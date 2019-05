Krčani po novem porazu drugoligaš

Nogometaši Krškega so po današnjem porazu proti Aluminiju poslavljajo od prvoligaške druščine, v kateri so preživeli zadnje štiri sezone. Posavci so sicer bili nevarnejši tekmec, sprožili so precej več strelov, a so bili v zaključkih premalo konkretni.

Uvodnih 15 minut je pripadlo Krškemu, Ante Kordić v peti minuti ni bil dovolj natančen, deset minut kasneje pa je Marco Da Silva namučil Luko Janžekoviča. Gosti so prvič zapretili v 22. minuti, ko je do strela prišel Elvir Maloku.

V 26. minuti je bilo vroče pred golom Kidričanov. Ante Vukušić je v kazenskem prostoru iskal Daliborja Volaša, ki se žoge ni dotaknil, vse skupaj je presenetilo Janžekoviča, položaj pa so njegovi soigralci razčistili z golove črte.

V 32. minuti je Aluminij zadel. Maloku je podal do Matica Vrbanca, ta pa je z močnim strelom s kakšnih 15 metrov zadel gol pod prečko za 1:0. Štiri minute kasneje je do zaključnega strela prišel Volaš, a je meril čez gol.

Trener Aluminija Oliver Bogatinov se je po treh porazih v nizu v Krškem razveselil nove zmage. Foto: Mario Horvat/Sportida

V še večjih težavah so se Krčani znašli v 38. minuti. Vrbanec je lepo podal do Jureta Matjašiča, ki se je znašel sam pred golom tekmecev, prišel do žoge pred vratarjem in si jo podaljšal, a jo je prepustil Malokuju, ki je zadel nebranjen gol Krškega.

Krškemu v nadaljevanju ni preostalo drugega kot napad. Po osmih minutah drugega polčasa je z glavo po podaji z leve strani znižal Volaš.

V 77. minuti je Tomaž Zakrajšek dobil skok v kazenskem prostoru Aluminija po podaji s prostega strela, branilec Krškega pa je stresel prečko. Dve minuti kasneje je poskusil še Luka Volarič, Janžekovič se je moral izkazati z obrambo.

Zadnji žebelj v krsto Posavcev je v 89. zabil Nik Marinšek, ki je izkoristil podajo Davida Flakusa Bosilja.

V 85. minuti je po dolgem času za Aluminij streljal Luka Koblar, a meril premalo natančno in s premalo moči.

Krško v sredo čaka Maribor, Aluminij pa Gorica.

Krško : Aluminij 1:3 (0:2)

Stadion Matije Gubca, sodniki: Skomina, Vukan in Vidali.



Strelci: 0:1 Vrbanec (32.), 0:2 Maloku (38.), 1:2 Volaš (53.), 1:3 Marinšek (89.)



Krško: Frelih, Štefulj, Cetina (od 46. Ilić), Zakrajšek, Volarič, Perić (od 63. Sokler), Ogrinec, Da Silva, Kordić, Volaš, Vukušić (od 64. Vekič).

Aluminij: Janžekovič, Martinović, Krajnc, Kontek, Amuzie, Vrbanec, Muminović, Horvat, Štor (od 60. Marinšek), Maloku (od 74. Koblar), Matjašič (od 68. Bosilj).



Rumeni kartoni: Perić, Volaš, Ilić; Horvat, Bosilj, Krajnc, Martinović.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Zmaga odhaja v Kidričevo, medtem ko so Krčani danes tudi teoretično postali drugoligaš.



VIDEO: gol Nika Marinška:





GOOOL! Zdaj pa je v Krškem vsega konec. Nik Marinšek je za Aluminij zabil še tretji gol. Gostje vodijo s 3:1, domači se selijo v drugo ligo ...



VIDEO: prečka Tomaža Zakrajška:



77. minuta: Krčani so zatresli prečko, a niso uspeli zadeti. Po podaji Marca da Silve je z glavo streljal Tomaž Zakrajšek.



VIDEO: gol Daliborja Volaša:



GOOOL! Krčani so v 53. minuti zabili gol za kanček upanja. Z glavo je po strelu od blizu zadel Dalibor Volaš.



50. minuta: Aluminij je imel novo priložnost, Lucas Mario Horvat je poizkusil z glavo, a je vratar Krškega žogo odbil v kot.



Začetek drugega polčasa!



Polčas! Gostje po prvih 45 minutah igre v Krškem vodijo z 2:0 in vse kaže, da bodo Krčani danes izgubili tudi teoretične možnosti, da bi obstali med prvoligaši. Razen, če jim v drugem delu igre uspe velik preobrat in pridejo do zmage ...



43. minuta: Krško je imelo priložnost za zmanjšanje zaostanka. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Hrvat Marin Perić, a je nastreljal zunanji del mreže.



VIDEO: gol Elvirja Malokuja:





GOOOL! Po izjemni podaji Matica Vrbanca je pred gol Krškega prišel Jure Matjašič in žogo spravil čez vratarja Krčanov, potem pa žogo nesebično prepustil Elvirju Malokuju, ki mu je z nekaj metrov ni bilo težko spraviti v nebranjeno mrežo. Zdaj pa so Krčani res blizu izpada v drugo ligo ...



36. minuta: po lepem predložku z leve strani je pred golom Aluminija prišel Dalibor Volaš, a je meril čez gol.



VIDEO: gol Matica Vrbanca:





GOOOL! Po preigravanju Elvirja Malokuja je ta podal žogo do Matica Vrbanca, ta pa je z močnim strelom Aluminij v 32. minuti popeljal do vodstva.



VIDEO: priložnost Anteja Vukušića:





26. minuta: zdaj je bilo spet zelo vroče pred vrati Aluminija. Po lepi podaji Anteja Vukušića je bil pred golom gostov Dalibor Volaš, ki pa se žoge sploh ni dotaknil, kar je presenetilo vratarja Kidričanov in ga obšla. Gostje so jo ustavili na golovi črti. Krčani so zahtevali gol, a je Damir Skomina le odmahnil z roko. Počasni posnetek je pokazal, da upravičeno.



22. minuta: zdaj so bili nevarni gostje. Do strela od blizu je prišel Elvir Maloku, a ni bil dovolj natančen.



VIDEO: strel Marca da Silve:





15. minuta: spet so bili nevarni Krčani, s prostega strela je poizkusil Marco da Silva in precej namučil vratarja Aluminija.



5. minuta: prvi so zapretili Krčani, streljal je Ante Kordić, a ni bil dovolj natančen.



Tekma se je začela!



V Krškem je vloga glavnega sodnika tekme pripadla Damirju Skomini. Prvemu slovenskemu sodniku, ki bo sodil v finalu lige prvakov. Koprčana 1. junija čaka spetakel v Madridu, kjer se bosta na štadionu Wanda Metropolitano udarila Liverpool in Tottenham.



Javljamo se s štadiona Matije Gubca v Krškem, kjer zadnjeuvrščeno Krško gosti Aluminij, ki je na šestem mestu. Krčani, ki tako ali tako niso prejeli licence Nogometne zveze Slovenije za nastop v prvi ligi v naslednji sezoni, so prikovani na zadnje mesto, a imajo, ker je Gorica v soboto izgubila v Murski Soboti, še vedno teoretične možnosti, da si zagotovijo deveto mesto in kvalifikacije za obstanek. Za tak scenarij bi morali zmagati na vseh treh preostalih tekmah, Gorica pa v zaključku sezone ne bi smela osvojiti niti točke.