Super učinkoviti Albanec Olimpiji prinesel tri točke

Ljubljanski nogometaši so se po bolečem porazu sredi tedna proti Domžalam vrnili v zmagovalne tirnice, do treh točk so prišli po zaslugi dveh golov Endrija Cekicija, ki je najbolj zaslužen za popoln preobrat.

Več razlogov za slabo voljo je v velenjskem taboru, ki so v zadnjih tednih kazali dobro formo, proti Olimpiji so že vodili, na koncu pa ostali brez želene točke, ki bi jim prinesla potrditev obstanka v prvoligaški druščini.

Cekici je v sedmi minuti proti golu Rudarja poslal prvi nevaren strel. Poskusil je s prostega strela, Marko Pridigar je z nekaj težavami odbil v kot. Domači vratar se je znova izkazal v 10. minuti, takrat po strelu Stefana Savića.

Prvič na tekmi so knapi zapretili v 18. minuti, ko je do zaključnega strela prišel David Arap. Ko so se naslednjič znašli v nevarnem položaju, pa so zadeli. Rijad Kobiljar je z globinsko podajo zaposlil Milana Tučića, ki je sprejel žogo in jo poslal za hrbet Nejca Vidmarja.

Safet Hadžić je v Velenju prišel do nove zmage. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Hitro so Ljubljančani prišli do lepe priložnost za izenačenje, z glavo je poskusil Cekici, Pridigar je ostal nepremagan.

Po vrnitvi na zelenico za drugi polčas so gosti takoj krenili v lov na izenačujoči zadetek. Po šestih minutah drugega polčasa je Mario Jurčević podal po tleh z leve strani, Cekici jo je preusmeril v gol za 1:1.

V 76. minuti je Olimpiji uspel popoln preobrat, saj so prišli do vodstva. Stefan Savić je potegnil po desni strani, podal pred gol, ob ne najboljšem posredovanju domače obrambe pa je darilo izkoristil Cekici.

V 89. minuti se je z nevarnim strelom izkazal Savić, Pridigar pa z lepo obrambo. Globoko v sodniškem dodatku je Kobiljar prodiral in izsilil kot, za nekaj slabe volje domačih igralcev in navijačev je poskrbel sodnik Alen Borošak, ki je je odpiskal konec tekme.

Velenjčani bodo v sredo v tekmi 35. kroga gostovali v Celju, Olimpija pa bo isti dan gostila Muro.

Rudar : Olimpija 1:2 (1:0)

Štadion Ob jezeru, gledalcev 1200, sodniki: Borošak, Friš in Benc.



Strelci: 1:0 Tučić (25.), 1:1 Cekici (52.), 1:2 Cekici (76.)



Rudar: Pridigar, Hrubik, Bolha, Tomašević (od 81. Radić), Pušaver, Trifković (od 70. Pušnik), Škoflek, Črnčič (od 61. Pišek), Arap, Kobiljar, Tučić.

Olimpija: Vidmar, Andrejašič (od 72. Boakye), Bagnack, Maksimenko, Jurčević, Valenčič, Tomić, Savić, Suljić, Cekici (od 85. Kregar), Kadrić (od 68. Kidrič).



Rumeni kartoni: Hrubik, Trifković, Pušaver, Bolha; Suljić, Tomić, Cekici, Maksimenko

Potek tekme v živo: