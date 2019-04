Vršič čuti, da si navijači zaslužijo več

Nogometaši Maribora se počasi, a zanesljivo bližajo želenemu cilju. Letos so še neporaženi, prednost pred najbližjim zasledovalcem Olimpiji znaša ogromnih 12 točk. Za popolno idilo manjkajo le še bolj atraktivne predstave in višje zmage, ki jih navijači pogrešajo že kar nekaj časa. Pogled na igralni koledar sporoča, da so vijolice zadnjo zmago, izraženo z vsaj dvema zadetkoma prednosti, proslavljali 7. decembra 2018.

''Včasih so slajše takšne zmage v končnici, a se bomo potrudili, da ne bi zmagovali samo z golom razlike in bi dodali še več atraktivnosti,'' pred sobotnim dvobojem med Mariborom in Rudarjem sporoča Dare Vršič. Nekdanji slovenski reprezentant se je izkazal na zadnjem derbiju Prve lige Telekom Slovenije, ko je odigral drugi polčas, povzdignil raven mariborske igre in pomagal klubu do pomembne zmage nad Domžalami (1:0).

Kako je Maribor premagal Domžale z 1:0 - reportaža Mateja Podgorška/Planet TV:

To je bila že šesta letošnja zmaga vodilnega prvoligaša, izražena z najbolj tesno razliko. Odkar se je začel spomladanski del, so izbranci Darka Milaniča premagali šest tekmecev, prav vse za gol razlike. Aluminij so premagali z 1:0 v gosteh, Gorico doma z 2:1, Muro v pokalu v Ljudskem vrtu z 1:0, kranjski Triglav v gosteh z 2:1, zadnjeuvrščeno Krško v Posavju z 1:0, v soboto pa še Domžale. Znova z najmanjšo možno razliko.

Maribor v spomladanskem delu sezone: Maribor : Mura 1:1 (23. februar – prvenstvo)

Aluminij : Maribor 0:1 (3. marec – prvenstvo)

Maribor : Gorica 2:1 (9. marec – prvenstvo)

Olimpija : Maribor 0:0 (16. marec – prvenstvo)

Maribor : Celje 1:1 (30. marec – prvenstvo)

Maribor : Mura 1:0 (3. april – pokal)

Triglav : Maribor 1:2 (6. april – prvenstvo)

Krško : Maribor 0:1 (10. april – prvenstvo)

Maribor : Domžale 1:0 (13. april – prvenstvo)

Gledalcem dodatno popestriti tekmo

Maribor bo v soboto v prvem krogu zadnje četrtine Prve lige Telekom Slovenije ob 17. uri gostil Velenjčane. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Navijači Maribora se že dlje časa sprašujejo, kdaj bodo njihovi ljubljenci začeli zmagovati z višjo razliko in vsaj malce spomnili na jesensko obdobje, ko so kar tekmovali, katerega tekmeca bodo premagali z višjo razliko. Do konca sezone je še devet krogov, Mariborčane pa čaka še povratna polfinalna pokalna tekma v Fazaneriji, tako da bodo vijolice v tej sezoni nastopile vsaj še na desetih srečanjih.

''Gremo od tekme do tekme, smo v dveh tekmovanjih z enakimi željami. Nadaljujemo z novo energijo in motivi, že v soboto proti Rudarju. Želimo znova zmagati in še poskrbeti, da bi za gledalce dodatno popestrili tekmo,'' sporoča Vršič, ki je v tej sezoni resda zbral 19 nastopov, a le petkrat začel dvoboj od prve minute. Povprečno je na dvoboj na igrišču prebil le 31 minut.

Po dobri predstavi, s katero je v soboto prekrižal načrte Domžalam, takšna je bila tudi taktična domislica trenerja Milaniča, je 33-letni zvezni igralec nakazal, da bi lahko v nadaljevanju sezone prejemal več priložnosti. Morda že v soboto, ko bo v mestu ob Dravi gostoval velenjski Rudar. Ta je na lestvici neprimerno nižje, saj se je znašel v krčevitem boju za obstanek, je pa v nasprotju z Mariborom letos že večkrat zmagal z visoko razliko. Nazadnje v soboto, ko je v Kranju ponižal Triglav kar s 4:0.

Gorica pogreša zmago z več kot zadetkom razlike že več kot pol leta. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V Prvi ligi Telekom Slovenije je zmago z vsaj dvema goloma razlike letos dočakalo sedem klubov, trije pa na njo še čakajo. Zanimivo je, da so to ravno klubi z obrobja lestvice. Vodilni Maribor ter najslabši dvojec, Gorica in Krško. V tem pogledu prepričljivo zmago najdlje pogrešajo Novogoričani, ki so brez nje vse od 7. oktobra 2018.

V petek bodo skušali rezultatsko krizo, zaradi katere je pred kratkim vroči trenerski stolček zapustil Nermin Bašić, prekiniti v Ljubljani na gostovanju pri Olimpiji, ki je pri kronološkem zaporedju izdatnejših zmag prvoligašev prav na vrhu.