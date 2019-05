Kako je bilo v Novi Gorici? (video)

Gorica je lovila zadnjo bilko v upanju na izognitev igranju dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige. Na drugi strani so Kidričani že pred tedni ostali brez finala pokala Slovenije in po seriji skromnejših rezultatov tudi brez četrtega mesta, ki kot zadnje pelje v kvalifikacije evropske lige.

Goričani so bili v prvem polčasu, ki je postregel s previdno igro na obeh straneh, brez večjih priložnosti, več pri žogi. Do največje priložnosti so po protinapadu prišli gostje. V 25. minuti je Jure Matjašič po dvojni podaji s strani dobil žogo sredi kazenskega prostora, a jo zgrešil, prišla je do Aljaža Ploja, ki je ostro streljal s strani, kjer pa je bil dobro postavljen vratar Grega Sorčan in jo odbil v polje.

V 59. minuti je Bede Amarachi Osuji podal v kazenski prostor, v najbolj obetavni akciji domačih pa je Etien Velikonja z glavo streljal prek gola. V 86. je Matic Vrbanec že premagal Sorčana, a je žoga zadela levo vratnico.

Goričani tako kot že prej tudi v nadaljevanju niso prišli do res zrele priložnosti za zadetek. Zaključek je pripadel Aluminiju. Vrbanec je v sodnikovem podaljšku tako prišel do nove priložnosti v kazenskem prostoru, vendar se je tako zapletel, da sploh ni resno streljal.

Goričani bodo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostovali v Krškem, Kidričani pa bodo gostili Olimpijo.

Gorica : Aluminij 0:0

Športni park, sodniki: Balažič, Mežnar in Mijatović.



Gorica: Sorčan, Celcer (od 29. Kavčič), Lipušček, Tomiček, Curk (od 69. Hodžić), Marinič (od 60. Šipek), Osuji, Kolenc, Grudina, Velikonja, Filipović.

Aluminij: Janžekovič, Ploj (od 59. Amuzie), Koblar, Martinović, Kontek, Kranjc, Muminović, Petrovič, Vrbanec, Matjašič (od 84. Horvat), Marinšek (od 62. Štor).



Rumeni kartoni: Kolenc, Velikonja; Martinovič, Kontek.