Cilj je bil obstanek, realnost je Evropa #video

Prvak je znan, najboljši posamezniki sezone nagrajeni, vendar Prva liga Telekom Slovenije še ni končana. Boj za četrto mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo Europa, še ni odločen. Mura ima trenutno tri točke prednosti pred petouvrščenim Celjem, a Prekmurce danes ob 16.55 čaka obračuna v Stožicah, kjer so novembra že navdušili. Nadoknadili so zaostanek 0:2 in se na koncu pred številnimi svojimi privrženci veselili velike točke.

23. novembra se je zgodila črno-bela invazija na Stožice. Mura, ki jo vodi najboljši trener sezone Ante Šimundža, je takrat zaostajala z 0:2, a pred dva tisoč svojimi navijači v zadnjih minutah zadela dvakrat za remi z 2:2. "Tekma je bila res spektakularna. Tudi način, kako smo odigrali, ne glede na to, da smo zaostajali, smo bili enakovredni Olimpiji. Kar zadeva navijače, je pa fantazija, ki se je zgodila v Ljubljani," se tekme danes spominja trener Mure Ante Šimundža.

Zaradi delovnika jih bo danes v Stožicah manj, a vsaj petsto, včeraj so šle v prodajo še dodatne vstopnice. "Tudi to tekmo si želimo čim več podpore na tribunah in na tekmo gremo z dvignjeno glavo," pravi napadalec Mure Rok Sirk. "Imamo ogromno motivacije in veliko energije. Verjamem pa, da bodo tudi navijači z nami, ne glede na delovni dan," še meni Šimundža.

Navijači Mure so novembra v Stožicah pričarali neverjetno vzdušje. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V spomladanskem delu poraženi le dvakrat

V spomladanskem delu je Mura izgubila samo dvakrat in tako kot Olimpija na zadnjih šestih tekmah osvojila 12 točk. Cilj je bil obstanek, realnost je Evropa. "Mi smo svoje poslanstvo, bom tako rekel, opravili z odliko. Tekmovalnost v nas, želja po napredku je pa tista, ki nas žene naprej," je razlagal Murin strateg. Mura bi z morebitno zmago, če obenem Celje izgubi z Rudarjem, že potrdila četrto mesto. V golu bodo Prekmurci sicer pogrešali najboljšega vratarja sezone Matka Obradovića, ki si je zlomil kost v zapestju.

Prenos tekme med novincem v ligi in zdaj že nekdanjim prvakom se bo s studijskim programom začel ob 16:40 na Planetu.

