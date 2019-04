Novi trener Olimpije Hadžić: Igralci me imajo radi, a …#video

Nogometaši Olimpije so v nedeljo pred maloštevilnim občinstvom v Stožicah premagali Aluminij z 2:0. Povratnik na trenerski stolček Safet Hadžić je uresničil načrt. Moštvo, ki ga je prevzel šele v petek, je popeljal do treh točk. ''Zelo smo trpeli, a na koncu iztisnili zmago. Tudi to je neka kakovost, da zmagaš takrat, ko ne igraš dobro,'' je pojasnil kapetan Nejc Vidmar. Eden najbolj zaslužnih za to, da so se Kidričani vrnili domov praznih rok.

Prva tekma pod njegovim vodstvom v spomladanskem delu, prva zmaga. Safet Hadžić v tej sezoni, vsaj kar zadeva osvajanje točk, pomeni zdravilo za Olimpijo. V jesenskem delu je po ponesrečenem vstopu zmajev, ko je nasledil Aleksandra Linto, ekspresno napolnil glave nogometašev Olimpije s samozavestjo in pozitivnimi rezultati, kar je njegovemu nasledniku Zoranu Barišiću pomagalo do dolgega niza neporaženosti ljubljanskega kluba.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Matic Ritonja/Sportida:

Jeseni se je izkazal za uspešnega dežurnega gasilca, v nedeljo pa je zmaje, ki so se po vnovični spremembi na trenerskem položaju znašli v nekakšnem krču, v občutljivem trenutku popeljal do dragocene zmage nad Aluminijem. ''Težava je v trenažnem procesu, nato pa se pojavljajo še težave na psihološki ravni. A pravim tako. Oni so profesionalci, ki prejemajo plačo in morajo ne glede na to, kaj je, opraviti svoje tako, kot od njih zahteva trener. Moram priznati, da me imajo igralci radi, na koncu koncev pa je rezultat tisti, ki ti daje ali vzame službo,'' je opozoril na nepredvidljivost trenerskega posla, ki je v Olimpiji še toliko bolj podarjena, ker ima predsednik Milan Mandarić visoka merila in se je v tej sezoni odločil že za šest sprememb.

Če igra mladi igralec 10 minut, mu to ne pomeni nič

Eden izmed očitkov, zaradi katerih je po šampionski sezoni 2017/18 zapustil ljubljanski klub Igor Bišćan, je bila premajhna zastopanost mlajših igralcev iz klubskega podmladka. ''Kar zadeva mlade, moramo najprej postaviti model igre, potem pa jih pošiljati v igro. Pomembno je, da mladi trenirajo z nami. Če igra mladi igralec 10 minut, mi to ne pomeni nič. Če je kakovosten, mora začeti tekmo od prve minute in si izboriti mesto v ekipi,'' je novi trener Olimpije dal vedeti, da mu nič ne pomeni podatek, če pod njegovim vodstvom sedi na klopi pet mladih igralcev.

Vrhunci dvoboja v Stožicah:

Zmaga nad Aluminijem je v tabor Olimpije vnesla nekaj sproščenosti. Igralci so dobili spoznanje, da lahko premagujejo tekmece tudi po nekoliko manj prepričljivih predstavah. To je za njih hvalevredno spoznanje, zlasti zaradi tega, ker se bodo s Kidričani kmalu srečali še enkrat in se 23. aprila pomerili za finalno vstopnico v pokalu Slovenije.

Kronaveter: Nismo bili tako sproščeni, kot bi morali biti

''Hvala bogu se nam je izšlo. To je bila zelo težka tekma. Vemo, kaj vse se je dogajalo v klubu. Tukaj se je pokazal značaj ekipe. Tokrat je bil pravi. V drugem polčasu smo zelo trpeli, na koncu pa iztisnili zmago. Tudi to je neka kakovost, da zmagaš tudi takrat, ko ne igraš dobro,'' je poudaril kapetan Nejc Vidmar, med najbolj zaslužnimi, da je Aluminij končal dvoboj brez doseženega zadetka.

Rok Kronaveter in Nejc Vidmar po zmagi nad Aluminijem:

Kidričani so zaman naskakovali zadetek, na drugi strani pa jim je s podajo in zadetkom načrte pokvaril Rok Kronaveter. Izkušeni Mariborčan je spregovoril o pomembnosti tekme: ''Trener je dva dni, odkar je z nami, poudarjal, da dobimo to tekmo in si dvignemo samozavest. Čutila se je pomembnost tekme, nismo bili tako sproščeni, kot bi morali biti. To se je poznalo pri igri. Na koncu so pomembne tri točke. Zdaj gremo lahko naprej bolj samozavestno. Do konca sezone bomo poskušali dobiti vse tekme, nato pa videli, kaj bo,'' je poudaril najboljši strelec Olimpije v tej sezoni. V petek jo čaka nov izpit. V Stožice prihaja ranjena Gorica, zmaji pa si, če želijo še kolikor toliko ogrožati vodilni Maribor, ne smejo privoščiti spodrsljaja.