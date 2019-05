Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Fantje se razvijajo, smo na pravi poti," je po visoki zmagi Domžal v Stožicah s 4:1 povedal trener gostov Simon Rožman, čigar moštvo je v zadnjih šestih prvenstvenih tekmah osvojilo kar 16 točk. "To je bil grd poraz," pa je po debaklu, ki je večnim tekmecem Maribora utrl pot do 15. prvenstvenega naslova, povedal kapetan Olimpije Nejc Vidmar.

Medtem ko so pretekli konec tedna navdušili z zmago s 3:0 na derbiju proti Mariboru v Ljudskem vrtu, so si nogometaši Olimpije, ki jih kljub veliki zmagi na štadion v Stožice ni prišlo spodbujati prav veliko gledalcev, privoščili katastrofalen poraz in proti Domžalam še drugič v tej sezoni prejeli štiri gole.

Toda novembra lani jih je Olimpija, ki je na preostalih dveh tekmah proti Domžalam zmagala (s 3:1 in 2:1), štiri tudi dosegla in poskrbela za remi s 4:4. Tokrat je zabila samo enega in si privoščila hud poraz.

Nejc Vidmar: To je bilo grdo

Razočarani Nejc Vidmar. Foto: Grega Valančič / Sportida "Poštena zmaga Domžal. Nismo bili agresivni. Bili smo anemični. Prelahkotno smo šli v tekmo," je glavne razloge za visok poraz, ki je ob poznejši zmagi Maribora v Celju pomenil tudi dokončno slovo od naslova državnega prvaka, takoj po tekmi razkril trener Olimpije Safet Hadžić.

"Razočaran sem. Doma izgubiti na tak način ni lepo. To je grd rezultat," je svojega trenerja dopolnil kapetan Ljubljančanov Nejc Vidmar, medtem ko so bili v taboru Domžal, ki so v zadnjih šestih prvenstvenih tekmah osvojili kar 16 točk in se učvrstili na tretjem mestu, na katerem imajo kar 23 točk prednosti pred petim Rudarjem iz Velenja, veliko boljše volje.

Simon Rožman: Želimo biti prvi v svoji ligi

Simon Rožman je bil lahko zadovoljen. Foto: Grega Valančič / Sportida "Fantje se razvijajo. Smo na pravi poti. S trdim in dobrim delom lahko hodimo po tej poti. Tako dobro, kot igramo v zadnjem času, je skozi celotno sezono težko igrati. Če bomo prvi v 'naši' ligi, Maribor in Olimpija sta namreč svet zase, bo to uspeh," je govoril Simon Rožman. "Sezona gre po pričakovanjih. Veliko truda je bilo vloženega v zadeve. Hitimo proti uspešni sezoni," je še povedal trener Domžal, pri katerih je v drugem delu sezone zelo strelsko razpoložen predvsem en nogometaš.

Napadalec Shamar Nicholson, ki je že pri 12 prvenstvenih zadetkih, od katerih jih je kar 11 dosegel v drugem delu prvenstva. Zadel je tudi v Stožicah. "Zelo dobro mi gre. Nisem presenečen, saj vem, da sem sposoben zabijati gole. Zdaj vidim, da se je trdo delo obrestovalo," je povedal edini Jamajčan v prvi slovenski nogometni ligi.