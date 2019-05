Komaj čaka, da spozna sina, s Kronavetrom pa se ne obremenjuje #video

V prvoligaški sezoni 2018/19 je bilo doseženih že 528 zadetkov, najlepšega pa je dosegla mariborska desetica. Dino Hotić je polizal smetano na torti in za mojstrski zadetek na gostovanju v Kranju prejel največ glasov. "Ta nagrada mi veliko pomeni," priznava 23-letni Ljubljančan, ki ga čaka zelo pestro in prijetno poletje. Novopečeni očka želi postati z osvojeno dvojno krono.

Sezona, ki se bo končala konec tedna, je ljubiteljem nogometa podarila veliko užitkov. Ni manjkalo atraktivnih zadetkov, med katerimi pa je, sodeč po glasovih v spletni anketi Sportala, najbolj navdušil zadetek Dina Hotića na gostovanju pri Triglavu.

"Vsaka nagrada je zelo dobrodošla, saj poplača trud, ki ga vlagaš v nogomet. Je potrditev vsega truda in motiv, da delaš še bolje in si že v naslednji sezoni še boljši," se je zvezni igralec Maribora v ljubljanski Operi razveselil priznanja za najlepši zadetek sezone.

Ve, da ima dobro levo nogo

Nagrado za najlepši zadetek sezone mu je podelil urednik športnega programa na Planet TV Miran Tišič. Foto: Grega Valančič/Sportida Priznava, da se zelo posveča strelom z razdalje. Ko soigralci že končajo delo, večkrat ostane na zelenici in jih preizkuša. "Vem, da imam dobro levo nogo. To poskušam izkoristiti. Vesel sem, da mi uspevajo lepi zadetki. Poskušal bom čim večkrat tako zadeti in pomagati ekipi do naslednjih zmag," je poslal sporočilo vsem vratarjem tekmecev, da bodo imeli v prihodnje še veliko opravka z njegovimi streli z razdalje.

Morda že v sredo, ko se bodo Mariborčani še zadnjič v tej šampionski sezoni predstavili v Ljudskem vrtu in pomerili proti prihodnjemu drugoligašu Krškemu, ravno klubu, v dresu katerega je občasni slovenski reprezentant pred leti nabiral izkušnje.

Zadetek Dina Hotića proti Triglavu:

"Zdaj smo že prvaki in je vse malce bolj sproščeno. Je pa v nogometu najbolj pomembno, da si najboljši takrat, ko si sproščen," čuti, da lahko navijačem do konca sezone priredi še veliko veselja.

Glasoval bi za Kouterjevo rabono

Hotićeva mojstrovina je za las prehitela atraktiven zadetek Nina Kouterja. Foto: Sportal Prekrasnih zadetkov ni dosegal le v prvenstvu, ampak tudi pokalu. Tako je na prvi polfinalni tekmi proti Muri poskrbel za najlepši trenutek dvoboja, ko je z izjemnim strelom z razdalje prisilil k predaji donedavnega soigralca Matka Obradovića.

"Če bi primerjal ta strel s tistim v Kranju, bi lahko dejal, da sta si bila različna. Dosežena iz povsem drugačne situacije, po različnih udarcih. Je pa vsak gol pomemben. Tako zame kot tudi za klub," se ni hotel izjasniti, kateri gol mu več pomeni. Če bi moral pozabiti na svoje gole in izbrati najlepšega v prvenstvu, bi svoj glas oddal za nepozabno rabono, s katero je nogometaš Mure Nino Kouter ponižal Domžalčane. To je bil zadetek, ki je odmeval celo v Španiji.

"To je bil odličen gol. Pravzaprav so bili vsi trije prekrasni (v finale treh najboljših se je uvrstil še zadetek Tomislava Tomića na jesenskem večnem derbiju v Mariboru, op. p.), doseženih pa je bilo še nekaj zadetkov, ki bi jih lahko zlahka nominirali. Tokrat je bil izbran moj, naslednjič pa bo od koga drugega," je skromno pripomnil.

V Celju je praznoval drugače

"Prek" trenerja Domžal Simona Rožmana mu je za prestižno nagrado čestital tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Foto: Grega Valančič/Sportida V tej sezoni je doživel veliko lepega, navijače Maribora je osrečil tudi z novim načinom proslavljanja zadetkov, salto, ki pa mu ob krstni predstavitvi ni prinesla veliko dobrega. Na jesenskem derbiju proti Olimpiji se je Hotić namreč spozabil, odrinil sodnika in prejel prepoved nastopa na šestih tekmah.

