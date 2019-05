Enajstmetrovka, kot je v Sloveniji zagotovo še niste videli #video

V zadnji, četrti sobotni tekmi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta Domžale in Celje remizirala z 1:1. Rezultat s tekme v Domžal zagotovo ne bo zajadral v nogometni svet, lahko pa se zgodi, da bo to uspelo akciji, ki sta jo pri enajstmetrovki ob koncu tekme odigrala izvajalec najstrožje kazni Senijad Ibričić in strelec Shamar Nicholson.

Shamar Nicholson, ki je v izjemni strelski formi, saj je že pri 13 prvenstvenih golih, je v 85. minuti izničil vodstvo Celjanov v Domžalah in postavil končni izid 1:1. Jamajčan je gol zabil na nevsakdanji način, po podaji Senijada Ibričića ob izvajanju enajstmetrovke. Najstrožja kazen, kot je v Sloveniji ne pomnimo, pa je razburila Celjane, ki so v Domžalah izgubili pomembni točki v boju za četrto mesto in Evropo. Prepričani so namreč, da je Nicholson v kazenski prostor stekel, preden se je žoge dotaknil Ibričić, kar pomeni, da gol, zaradi katerega Celjani za Muro namesto točko zaostajajo tri točke, ne bi smel veljati. Glavni sodnik tekme v Domžalah je bil sicer Andrej Žnidaršič.