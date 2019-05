Maribor prvak le zaradi slabe Olimpije? Zgovorni Primorec meni drugače. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

''Imam občutek, da naslova nismo osvojili že pet let,'' je brez dlake na jeziku priznal Mitja Viler. Eden najbolj izkušenih članov šampionskega Maribora je vesel, da je prekinil zmagoslavno obdobje Olimpije, in pred današnjim dvobojem s Krškim, ki prinaša veliko slovesnost v Ljudskem vrtu, spregovoril o trnovi poti do naslova in evropskih ambicijah.

Izkušeni levi bočni branilec NK Maribor Mitja Viler je vajen osvajanja lovorik. Prvi državni naslov je osvojil s Koprom, nato pa z vijolicami zagospodaril v slovenskem okolju in prvak postal še šestkrat. V zadnjih sezonah je Maribor pokazal več ranljivosti, kar je znala izkoristiti Olimpija in se dvakrat povzpela na prestol. Maribor ji je v tej sezoni vrnil milo za drago in ''kanto'' vrnil na Štajersko.

''Imam občutek, da naslova nismo osvojili že pet let,'' je poudaril na začetku pogovora z novinarjem Planet TV Matejem Podgorškom in prvo misel podkrepil z dejstvi: ''Olimpija nam je v zadnjih štirih letih dvakrat vzela naslov. To je dolga doba. Igraš toliko tekem, pozimi imaš dolge priprave, potem pa nastopijo poškodbe, čas se vleče, psihološko pa ti je v breme,'' je opisal, kako naporen zna biti prvoligaški maraton.

Če ne bi bilo zdravstvenih težav ...

V tej sezoni je na prvenstvu za vijolice zbral 23 nastopov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Mariborčani so našli pravo ravnotežje in točke zbirali tako marljivo, da jih zasledovalci niso mogli ujeti. To je tudi ključni razlog, zaradi katerega bodo ciljno črto prečkali kot prvi.

''Ključni razlog naslova NK Maribor je konstantno zbiranje točk. Ne glede na to, da v drugem delu sezone nismo bili tako zanimivi kot v prvem, smo še vedno držali neko raven. Osvajali smo po tri točke, pa po eno ... Izgubili nismo 15 tekem zapored! Mogoče bo kdo pripomnil, da je bil Maribor prvi zato, ker je bila Olimpija slaba, a to ni res. Moraš imeti neko konstantnost. Lepo prednost smo si nabrali v prvem delu, potem pa to le obdržali,'' je opisal naporno sezono, ki jo želi končati z dvojno krono in se po treh letih spet veseliti osvojenega pokala.

Zakaj je Maribor spomladi odigral manj prepričljivo kot v jesenskem delu, ko je kot po tekočem traku polnil mreže tekmecev? Viler, nekdanji slovenski članski reprezentant, je prepričan, da pomemben razlog leži v zdravstvenih težavah igralcev.

V Celju so si zagotovili naslov, danes ga bodo v Ljudskem vrtu oplemenili s slovesno podelitvijo zmagovalnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Dokler smo bili vsi zdravi, smo bili v odlični formi, ko pa so nastopile poškodbe, se samodejno sestavljaš skupaj. Vsak igralec ni več pravi, vse te začne boleti, vse te moti, psihološko nisi več prisoten pri stvari. Ko nas je bilo veliko poškodovanih, je prihajalo do nekih lukenj. Igra potem ni mogla biti dobra, ko je trener nekaj uigraval, a moral iz tedna v teden stvari izpopolnjevati. A smo vendarle zdržali,'' je povedal zgovorni 32-letni Primorec.

Upa, da bo Maribor spremljala sreča pri žrebu

Pokalno lovoriko je nazadnje osvojil leta 2016. Foto: Vid Ponikvar Njegov naslednik na igralnem položaju Žan Kolmanič je od njega mlajši 13 let in dobiva vedno več priložnosti. Viler je zbral 23, mlajši stanovski kolega pa 13 prvenstvenih nastopov. Tako bi lahko med njima potekal velik boj za mesto, ko se bo začela nova sezona, z njo vred pa tudi kvalifikacije za ligo prvakov.

''Naslov prvaka največ pomeni prav zaradi Evrope. Olimpija je imela lani razen prvega kroga (izpad proti Qarabagu, op. p.) dokaj ugoden žreb, ki ga na žalost ni izkoristila. Mi smo v ligi Europa videli, kako je. Če izgubiš eno tekmo (1:3 v Glasgowu proti Rangers, op. p.), takoj izpadeš. Letos imamo popravni izpit, a se ne smemo zanašati na to. Upajmo, da bomo imeli srečo pri žrebu, ker bo težko že na začetku ujeti formo,'' že malce pogleduje proti seznamu morebitnih tekmecev v prvem krogu, na katerem so tudi tako zahtevni tekmeci kot Blažičev Ferencvaroš (Madžarska), Korunov Piast Gliwice (Poljska) in romunski prvak CFR Cluj.