:2 Tučić (69.), 3:3 Tučić (78.). Olimpija: Vidmar, Maksimenko (od 72. Mujčić), Bagnack, Jurčević, Boakye (od 84. Kregar), Brkić, Tomić, Kronaveter (od 56. Andrejašič), Suljić, Savić, Kidrić. Rudar: Radan, Krefl, Bolha, Tomašević, Pušaver, Ćosić, Črnčič (od 71. Pišek), Trifković (od 89. Hrubik), Tučić, Radić (od 76. Kobiljar), Škoflek.



Rumeni kartoni: Bagnack, Suljić; Ćosić, Radan, Tučić, Trifković.

Rdeči karton: /.