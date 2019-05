Razburljivo dogajanje v Mariboru ponudilo šest golov in remi

Nogometaši Maribora so med tednom v knežjem mestu potrdili 15. zvezdico in po porazu v derbiju z Olimpijo izkoristili naslednjo zaključno žogico. V dvoboju z Gorenjci je šlo pri domačih predvsem za prestiž, triglavani pa so vendarle upali na kakšno prvenstveno točko z vijoličastimi, saj se Kranjčani še vedno borijo za obstanek v družbi najboljših.

A začetek je obetal novo mariborsko slavje. Jasmin Mešanović, eden od junakov tekme v Celju, je zadel že v prvem napadu in dosegel enega najhitrejših golov v zgodovini prvenstva. Kranjčani pa se niso predali in celo zagospodarili na zelenici Ljudskega vrta. Vztrajnost se jim je poplačala v 22. minuti, po prvi pravi priložnosti. Svoj prvi gol v najmočnejši slovenski ligi je s strelom s kakšnih 17 metrov dosegel Kristjan Arh Česen.

Luka Zahović se je tokrat izkazal z dvema goloma. Foto: Sportida Šok za tribuno je sledil v uvodu drugega dela, ko je David Tijanić prejel žogo na robu 16-metrskega prostora, se z njo obrnil, streljal z levo nogo in žogo poslal v desni spodnji kot mariborskih vrat. A že v naslednjem napadu je sodnik Darjan Kovačič strogo dosodil najstrožjo kazen za Maribor. Kranjski vratar Luka Čadež je podrl Jana Mlakarja, triglavani so protestirali, kar pa ni ničesar spremenilo. Luka Zahović je neusmiljeno zabil okroglo usnje z bele točke v kranjski gol za novo izenačenje na 2:2. Kranjčani niso popuščali, naslednjo lepo priložnost pa je imel spet Zahović v 54. minuti v protinapadu, a je Čadež dvoboj 1:1 dobil. Svojo napako je Zahović nato popravil v 68. minuti, ko je izkoristil lepo, a težko podajo Mitje Vilerja z leve strani in žogo preusmeril v Čadežovo mrežo za novo vodstvo in za že svoj 15. prvenstveni gol.

V končnici so Mariborčani postajali vse konkretnejši, a tudi Gorenjci so nadaljevali s srčno igro in bili poplačani v 85. minuti, ko je Luka Majcen po prostem strelu unovčil slabo posredovanje Aleksandra Rajčevića in odbito žogo z glavo le podaljšal v domači gol ter Kranjčanom zasluženo priigral več od dobrega vtisa, ki so ga pustili na gostovanju pri prvakih.

Maribor v naslednjem krogu čaka obračun s Krškim, Triglav z Domžalami, obe tekmi bosta v sredo.

Maribor : Triglav 3:3 (1:1)

Ljudski vrt, sodniki: Kovačič, Kasapović in Smej.



Strelci: 1:0 Mešanović (1.), 1:1 Arh Česen (22.), 1:2 Tijanić (46.), 2:2 Zahović (49., 11-m), 3:2 Zahović (68.), 3:3 Majcen (85.).



Maribor: Pirić, Viler, Ivković, Rajčević, Klinar, Mešanović, Cretu (Vršič od 69.), Pihler, Hotić (od 86. Bajde), Mlakar (od 65. Tavares), Zahović.

Triglav: Čadež, Rogelj, Mertelj, Šalja, Arh Česen, Udovič, Kryeziu (od 82. Gajić), Mlakar (od 84. Hasanaj), Tijanić, Crnov (od 90. Kopač), Majcen.



Rumeni kartoni: Mešanović, Klinar; Čadež.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Po zelo razburljivi tekmi v Ljudskem vrtu remi in rezultat 3:3.



VIDEO: gol Luke Majcna:





GOOOL! Še eno izenačenje v Ljudskem vrtu. Za 3:3 je zadel Luka Majcen.



VIDEO: drugi gol Luke Zahovića:





GOOOL! Tokrat Luka Zahović priložnosti ni zapravil in Maribor v 68. minuti popeljal do vodstva s 3:2.



64. minuta: Tilen Mlakar je z leve strani prišel pred gol Maribora in streljal, a se je z obrambo izkazal vratar vijoličastih Kenan Pirić.



54. minuta: Maribor je imel veliko priložnost za vodstvo. Pred gol gostov je sam prišel Luka Zahović, a ni zadel.



GOOOL! Z enajstih metrov je v 48. minuti za 2:2 zadel Luka Zahović.



47. minuta: takoj po golu, ki so ga prejeli, so Mariborčani dobili enajstmetrovko. Na njo je po prekršku vratarja Triglava nad Janom Mlakarjem sodnik pokazal v 47. minuti.



VIDEO: gol Davida Tijanića:





GOOOL! Podobno kot na začetku tekme smo tudi na začetku drugega polčasa v Mariboru ekspresno hitro dočakali prvi gol. Po vsega 22 sekundah igre je mojstrski gol za goste zabil David Tijanić. Triglav vodi v Ljudskem vrtu.



Začetek drugega polčasa. Kaj nas čaka v drugih 45 minutah v Ljudskem vrtu?



Polčas! Izjemen začetek, potem pa ne preveč zanimivo nadaljevanje tekme v Ljudskem vrtu. Upamo, da bo drugi polčas postregel s čim razburljivejšim.



VIDEO: gol Kristjana Česna:



GOOOL! Triglav je v 22. minuti prišel do izenačenja. Zadel je Kristjan Česen, ki je prišel do prvenca v kranjskem dresu in tudi slovenski prvi ligi.



14. minuta: po obratu je v kazenskem prostoru Triglava streljal Jan Mlakar, a vratar gostov ni imel težav.



VIDEO: gol Jasmina Mešanovića:





GOOOL! Neverjetno, a že po 12 sekundah igre so Mariborčani prišli do vodstva. V polno je meril Jasmin Mešanović.



Tekma se je začela. S sredine igrišča so krenili Mariborčani.



Javljamo se iz Maribora, kjer bodo novopečeni prvaki zaigrali prvič, odkar so si v prejšnjem krogu zagotovili 15. naslov državnih prvakov.