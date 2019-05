Ni ga lepšega občutka, kot da tvoje delo pohvalijo tisti, proti katerim se poteguješ za športne cilje. Zato je glasovanje SPINS XI, v katerem o najboljših posameznikih in enajsterici odločajo prvoligaški igralci, zelo cenjeno, občutek, ko si izbran za najboljšega, pa neprecenljiv. Danes bo s takšno energijo prežeta svečanost v ljubljanski Operi, ki se je bo udeležila slovenska nogometna elita. Najboljše, kar obstaja v Prvi ligi Telekom Slovenije. Dogajanje si boste lahko v neposrednem prenosu od 20. ure ogledali na Planet TV!

Današnji dan torej prinaša svečan dogodek, ki se ga bodo najbolj razveselili tisti, ki so v sezoni 2018/19 poskrbeli za največ čarobnih trenutkov in tako navdušili stanovske kolege, da so jim oddali svoj glas. Glasovanje SPINS XI, to poteka pod okriljem Sindikata poklicnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), spada med najljubša priznanja, kar jih poznajo nogometaši.

Bo Ibričić ubranil naslov?

Rudi Požeg Vancaš si je po zaslugi odmevnih predstav v dresu Celja zagotovil tudi mesto v slovenski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar V prejšnji sezoni je bil za najboljšega okronan Senijad Ibričić. Kapetan Domžal se je med najboljše tri uvrstil tudi letos, o tem, ali bo ubranil priznanje, pa bo več izvedel na svečani prireditvi v ljubljanski Operi. Ibričić je nase opozoril tudi v soboto, ko je izvedel najstrožjo kazen proti Celjanom na nenavaden način in namesto neposrednega strela proti vratom tekmeca s podajo zaposlil soigralca Shamarja Nicholsona. Ker obstaja sum, da je Jamajčan kršil pravila in stekel v kazenski prostor še pred tem, ko se je žoge dotaknil Ibričić, zadetek dviguje veliko prahu.

Včeraj je torej zakuhal gol, ki je zmedel Slovenijo, danes pa bi lahko v svečani obleki prejel priznanje za najboljšega posameznika sezone. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine je edini, ki je v tej sezoni dosegel dvomestno število tako zadetkov kot tudi asistenc.

Danes pa še zdaleč ne bo edini, ki bo najbolj na trnih. Za glavnega nogometnega ''oskarja'' kandidirata tudi zvezni igralec Celja Rudi Požeg Vancaš in branilec Maribora Saša Ivković. Belokranjec, ki se lahko pohvali tudi z občasnim statusom članskega reprezentanta Slovenije, v soboto zaradi poškodbe ni mogel pomagati Celjanom. V tej sezoni je bil nekaj časa celo vodilni strelec tekmovanja, nato pa so mu poškodbe preprečile, da bi še vedno kandidiral za naziv naj strelca lige.

Saša Ivković (desno) je prispeval pomemben delež k naslovu NK Maribor. Foto: Grega Valančič / Sportida

Srbski branilec v vrstah Maribora je že proslavljal naslov prvaka, konec meseca pa lahko z vijolicami osvoji še pokalno lovoriko in s tem napravi sezono še uspešnejšo. Ivković je zelo priljubljen v mestu na Dravi, kar dokazuje tudi priznanje Vijol'čni bojevnik 2018, je pa tudi eden najbolj učinkovitih branilcev v ligi, kar je dokazal že s sedmimi zadetki.

Širok seznam kandidatov

V nestrpnem pričakovanju razpleta glasovanja, ta letos prinaša pomembno spremembo, saj prvič o vrstnem redu najboljših ne odločajo le glasovi nogometašev (50 odstotkov), ampak tudi novinarjev (25 odstotkov) in navijačev (25 odstotkov), bodo poleg Ibričića, Ivkovića in Požega Vancaša tudi preostali kandidati. Prevladujejo zlasti tisti, ki igrajo za NK Maribor. Kategorij, ki čakajo na svoje zmagovalce, je ogromno. Zastopane so tudi predstavnice nežnejšega spola. Kdo so vsi kandidati?

Najboljši igralec sezone: Senijad Ibričić (Domžale)

Saša Ivković (Maribor)

Rudi Požeg Vancaš (Celje) Najboljši vratarji sezone: Jasmin Handanović (Maribor)

Matko Obradović (Mura)

Kenan Pirić (Maribor) Najboljši branilci sezone: Saša Ivković (Maribor)

Tilen Klemenčič (Domžale)

Žiga Kous (Mura)

Žiga Lipušček (Gorica)

Martin Milec (Maribor)

Špiro Peričić (Mura)

Klemen Šturm (Mura)

Mitja Viler (Maribor) Najboljši zvezni igralci sezone: Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)

Rok Kronaveter (Olimpija)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

Asmir Suljić (Olimpija) Najboljši napadalci sezone: Luka Majcen (Triglav)

Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Marcos Tavares (Maribor)

Luka Zahović (Maribor) Najboljši mladi nogometaši sezone: Žiga Lipušček (Gorica)

Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale) Najboljši trener sezone: Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)

Ante Šimundža (Mura) Najboljši nogometaš druge lige: Anel Hajrić (Radomlje)

Mustafa Nukić (Bravo)

Leon Sever (Tabor Sežana) Najboljša nogometašica sezone: Špela Kolbl (Pomurje Beltinci)

Anja Prša (Pomurje Beltinci)

Špela Rozmarič (Pomurje Beltinci) Najboljši družbenoodgovoren projekt NK Maribor: Vijol'čna kri za vse ljudi

NK Domžale: Akcija pod okriljem Anine zvezdice

NK Olimpija: Pomoč mladostnikom iz doma Malči Beličeve



Izbran bo tudi najlepši zadetek sezone, ki ste ga lahko do 15. maja pomagali izbrati v posebni anketi na Sportalu. Med tri najboljše so se (po abecednem vrstnem redu) uvrstili Dino Hotić, Nino Kouter in Tomislav Tomić. Kdo je dosegel najlepši zadetek? To bo razkrila današnja prireditev, ki jo bo vodil Dani Bavec.