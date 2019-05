Trpljenje mladega Bosanca pri Olimpiji

O tem, kako nepredvidljiva zna biti nogometna kariera in kako na njo vplivajo dejavniki, ki niso neposredno povezani z igriščem, lahko več pove Rijad Kobiljar. V Olimpijo je prišel kot nesojena okrepitev iz BiH, nato pa doživljal neugodnosti, ki jih ne bi privoščil prav nobenemu. Zdaj uživa v dresu Rudarja in sanja o tem, da bi danes premagal zmaje.

Pred letom dni je verjel, da je sklenil potezo, s katero bo pridobil ogromno. Iz Bosne in Hercegovine se je preselil v Slovenijo in podpisal dolgoročno pogodbo z Olimpijo. S takrat najboljšim slovenskim klubom, ki ga je vodil Igor Bišćan. Ob podpisu pogodbe ni skrival sreče, kar dokazuje tudi fotografija s predsednikom Milanom Mandarićem. Ker pa se je v Ljubljano preselil sredi februarja, tik pred začetkom spomladanskega dela, za nameček pa še brez blagoslova trenerja, ki je imel takrat že izoblikovano udarno zasedbo, so se zanj začele težave.

Kmalu je zaslutil, da ne bo doživel nič dobrega

Na enem zadnjih treningov z Olimpijo pred odhodom v Velenje. Foto: Žiga Zupan/Sportida Začelo se je mukotrpno obdobje dokazovanja brez konkretnih rezultatov. Za trenerja Olimpije je bil le številka na treningih, na igralne minute je lahko pozabil. To je bil hud šok za zveznega igralca iz BiH, ki je del življenja prebil tudi v ZDA, zato ima tudi ameriško državljanstvo.

''Način, na katerega sem prišel v Olimpiji, mi je dal slutiti, da ne bom doživel nič dobrega. Takšen je bil že prvi vtis. Trener v nogometu predstavlja vse. On je najbolj pomemben. Olimpiji sem se pridružil pet dni pred začetkom sezone. Pa niti ne vem, ali je bil Igor Bišćan proti meni, ali je imel že izbrano ekipo. Vem le to, da sem se takoj znašel v težavah,'' nam je Rijad Kobiljar zaupal občutek, ki ga je spremljal, ko se je kot novopečeni nogometaš Olimpije prvič udeležil treninga zeleno-belih in spoznaval z delom hrvaškega trenerja.

V Ljubljani so mu tudi grozili

V dresu Rudarja se je v tej sezoni že pomeril z zmaji. Foto: Matic Ritonja/Sportida ''Če bi hotel igrati, bi moral biti dvojno boljši od Roka Kronavetra ali Ricarda Alvesa, verjetno dveh najboljših igralcev, s katerima sem si kdajkoli delil slačilnico v nogometno karieri. To seveda nisem bil. Pri Olimpiji sem naletel na tisoč težav. Grozili so mi, doživel sem marsikaj. Bil sem sestavina v napačni juhi,'' se je izrazil kulinarično. Ne povsem naključno, saj je na delu v Ljubljani doživljal svojevrstno kuhinjo.

Prepričal se je v to, kako se počuti nezaželen član družine. Kako se počuti tisti, ki se je pridružil na silo, brez predhodnega posvetila s trenerjem. ''Res sem doživel marsikaj neprijetnega. Udeleževal sem se treningov, igral pa nisem. Pri Olimpiji so z menoj počeli nenogometne stvari. Nemogoče je, da se je v klubu zvrstilo šest trenerjev, a se ni niti eden pogovoril z menoj. Za vsem skupaj je moralo biti nekaj močnejšega. A kaj bi zdaj jadikoval, to je že preteklost, v katero se nočem več vračati,'' ni hotel podrobneje predstaviti okoliščin, zaradi katerih se je kmalu po podpisu dveinpolletne pogodbe v načrtih Bišćana znašel na stranskem tiru.

Zahvaljuje se Rudarju, da spet uživa v nogometu

Pri Olimpiji je v enem letu odigral 12 minut, v dresu Rudarja pa v slabih treh mesecih že 671. Foto: NK Rudar Velenje To dokazuje tudi statistika. V enem letu, kolikor ga je prebil v Ljubljani, sploh ni zaigral v Prvi ligi Telekom Slovenije. Nekajkrat je sedel na klopi, to pa je bilo vse. Edini nastop je vknjižil v pokalu, kjer je za Olimpijo zaigral 12 minut. Kot eden bolj obetavnih zveznih igralcev iz BiH je pričakoval bistveno več, zato je komaj čakal trenutek, da s klubom najde primerno rešitev in začne iskati srečo drugje.

''Vesel sem, da mi je Marijan Pušnik, Almir Sulejmanović je bil takrat njegov pomočnik, ponudil priložnost. Rad bi se zahvalil Rudarju, da me je kljub temu, da sem v enem letu odigral le 12 minut, sprejel. To ni majhna stvar. V meni so prepoznali kakovost, zato sem še toliko bolj zadovoljen, da sem se na zadnjih petih tekmah preporodil. Zdaj sem v dobri formi. Rad bi se zahvalil ekipi, da spet uživam v nogometu,'' je 23-letni Sarajevčan vesel, da pomaga Velenjčanom do boljših rezultatov.

Knapi so na zadnjih štirih tekmah vknjižili kar deset točk, se utrdili na sedmem mestu, danes pa bi si že s točko proti Olimpiji tudi matematično zagotovili obstanek, kar je tudi prvi klubski cilj.

