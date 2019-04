Milanič po "selitvi v Bratislavo" še bolj motiviran #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor je v tej sezoni proti Muri zaman čakal na zmago, ko se je igralo za prvenstvene točke, drugače pa je v pokalu. Ko je potekala prva polfinalna tekma v Ljudskem vrtu, je nekaj časa kazalo, da bi se lahko dvoboj končal brez zadetkov, nato pa je Dino Hotić s prvovrstnim strelom z razdalje le zatresel mrežo Matka Obradovića in poskrbel za tesno, a zlata vredno prednost pred Muro. To ni bil zadnji evrogol Maribora v tem mesecu.

Mojstrski zadetek Derviševića proti Rudarju:

V soboto ga je proti velenjskemu Rudarju (3:1), to je bila sploh prva zmaga vijolic v tem letu, izražena z več kot zadetkom prednosti, dosegel Amir Dervišević. Dolgonogi zvezni igralec, ki slovi po izjemnih in številčnih nesebičnih asistencah, je občinstvo v Ljudskem vrtu dvignil na noge z izjemnim strelom z razdalje. Ljubljančan se vrača v formo, s katero se je lani prelevil v vlogo standardnega članskega reprezentanta.

Dervišević gre na vso moč

Mura je jeseni v prvenstvu doma ponižala Maribor s 4:1. Foto: Mario Horvat/Sportida "Proti Rudarju smo imeli veliko udarcev, priložnosti. Smo v dobri formi, nevarni iz različnih položajev in gremo po finale. Gremo na vso moč," sporoča 26-letni Derviševič, ki se zaveda, da ga v Fazaneriji čaka zahteven izpit. Dobro se spominja jesenskega gostovanja v Murski Soboti, ko je Maribor doživel najhujši poraz sezone (1:4).

"Jeseni smo na prvenstvenem gostovanju izgubili in zdaj je treba pokazati drugačno, tisto našo pravo podobo. Čaka nas pravo nogometno ozračje, videli smo, da bo postavljena tudi dodatna, montažna tribuna. To bo za vse le dodaten motiv," je prepričan, da bodo polne tribune, ki so na tekmah Mure z največjimi slovenskimi klubi postale že vsakodnevni pojav, motivirale tudi gostujočo ekipo.

Uskoković odhaja na operacijo

Kdo bo napredoval v finale pokala? Ante Šimundža ali njegov nekdanji "šef" Darko Milanič? Foto: Mario Horvat/Sportida Maribor bo v Prekmurju branil prednost enega zadetka, a se nanjo ne bo kaj preveč zanašal. "To nam omogoča pripravo na določen način, a ne prinaša lažje naloge. Ne zanašamo se na prednost in ne bomo je branili. Vemo, da moramo zabiti, sposobnost imamo," je trener Darko Milanič razkril prvi cilj. Njegovi izbranci bodo skušali zadeti v polno in s tem spraviti Muro v velike težave, saj bi v tem primeru za napredovanje potrebovali vsaj tri zadetke.

Strateg Maribora že dolgo ni bil tako zadovoljen ob pogledu na seznam poškodovanih igralcev. Še pred nekaj tedni je bil dolg in pisan, zdaj pa je na njem le mladi črnogorski branilec Luka Uskoković, ki ga v kratkem čaka operacija ahilove tetive. Na drugi strani pričakuje zelo neugodnega tekmeca. Mura, vodi jo njegov nekdanji pomočnik in sodelavec Ante Šimundža, mu je v tej sezoni že večkrat prekrižala načrte.

Zlatko Zahović in Darko Milanič se želita 31. maja v Celju pomeriti z Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

"Zahtevna tekma bo. Igramo proti zelo dobro organizirani ekipi, s katero smo se letos pomerili že dvakrat. Obe tekmi sta bili zanimivi, polni ritma. Prepričan sem, da bo tudi tokrat tako. Nasprotnik ima jasno izraženo strategijo, kar počnejo v svojem načinu, delajo dobro. Sploh proti moštvom, ki imajo vlogo favorita, igrajo lažje," razmišlja trofejni strateg Maribora, ki so ga pred dnevi že selili v Bratislavo, a je mariborski klub govorice odločno razglasil za neresnične.

Z Milaničem želi osvojiti dvojno krono, nato pa naskakovati nove podvige v Evropi. Danes bo znan del odgovora na vprašanje, ali bo sploh še lahko vztrajal v boju za dvojno lovoriko. Spektakel v Fazaneriji se bo začel ob 19.30.