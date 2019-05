NK Maribor izgubil očeta, starejšega brata slačilnice

Dolgo časa je odlašal, zavlačeval, na koncu pa popustil. Zdravstvene težave so bile le prehude, tako da je 36-letni Marko Šuler, izkušeni dirigent mariborske obrambe, presodil, da je napočil primeren trenutek za slovo. S tresočim glasom in velikim cmokom v grlu se je priklonil navijačem, ki so mu namenili stoječe ovacije. Soigralci in trener ga bodo zelo pogrešali.

Na eni strani veselje zaradi slavja ob dvigu pokala za 15. državno krono, na drugi strani razočaranje, ker se je poslovil Marko Šuler. Eden najboljših branilcev, kar se jih je kadarkoli rodilo v Sloveniji, je končal bogato nogometno pot in v družbi sinov pomahal v slovo.

Imel je cmok v grlu

V bogati karieri je osvajal lovorike tako doma kot tudi v tujini. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav se je na poslovilni govor pripravljal že doma, v trenutku, ko je pred vzhodno tribuno Ljudskega vrta prijel mikrofon, ni mogel nadzorovati čustev. Glas se mu je zatresel, saj je želel širni javnosti oznaniti slovo od kariere. Soigralcem je to zaupal že bistveno prej, tako da niso bili šokirani. "Nastal mi je cmok v grlu," je 36-letni Korošec dejal po slavnostni prireditvi v Ljudskem vrtu.

Občinstvu se je zahvalil, da je bil lahko na takem stadionu obkrožen s takšnimi ljudmi. "Vsem, ki ste trpeli z menoj, iskrena hvala," je poudaril in se globoko priklonil mariborskim navijačem. Najbolj mu je žal, da ni končal kariere v dresu. V preznojenem dresu na igrišču. "Upal sem, da bo drugače, a mi na žalost ni uspelo. To je edini kanček žalosti ob odhodu. Želel sem se posloviti drugače. Ko pa potegnem črto pod 20 let kariere in vse, kar smo doživeli, sem lahko zadovoljen."

Gležnji v zelo žalostnem stanju

Nameraval je odigrati še eno sezono, a mu zdravje tega ne dovoljuje. Foto: Grega Valančič/Sportida V karieri je zbral 39 tekem za slovensko reprezentanco, nastopil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, za nameček pa osvajal lovorike s kar petimi klubi. V Sloveniji z Gorico in Mariborom, v tujini pa z belgijskim Gentom, izraelskim Hapoelom iz Tel Aviva in poljsko Legio. Veljal je za svojevrstni magnet za lovorike. Morda Mariboru prinese srečo še 30. maja, ko se bodo vijolice za pokalno lovoriko potegovale z Olimpijo v Celju.

Šuler jim zaradi poškodbe gležnjev ne bo mogel pomagati. Svoje je v nogometnem polju že opravil. V Celju bo le navijač Maribora.

V bogati karieri je bil tudi eden izmed obrambnih stebrov slovenske nogometne reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

"Gležnji so v zelo žalostnem stanju. Odločitev o tem, da bi se poslovil, se je vlekla kar nekaj časa. Skušal sem jo zavlačevati, želel sem igrati še prihodnjo sezono, a zdaj menim, da sem se odločil pravilno. Nekaj obžalovanja bo, a že nekaj časa me ni na igrišču, sam pa sem tak, da si želim vse izboriti na travi," je pojasnil sveži upokojenec, ki upa, da bo čez leto ali dve, ko bo zadevo dobro prespal, še vedno mnenja, da se je odločil prav.

Milanič: Pri Mariboru smo navajeni takšnih odhodov Darko Milanič bo v ekipi in slačilnici pogrešal Marka Šulerja. Foto: Grega Valančič / Sportida Trener Darko Milanič, ki je s Šulerjem sodeloval veliko let, je tako ostal brez izkušenega člena obrambne vrste. "Marko je bil vsa leta steber obrambe na igrišču in zelo pomemben člen v slačilnici. Popolnoma jasno je, da ga bomo pogrešali, po drugi strani pa smo pri Mariboru že navajeni odhodov. Na tiste fante, ki dobivajo manj priložnosti in niso tako pomembni, zelo hitro pozabimo, se pa vsako leto zgodi tudi kakšen tak odhod, ki ga moramo nadomestiti z novo homogenostjo. To se nam dogaja ves čas. Šuler je končal zgodbo, Mlakar jo bo in verjetno še kakšen. Tako je bilo tudi lani, tako bo tudi v prihodnje," je Izolan predstavil kruto realnost, s katero ima opravka slovenski prvak.