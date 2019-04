Fantastičen niz Mure, na zadnjih petih prvenstvenih srečanjih je brez prejetega zadetka osvojila kar 13 točk, ni naključen. To je potrdilo tudi gostovanje v Celju, kjer so črno-beli ekspresno rešili dvoboj v svojo korist in utrdili status najbolj vročega slovenskega kluba. Trener Ante Šimundža kljub dvigu na četrto mesto noče razmišljati o Evropi.

V Prvi ligi Telekom Slovenije ga v zadnjih tednih ni uspešnejšega kluba od Mure. Prekmurski fenomen je v sezono vstopil kot drugoligaški prvak, nato pa hitro očaral z zvestobo navijačev. Pika na i sta bili rekordni gostovanji v Stožicah in Ljudskem vrtu. Letos so v Fazaneriji nogometne užitke popestrili reflektorji, izbranci Anteja Šimundža pa vračajo navijačem energijo z odličnimi rezultati.

Uspešnost klubov Prve lige Telekom Slovenije v zadnjih petih krogih:

Klub Z R P Gol razlika Točke 1. Mura 4 1 0 11:0 13 2. Maribor 3 2 0 5:2 11 3. Olimpija 2 3 0 8:4 9 4. Aluminij 2 1 2 8:7 7 5. Domžale 2 0 3 11:9 6 6. Rudar 1 2 2 9:12 5 7. Celje 1 1 3 6:7 4 8. Gorica 1 1 3 6:9 4 9. Krško 1 1 3 4:11 4 10. Triglav 1 0 4 5:17 3

Čeprav so na visokem četrtem mestu, v pokalu pa še niso rekli zadnje za preboj v veliki finale, v črno-belem taboru vendarle nočejo razmišljati o Evropi. Vsaj ne naglas. "Tega nimam v mislih. To nikakor ni cilj, ki smo si ga zastavili. Moramo se zavedati, da spreminjanje ciljev med sezono ni realno. Naš cilj je še vedno obstanek. Veseli me, da smo povečali prednost pred zasledovalci," je po novi zmagi, v nedeljo je z 2:0 na stadionu Z'dežele padlo Celje, dejal trener Mure.

Mura trka na vrata Evrope

Ante Šimundža bo skušal prihodnji teden v Fazaneriji nadoknaditi zaostanek s prve polfinalne pokalne tekme proti Mariboru (0:1). Foto: Vid Ponikvar Evropski evforiji, ki je zajela Prekmurje, se želi izogniti, največji nasmešek na njegov obraz pa prinaša spoznanje, da imajo črno-beli pred osmouvrščenim Triglavom že 11 točk prednosti. Obstanek je vedno bližje, ga bo pa treba potrditi v zadnji četrtini prvenstva, ki bo dala odgovor na vprašanje, do kam lahko seže Mura.

Če bo zadržala ritem, s katerim je vratar Matko Obradović zaklenil svoja vrata (izjema je le pokalni spopad z Mariborom, kjer ga je v Ljudskem vrtu z evrogolom v predajo prisilil le Dino Hotić), Mura pa v zadnjih petih tekmah osvojila kar 13 točk, bodo Prekmurci v igri za Evropo tudi v prvenstvu.

Obradović odličen, a to je plod celotne ekipe

Matko Obradović je ostal nepremagan na gostovanju v Celju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Statistični pregled osvojenih točk na zadnjih petih tekmah dokazuje, da je Mura v tem trenutku najbolj vroča prvoligaška ekipa, pa tudi najboljša, kar zadeva obrambno igro. Sledita ji največja slovenska kluba, vodilni Maribor in branilec naslova Olimpija, najslabše pa se v zadnjih tednih godi kranjskemu Triglavu, ki je bil nekaj časa najboljši klub v letu 2019, nato pa krepko pokvaril statistiko.

V zadnjih tednih ne gre najbolje niti Celju, a trener Dušan Kosić ni nezadovoljen z vsem. "Nekatere zadeve nas nervirajo, a imamo mlade igralce," je bil zadovoljen, da so odigrali dvoboj z Muro v želenem ritmu. Izostal je le boljši zaključek v napadih, kjer je Obradović ostal nepremagan. Čeprav imajo Celjani v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja Rudija Požega Vancaša, so streljali s praznimi naboji.

Vrhunci dvoboja v Celju:

Hrvat med vratnicama Mure ni prejel zadetka v prvenstvu že 464 minut! "V fazi napada smo vsi napadalci, v fazi obrambe smo vsi obrambni igralci. To je plod celotne ekipe. Je pa Matko prinesel gotovost, da smo lahko enostavni, suvereni v fazi obrambe," je nekdanji napadalec in trener Maribora pohvalil hrvaškega čuvaja mreže in se obenem poklonil celotni ekipi. Nov izpit ga čaka v soboto, ko bo Mura gostovala v Kranju, in sicer na štadionu, kjer je jeseni izkusil boleč poraz (0:3).