Brez novega pretresa v Olimpiji. Za zdaj.

Po naših informacijah, tako pa gre sklepati tudi po pred kratkim poslanim vabilom za javnost NK Olimpija za druženje z zdajšnjim trenerjem in nekaterimi igralci za četrtkov medijski termin, Robert Pevnik ostaja trener Ljubljančanov. Njegova usoda je sicer resda negotova, predsednik Milan Mandarić namreč ni najbolj zadovoljen z rezultati, ki jih je Olimpija dosegla pod njegovim vodstvom.

V pokalu je Olimpija po zmagi z 2:1 na prvi tekmi polfinala proti Aluminiju v Kidričevem prišla na prag velikega finala. V šestih prvenstvenih tekmah je trikrat zmagala (Krško s 4:1, Celje z 2:0 in Domžale s 3:0), enkrat izgubila (Triglav z 1:2) in dvakrat remizirala. Na derbiju proti Mariboru v Stožicah z 0:0 in v nedeljo na istem prizorišču s 3:3 proti Rudarju, ko je zapravila vodstvo z 2:0 in s 3:1.

Prav dan po tej tekmi je v javnosti zaokrožila informacija, da se pri Olimpiji pripravlja nova, že peta trenerska menjava v sezoni. Dejstvo je, da so v vrhu kluba resda razmišljali o tem, da poskrbijo za novo trenersko rošado, a te, vsaj za zdaj, še ne bomo dočakali.

Na današnjem treningu je normalno opravljal svoje dolžnosti. Foto: Vid Ponikvar Pevnik, ki je v ponedeljek sestankoval s predsednikom Mandarićem, je vodil torkov dopoldanski trening. Zraven bo tudi na sredinem treningu in, kot so sporočili iz pisarn Olimpije, pred začetkom zadnjega treninga pred četrtkovo tekmo proti Muri stopil pred novinarje.

Bo v Fazaneriji sedel na klopi Olimpije? Skoraj zagotovo, a vseeno obstaja nekaj možnosti, da se to ne zgodi. Mandarić z njegovim delom ni povsem zadovoljen, ko je tako, pa pri zdajšnjem predsedniku Ljubljančanov ni varen nihče … Počakajmo do četrtka in derbija 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Lahko pa s precejšnjo mero sigurnosti zapišemo, da se bo v primeru neuspeha proti Muri njegov trenerski stolček pošteno zamajal.

Olimpija v letu 2019:

24. februar 2019 (20. prvenstveni krog):

Krško : Olimpija 1:4 (1:1)

Vukušić 7.; Brkić 6./11m, 66., Lupeta 68., Suljić 90.



2. marec 2019 (21. prvenstveni krog):

Olimpija : Celje 2:0 (1:0)

Črnic 45., Savić 68.



9. marec 2019 (22. prvenstveni krog):

Triglav : Olimpija 2:1 (0:1)

Tijanić 88./11m, 90.; Suljić 28.



16. marec 2019 (23. prvenstveni krog):

Olimpija : Maribor 0:0



30. marec 2019 (24. prvenstveni krog):

Domžale : Olimpija 1:3 (0:1)

Vetrih 55.; Jurčević 29., Brkić 48., Savić 82.; R.K.: Vetrih 59./Domžale



4. april 2019 (pokal, prva tekma polfinala):

Aluminij : Olimpija 1:2 (0:2)

Horvat 49.; Brkić 27., 39.



7. april 2019 (25. prvenstveni krog):

Olimpija : Rudar 3:3 (2:0)

Kidrič 6., 67.; Kronaveter 19./11m; Tučić 49., 69., 78.

Služba športnega direktorja naj ne bi bila vprašljiva

Danes je ljubljansko nogometno javnost pretresla tudi informacija, o kateri so pisali pri Delu. Ob Pevniku naj bi se namreč moral posloviti tudi Fabijan Komljenović. Hrvat, ki je v leto 2019 vstopil kot športni direktor Olimpije.

Komljenović naj bi bil trdno v sedlu športnega direktorja Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"O tem res ne vem prav nič. Normalno delam svoj posel in se pripravljam na to, kar prinaša prihodnost. Pogovarjali smo se o drugih zadevah, tudi o trenerju, o mojem statusu pa res ne," nam je povedal Komljenović, ko smo ga uspeli priklicati na telefon.

Potrditev njegovih besed o tem, da v klubu zagotovo ostaja v zdajšnji vlogi, pa smo dobili tudi pri nekaterih drugih virih blizu vrha edinega ljubljanskega nogometnega prvoligaša.

Z drugim delom sezone je zadovoljen

Olimpija je v letu 2019 štirikrat zmagala, dvakrat remizirala in enkrat izgubila. Foto: Matic Ritonja / Sportida



"Kar smo pokazali, je zadovoljivo. Rezultati bi lahko bili boljši, po neumnosti smo izgubili nekaj točk, a z nekaj več sreče bi jih lahko bilo tudi več. Igramo precej dobro, škoda je le za tisti spodrsljaj v Kranju in zdajšnjega proti Rudarju. Ko vodiš za dva gola pred domačimi navijači, enostavno moraš zmagati. Smo pa lahko zadovoljni s tem, da smo priložnost ponudili kar nekaj mladim nogometašem," je uvodni mesec in pol drugega dela sezone 2018/19 ocenil Komljenović. Ob pogovoru prvega moža nogometne stroke Olimpije se seveda nismo mogli izogniti vprašanju o tem, kako je zadovoljen s tem, kar je Ljubljančanom uspelo v prvih sedmih tekmah v letu 2019."Kar smo pokazali, je zadovoljivo. Rezultati bi lahko bili boljši, po neumnosti smo izgubili nekaj točk, a z nekaj več sreče bi jih lahko bilo tudi več. Igramo precej dobro, škoda je le za tisti spodrsljaj v Kranju in zdajšnjega proti Rudarju. Ko vodiš za dva gola pred domačimi navijači, enostavno moraš zmagati. Smo pa lahko zadovoljni s tem, da smo priložnost ponudili kar nekaj mladim nogometašem," je uvodni mesec in pol drugega dela sezone 2018/19 ocenil Komljenović.

