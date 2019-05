Maribor izkoristil darilo Domžal in se vrnil na slovenski vrh! #video #foto

Maribor je v 33. krogu Prve Lige Telekom na 95. štajerskem derbiju slavil s 3:1 in se tri kroge pred koncem razveselil 15. naslova slovenskega državnega prvaka. Štajercem so pri tem dosežku pomagale tudi Domžale, ki so na popoldanski tekmi v Stožicah visoko s 4:1 premagale Olimpijo. Triglav je na uvodni sredini tekmi s 3:1 premagal Krško, ki je praktično že v drugi ligi. Na edini torkovi tekmi je Rudar pozitivno serijo nadaljeval v Novi Gorici.

Mariborčani so se po razočaranju na večnem derbiju z zmago v Celju oddolžili svojim navijačem in si po preobratu in zmago v Celju tri kroge pred koncem zagotovili 15. naslov slovenskega državnega prvaka. Za vijoličaste pa se ni začelo najboljše, saj so že na začetku povedli domači. Po strelu Mitje Lotriča je žogo preusmeril Dario Vizinger in grofe popeljal v nenadejano vodstvo.

Domači so dolgo držali minimalno prednost, a se Mariborčani niso predali in v 74. minuti prek Jasmina Mešanovića izenačili. Zadetek je povsem presekal Celjane, gostje pa so v naslednjih desetih minutah zadeli še dvakrat (Jan Mlakar, Dino Hotić) in z zmago naslov za najboljšega v Sloveniji vrnili v štajersko prestolnico.

Fotogalerija slavja NK Maribor (Foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Mura ostaja v boju za Evropo

Mura je v obračunu za tako želeno četrto mesto prišla do pomembne zmage. Z zmago v Kidričevem se je tako znebila enega tekmeca, tako da je bolj ali manj jasno, da bosta o četrtem in zadnjem mestu, ki vodi v evropska tekmovanja, odločala skupaj s Celjem. Zdaj imajo celo točko več kot grofi.

Muraši, ki so dobili vse štiri tekme s Kidričani v sezoni, so neporaženi pet tekem zapovrstjo. Odločilni zadetek v Kidričevem je v drugem polčasu dosegel Nino Kouter.

Zadetek, ki je odločil obračun v Kidričevem:

Domžalska lekcija za medle Ljubljančane

Olimpija je pretekli teden v Ljudskem vrtu vrtu naravnost navdušila in poskrbela, da so Mariborčani zardevali od sramu, nekaj dni kasneje pa je nekaj podobnega na lastni koži občutila tudi sama. Motivirani Domžalčani so silovito začeli in že v prvem polčasu sredi Stožic vodili z 2:0, na koncu pa so zmagali kar s 4:1.

Zmaji so bili proti Domžalam povsem neprepoznavni. Foto: Grega Valančič / Sportida

Za rumene so zadeli Amedej Vetrih, Slobodan Vuk, Shamar Nicholson, en zadetek so si zmaji zabili sami, častni zadetek za Olimpijo pa je dosegel Rok Kronavater, ki ima zdaj s 17 zadetki dva več kot njegovi najbližji zasledovalci.

Krčani praktično že izpadli, Kranjčani blizu obstanka

V prvi sredini tekmi je Triglav nadaljeval dobre spomladanske igre in zlahka, s 3:1, odpravil Krško. Dva gola je zabil Ivan Crnov, enega je prispeval David Tijanić. Povsem ob koncu tekme je tolažilni zadetek za goste dosegel Luka Vekić. Po tej zmagi so Kranjčani naredili velik korak na poti do obstanka, saj imajo zdaj pred devetouvrščeno Gorico pet točk prednosti.

Krčani, ki tako ali tako niso prejeli licence za prvo ligo pri Licenčni komisiji NZS, so vse bliže izpada. Po novem porazu za predzadnjim mestom, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek, zaostajajo za devet točk.

Triglav je Krško pahnilo na rob izpada. Foto: Grega Valančič / Sportida

Velenjčani poskrbeli za novo razočaranje vrtnic

Velenjski Rudar pod vodstvom Almirja Sulejmanovića nadaljuje dobre rezultate. Foto: Vid Ponikvar

V edini torkovi tekmi je Gorica, ob Mariboru in Celju edina, ki je v prvi ligi neprekinjeno vse od njenih začetkov leta 1991, doživela tretji prvenstveni poraz v nizu in je zdaj že povsem blizu tega, da se bo morala za obstanek potegovati v dodatnih kvalifikacijah.

Za Rudar sta že v prvem polčasu zadela David Kašnik in David Hrubek. Osmi prvenstveni gol Etiena Velikonje v zaključku tekme je prinesel nekaj upanja za domače, a na koncu so se polnega izkupička veselili gostje. Velenjčani pod vodstvom novega trenerja Almirja Sulejmanovića sicer igrajo odlično, na zadnjih štirih tekmah so osvojili deset točk.

Najboljši strelci: 17 - Rok Kronaveter (Olimpija)

15 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura)

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Jan Mlakar (Maribor), Luka Zahović (Maribor)

12 - Shamar Nicholson (Domžale), Žiga Škoflek (Rudar)

11 - Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

...

Vrhunci tekem:

Celje : Maribor 1:3

Aluminij : Mura 0:1

Olimpija : Domžale 1:4

Triglav : Krško 3:1

Gorica : Rudar 1:2

Poročila s tekem:

Fotogalerije s tekem:

Olimpija : Domžale (fotograf: Grega Valančič / Sportida):

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Triglav : Krško (fotograf: Grega Valančič / Sportida):

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Nogometna gala v živo

V nedeljo, 19. maja, bo potekala Nogometna gala, svečana prireditev v ljubljanski Operi, na kateri bodo razglasili najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2018/2019, izbrali pa bodo tudi najboljšega trenerja in idealno enajsterico sezone. Prireditev, ki se bo začela ob 20. uri, si boste v neposrednem televizijskem prenosu lahko ogledali na Planetu. Že ob 18. uri pa boste lahko na Sportalu sledili neposrednemu prenosu dogajanja z rdeče preproge, na kateri bomo spremljali prihod povabljencev.