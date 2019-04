Zgodovinska odločitev, s katero 1. SNL vstopa v novo galaksijo

Imajo jih v Mariboru, Ljubljani, Domžalah, Murski Soboti, Celju, Kidričevem, Velenju, Novi Gorici in Krškem, pogrešajo jih le v Kranju. Govor je o umetni razsvetljavi, ki po zaslugi letošnje pridobitve v Fazaneriji razveseljuje nogometaše in gledalce kar na devetih stadionih Prve lige Telekom Slovenije. Izjema je le Gorenjska, a ne za dolgo. Med tednom je bila sprejeta zgodovinska odločitev, ki bo na zemljevid stadionov z reflektorji leta 2020 vpisala tudi Kranj!

Vse več prvoligaških tekem poteka pod žarometi. Navijači nimajo nič proti, to je hvalevreden korak zlasti v toplejših mesecih, ko imajo nogometaši drugače na igrišču opravka z zelo visokimi temperaturami.

V Prvi ligi Telekom Slovenije se lahko klubi iz sezone v sezono pohvalijo z boljšo infrastrukturo. Stadioni imajo vedno lepšo podobo, prinašajo vedno več udobja. Na začetku leta je bilo svečano v Murski Soboti, ki je postala deveti prvoligaški stadion z umetno razsvetljavo. Prav ji bo prišla zlasti v toplejših mesecih, ko bo odklenkalo dolgoletnemu scenariju prirejanja tekem v zgodnjih terminih, pogosto tudi v času sobotnega ali nedeljskega kosila.

Predsednik NK Triglav: Najlepše darilo ob 100-letnici kluba

Beno Fekonja se zahvaljuje vsem, ki so si prizadevali, da bi kranjski stadion dobil reflektorje. Foto: Žiga Zupan/Sportida Z omenjeno težavo se od letos ubadajo le še v Kranju, na poslednjem prvoligaškem stadionu brez umetne razsvetljave. Stadion Stanka Mlakarja je najpogosteje prizorišče uvodnih dnevnih tekem, a se premika tudi na tem področju.

"Občinski svet je soglasno podprl projekt razsvetljave na kranjskem stadionu. Svetniki na čelu s podžupanom Černetom in županom Rakovcem so sprejeli prerazporeditev sredstev in tako omogočili, da se lahko aktivno pristopi h izvedbi projekta. Tako se Kranj postavlja ob bok sodobnim športnim mestom. Ob podpori ministrstva za izobraževane, znanost in šport ter Nogometne zveze Slovenije pričakujemo sofinanciranje projekta tudi od Fundacije za šport. Projekt bo zaključen v enem letu, kar bo najlepše darilo ob 100-letnici kluba. Samo želimo si, da bodo novi reflektorji dodatna spodbuda za naše igralce. Iskrena hvala vsem, ki so si vrsto let prizadevali, da bomo končno konkretizirali tako potreben projekt," ponosno sporoča predsednik NK Triglav Kranj Beno Fekonja.

Aleš Mertelj je navajen igranja pod reflektorji. Prihodnje leto bo lahko prvič izkusil ta občutek tudi na domači tekmi v dresu NK Triglav. Foto: Vid Ponikvar

Velika želja gorenjskih nogometnih navdušencev, da bi za orle stiskali pesti tudi na domačih tekmah v večernem terminu, bo torej kmalu uslišana. Kot kaže, že prihodnje leto, tako da bi lahko prvič pozdravili gledalce na dvoboju pod reflektorji v spomladanskem delu prihodnje sezone!

Kako bo z drugoligaši?

Navijači Triglava bodo prihodnje leto lahko obiskovali tekme tudi v večernem terminu. Foto: Vid Ponikvar S tem bi bil sklenjen seznam prvoligaških prizorišč z umetno razsvetljavo, pri čemer pa je seveda treba poudariti, da bo v sezoni 2019/20 prišlo do določenih sprememb, saj bo vsaj en član zdajšnje prvoligaške druščine zapustil elito. Med vodilnimi drugoligaši (Bravo, Tabor Sežana, Radomlje, Krka, Dob …) se jih večina ne more pohvaliti z igranjem na stadionu z umetno razsvetljavo.

Ravno s tistim, kar bo prihodnje leto razveselilo navijače kranjskega Triglava in olepšalo praznovanje okroglega jubileja kluba, saj bodo gorenjski orli na rojstnodnevni torti upihnili kar 100 svečk. Pod reflektorji!