Kazen je bila huda in vzgojna, saj je prepričan, da takšne vročekrvne neumnosti ne bo ponovil prav nikoli. Bo pa še kdaj ponovil proslavljanje zadetka s salto?

"Zakaj pa ne? Ni je težko narediti. Dobro, ko sem dosegel zadnji gol v Celju (za 3:1 na tekmi, na kateri si je Maribor zagotovil naslov, op. p.), sem praznoval drugače. Bila so močnejša čustva, drugačen trenutek za veselje, saj smo vedeli, da bomo prvaki. Vsakič je nekaj drugega," uživa v nogometu, saj mu vedno znova podari kaj novega.

Maščevati se Olimpiji in se odpraviti na dopust z dvojno krono

Na dopust želi z dvojno krono. Foto: Grega Valančič/Sportida Na stadionu v Celju je nazdravil 15. državni kroni NK Maribor, kmalu pa se bo v knežje mesto vrnil in se na stadionu Z'dežele potegoval še za dvojno krono. V finalu pokala Slovenije se bo udaril z Olimpijo, ki je nedavno pokvarila Mariborčanom sanjski scenarij za proslavljanje naslova po zmagi v večnem derbiju.

"Čaka nas velika tekma. Na zadnji tekmi so nas premagali, tako da se bomo poskušali Olimpiji maščevati. Pravzaprav pa je bolj kot maščevanje pomembno, da osvojimo to drugo lovoriko in odidemo na dopust z dvojno krono," je razkril veliki cilj.

Ne obremenjuje se s Kronavetrom

Bi si lahko v prihodnji sezoni delil slačilnico z Rokom Kronavetrom? Foto: Grega Valančič/Sportida Pri zeleno-belih za razliko od nedavnega derbija v Ljudskem vrtu ne bo Roka Kronavetra, kar bi se lahko izkazalo za veliko prednost za Maribor. Kronaveter je najboljši strelec prvenstva, v polno je zadel tudi ta mesec v Mariboru.

"S tem se ne obremenjujemo. Kronaveter je zelo dober in pomemben igralec. Vemo, kaj pomeni, če ne bo igral, a se s tem ne obremenjujemo. Moramo dati vse od sebe, potem pa ne bo težav," zelo spoštuje stanovskega kolega, s katerim sta si v tej sezoni delila zanimivo nasprotni izkušnji. Hotić je osvajal pozornost kot Ljubljančan v Mariboru, Kronaveter pa ravno obratno.

Ni dovolj nagrad za vse

Na nogometni Gali SPINS XI 2019 je bila razkrita tudi najboljša enajsterica Prve lige Telekom Slovenije, v kateri so se znašli kar štirje Hotićevi soigralci (Martin Milec, Saša Ivković, Amir Dervišević in Jan Mlakar), ni pa bilo niti enega nogometaša Olimpije.

Na prireditvi SPINS XI 2019 je užival v druščini številnih soigralcev in stanovskih kolegov s srčnimi izbrankami. Na fotografiji so od znancev PLTS še Matko Obradovič, Saša Ivković (zanj je Hotić glasoval v rubriki naj igralec sezone), Amir Dervišević in Rok Sirk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mar to pomeni, da zmaji pri stanovskih kolegih niso na posebnem glasu? "Ne, kje pa. Vsi, ki smo bili nominirani, premoremo veliko kakovosti. Ne moremo vsi osvojiti nagrade. Enkrat jo nekdo, drugič spet kdo drug. V naši ligi je veliko kakovostnih igralcev."

Zahović mu je marsikaj povedal

Presrečna bodoča starša komaj čakata na začetek julija. Foto: Vid Ponikvar Morda se bo v daljni prihodnosti Prve lige Telekom Slovenije našlo mesto tudi za njegovega sina. S partnerico Niko namreč pričakujeta prvorojenca.

Srečen trenutek bo petega julija, Dino pa se je pri velikem prijatelju Luki Zahoviću, ki je postal očka pred tremi meseci, že dobro pozanimal, kaj vse ga čaka.

"Luka mi je marsikaj povedal, a ni nobene panike. Komaj čakam, da ga spoznam. Mogoče bo tudi on začel brcati žogo," je v veselem pričakovanju. Oče bo postal torej le malo pred začetkom evropske sezone, ko bo Maribor prvič poleti zaigral v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Tam pa bodo navijači vijolic večkrat pogledovali v njegovo smer in držali pesti, da njegova levica poskrbi še za kakšno nepozabno potezo, ki bi tekmecem porušila načrte. O tem, kaj vse zmore z njo, je v tej sezoni pokazal že ogromno. Zlasti na gostovanju na Gorenjskem ...