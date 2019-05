Celjani kljub porazu na istem, kot so bili

Domači nogometaši iz mesta ob Savinji so prvič v tej sezoni proti "sosedom" iz Velenja ostali praznih rok, ne glede na razplet današnjega dvoboja na stadionu Z'dežele pa imajo - zavoljo poraza Sobočanov v Ljubljani - še vedno možnosti, da osvojijo četrto mesto in si v prihodnji sezoni izborijo kvalifikacije za nastop v evropski ligi. Ta cilj bodo dosegli v primeru zmage v zadnjem krogu v Murski Soboti.

Celjani so uvodoma zaigrali zelo napadalno. Žoga je bila bolj ali manj vseskozi v njihovi posesti, v uvodnih desetih minutah pa so si priigrali dve obetavni priložnosti. Prvo je v sedmi minuti po podaji Amadeja Brecla z desne strani zapravil Lovro Cvek, ki je iz bližine streljal prek vrat, tri minute kasneje pa je Žan Benedičič z 20 metrov streljal mimo vrat.

Po "uvodnem jurišnem napadu" domačih nogometašev je nastopilo "zatišno obdobje", ki ga je v 26. minuti prekinil gostujoči igralec Rijad Kobiljar, njegov strel z 20 metrov pa je končal prek vrat domačega vratarja Matjaža Rozmana.

Le nekaj minut zatem so zagrozili tudi varovanci domačega trenerja Dušana Kosića, po poskusu Mitje Lotriča nekoliko z desne strani pa je bil na pravem mestu čuvaj mreže pri knapih Marko Pridigar.

Milan Tučić se je v Celju izkazal z novima zadetkoma. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Začetek drugega polčasa je bil izjemno "šahovsko obarvan", žoga je bila nekaj več v posesti domačih nogometašev, izrazitih priložnosti pa si niso priigrali. "Monotonost" je v 55. minuti prekinil Kobiljar, ki je z roba kazenskega prostora sprožil močan strel, a je žoga končala mimo levih celjskih vrat. Tri minute zatem so zagrozili tudi gostitelji, po globinski podaji Benedičiča pa strel rezervista Luke Kerina s 16 metrov ni bil najbolj natančen.

Maloštevilni domači gledalci so v 68. minuti "obmolknili", po lepi in kombinirani akciji nogometašev iz Šaleške doline je Milan Tučić izkoristil lepo podajo Žige Škofleka in svoje soigralce popeljal v vodstvo z 1:0.

Celjani so po prejetem golu vse stavili v napad in v 72. minuti uprizorili nevarno akcijo, po zaključnem strelu Roka Štrausa pa se je izkazal Pridigar.

Le tri minute zatem so knapi znova pičili iz bliskovitega nasprotnega napada. Večino dela je opravil Kobiljar, po njegovem prodoru z leve strani je poslal uporabno žogo do Tučića, ta pa je po natančnem in močnem strelu povišal na 2:0 in dosegel 14. gol v tej sezoni.

Velenjčani so v 81. minuti znova nevarno zagrozili, poskus kitajskega "rezervista" Li Haorana z roba kazenskega prostora končal prek vrat.

Celjani bodo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostovali v Murski Soboti, Velenjčani pa bodo gostili Kranjčane.

Celje : Rudar 0:2 (0:0)

Stadion Z'dežele, sodniki: Skomina, Vukan in Kasapović.



Strelec: 0:1 Tučić (68.), 0:2 Tučić (75.).



Celje: Rozman, Brecl, Pišek, Travner, Flis (od 82. Štravs), Cvek, Pungaršek, Benedičič (od 67. R. Štraus), D. Štraus (od 46. Kerin), Lotrič, Vizinger.

Rudar: Pridigar, Pušaver, Ćosić (od 46. Pušnik), Kašnik, Hrubik, Kobiljar, Vošnjak, Arap, Radić (od 71. Jovan), Škoflek, Tučić (od 78. Haoran).



Rumeni kartoni: Pišek, Vizinger; Pušaver, Tučić, Kašnik.