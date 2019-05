Luka Majcen razveselil Triglav tudi na zadnji tekmi #vido

Nogometaši velenjskega Rudarja in kranjskega Triglava so se v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:0).

Velenjski in kranjski nogometaši so se od sezone 2018/19 poslovili z neodločenim izidom, kar je glede na prikazano na tukajšnjem stadionu ob jezeru tudi najbolj pravično. Velenjčani so prevladovali v prvem, Kranjčani v drugem polčasu, oboji pa so zadržali prvoligaški status: knapi so sezono končali na sedmem, orli pa na osmem mestu.

Varovanci domačega trenerja Almira Sulejmanovića so izjemno podjetno začeli tekmo. V četrti minuti so izpeljali obetavno akcijo, strel Damjana Trifkovića pa je ubranil gostujoči vratar Luka Čadež. Le štiri minute kasneje je bilo znova vroče v kazenskem prostoru Gorenjcev, gostujoči obrambni igralci pa so v zadnjem hipu "blokirali" poskus Dominika Radića.

V deveti minuti je kranjska obramba vendarle klonila. Knapi so izpeljali kombinirano akcijo, uvodni strel Rijada Kobiljara so gostujoči obrambni igralci zaustavili, žoga pa se je odbila naravnost na glavo Milana Tučića, ki je zadel za 1:0.

Milan Tučić je knape popeljal v vodstvo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Gostitelji so po golu malce zmanjšali "frekvenco svojih obratov", do sape so prišli tudi Gorenjci, ki so najlepšo priložnost imeli v 14. minuti, ko se je Luka Majcen znašel sam pred domačim vratarjem Matejem Radanom, a je bil tretji strelec sezone premalo odločen.

V drugi polovici prvega polčasa so znova prevladovali nogometaši iz Šaleške doline, najlepši priložnosti pa so si pripravili v 37. in 45. minuti. Najprej je po bliskovitem nasprotnem napadu Žiga Škoflek nesebično podal Radiću, nov zadetek domačih nogometašev pa je v zadnjem hipu preprečil Žan Rogelj. V izdihljajih prvega polčasa so Velenjčani imeli še prosti strel, ki ga je sijajno izvedel Škoflek, a je zadel okvir vrat.

Drugi polčas so bolje pričeli gosti. Prvo obetavno akcijo so izpeljali že v 49. minuti, po predložku z leve strani pa je strel Majcna z glavo z velikimi težavami zaustavil Radan.

V nadaljevanje so bili varovanci gostujočega stratega Dejana Dončića konkretnejši, po strelih Tijanića v 57. ter Majcna v 62. in 64. minuti je velenjska mreža ostala nedotaknjena, v 70. minuti pa se je vendarle zatresla, ko je po prostem strelu z roba kazenskega prostora zadel David Tijanić.

Luka Majcen in zadetek za izenačenje:

V drugem polčasu povsem nebogljene knape je izenačujoči zadetek malce prebudil, v 75. minuti so izpeljali bliskovito akcijo, po strelu Tučića pa se je izkazal Čadež. Le tri minute kasneje so imeli Kranjčani dve izraziti priložnost, prvo je zapravil Ivan Crnov, v nadaljevanju akcije pa še Gašper Udovič.

V 84. minuti je bilo znova vroče pred velenjskimi vrati, po strelu Matica Kopača se je izkazal Radan, v naslednji minuti pa so gostitelji izpeljali bliskovit nasprotni napad, ki ga je z golom zaključil Radić.

Kranjčani so v končnici tekme vse stavili na napad. V 88. minuti so bili zelo blizu izenačujočemu golu, saj je Majcen - po predložku Crnova z leve strani - zadel vratnico. Gosti bi v drugi minuti sodnikovega podaljška lahko povišali na 3:1, a se je po strelu Radića izkazal Čadež, v izdihljajih tekme pa je Majcen le izkoristil lepo podajo Roglja z desne strani in neubranljivo zadel za 2:2.

Rudar : Triglav 2:2 (1:0) Stadion ob jezeru, sodniki: Sagrković, Pospeh in Mikača. Strelci: 1:0 Tučić (9.), 1:1 Tijanić (70.), 2:1 Radić (85.), 2:2 Majcen (90.). Rudar: Radan, Bolha, Dedić (od 67. Jovan), Hrubik, Kobiljar, Pušnik, Trifković, Ad. Vošnjak (od 52. Am. Vošnjak), Radić, Škoflek, Tučić (od 79. Haoran). Triglav: Čadež, Rogelj, Mertelj, Šalja, Arh Česen, E. Kryeziu, Udovič (od 84. Svraka), Crnov, Tijanić, Mlakar (od 57. Kopač), Majcen.



Rumeni kartoni: Trifković, Haoran, Pušnik; E. Kryeziu, Udovič, Majcen.

Rdeči karton: /.