Naj se pri Olimpiji sami odločijo, ali so naredili napako

Ko je spomladi s knapi gostoval v Ljubljani, je ostal neporažen (3:3). Milan Tučić je dosegel kar tri zadetke. Foto: Matic Ritonja/Sportida Kobiljar se bo tako še drugič, odkar je zapustil Stožice, pomeril proti Olimpiji. Ko se je prvič, se je še spoznaval s soigralci in odigral 14 minut, Rudar pa je sredi slovenske prestolnice presenetil favorizirane zmaje in na krilih trikratnega strelca Milana Tučića osvojil veliko točko (3:3). Danes se bo z Olimpijo pomeril na stadionu Ob jezeru v Velenju. Pričakovanje je veliko.

''Rad bi dokazal svojo kakovost. Odkar sem pri Rudarju, sem prispeval dva gola in dve asistenci. Bomo videli, kako bo, potem pa naj se sami pri Olimpiji odločijo, ali so s tem, ko mi ni bilo dano igrati, naredili napako ali ne. Proti Olimpiji si lahko zagotovimo obstanek. Če bi jo pri tem še premagali, bi bilo to nekaj najlepšega, prava smetana na torti,'' komaj čaka uvodni dvoboja 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki se bo začel ob 15.15 in ga boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Planet TV.

Če bi dal gol Olimpiji, se ne bi obnašal kot norec

Pred tekmo mnoge, to velja tako za sorodnike kot znance, zanima nekaj zelo konkretnega. Zanima jih, kako bi proslavil morebiten zadetek proti nekdanjemu klubu, kjer ni mogel razviti vseh športnih potencialov.

''O tem me sprašujeta mama in oče, pa prijatelji, res noro. Z Olimpijo sem se dogovoril o sporazumni prekinitvi pogodbe. Ko sem bil njen član, so mi redno plačevali prejemke. Leto dni so me hranili. Iz spoštovanja do nekdanjih soigralcev, s katerimi sem bil v dobrem odnosu, pa tudi kluba, ne glede na vse, kar se mi je zgodilo, ne bi preveč proslavljal zadetka proti Olimpiji. Bil bi srečen, ne bi pa se obnašal kot norec. Tega moj značaj ne bi dovolil. Takšen pač sem,'' je razkril, kaj bi naredil, če bi danes premagal nekdanjega soigralca Nejca Vidmarja.

Prvi zadetek Kobiljarja v Sloveniji:

Z njim se je pred slabim letom veselil dvojne krone, a tudi odkrito priznal, da je bil občutek zaradi tega, ker ni imel prstov vmes pri osvojenih lovorikah, milo rečeno nenavaden. ''Bili so prisotni mešani občutki. Osvojiti dvojno krono ni mačji kašelj. Vesel sem bil, ker je Olimpiji uspelo, hkrati pa žalosten, ker ji nisem pomagal z nastopi. Res je, v mojem življenjepisu bo pisalo, da sem osvojil z Olimpijo dve lovoriki, a bodo še vedno ostali mešani občutki.''

Odkar niso noge več težke ...

V Murski Soboti mu je bilo najbolj žal, da je Rudar zapravil prednost dveh zadetkov (3:3). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida So pa občutki vse prej kot mešani, ko nanese beseda na zadnje predstave Rudarja. Velenjčani so nepremagljivi. Če ne bi sodniki v izdihljajih srečanja v Murski Soboti storili napake, bi izbranci Almirja Sulejmanovića nanizali kar štiri zmage in bili najbolj vroča ekipa tega dela prvenstva!

''Končno smo začeli igrati pravi nogomet. Sprva so bile noge težke, kar je nekaj normalnega, ko se boriš za obstanek, potem pa smo se osvobodili tega občutka, zaigrali bolj sproščeno. V moštvu vlada krasno vzdušje, uživamo na treningih, pridobili smo na psihološkem področju, zdaj pa se želimo čim bolje uigrati za naslednjo sezono,'' želi zadnje tekme v tej sezoni izkoristiti za še boljšo uigranost s soigralcih. Zlasti z Žigo Škoflekom in Milanom Tučićem, ki predstavljata vroči strelski dvojec. Z njima se veliko druži tudi izven nogometnih igrišč.

Slovenija in BiH kot dan in noč

Kar se tiče igranja v Sloveniji, je prepričan, da je s tem, ko je Olimpijo zamenjal za Rudar in ostal v Prvi ligi Telekom Slovenije, storil pravi korak.

Knapi si lahko danes s točko proti Olimpiji tudi matematično zagotovijo obstanek med elito. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

''Slovenska liga je za mlade igralce popolna. Sploh za nas, ki prihajamo iz Bosne in Hercegovine. Pri nas je liga zaradi slabših pogojev za igro, infrastrukture, sodnikov veliko težja. Igralci so kakovostni, odlični, a tega ne morejo pokazati. Ko to primerjaš s Slovenijo, je kot dan in nič. V Sloveniji si v središču Evrope, hitro lahko prestopiš kam drugam. Moraš imeti za seboj le eno dobro sezono. Ma kaj dobro sezono, deset dobrih tekem nanizaš, in je to že to. To je potrebno izkoristiti,'' je pohvalil slovensko prvoligaško okolje, v katerem se želi dokazati do te mere, da bi uresničil naslednjo veliko željo in prestopil v katerega izmed večjih klubov v tujini. Za začetek pa danes prekrižal načrte Olimpije in se z Velenjčani razveselil zagotovljenega obstanka.

