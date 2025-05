Idealno enajsterico SPINS XI tako sestavljajo zgolj nogometaši štirih slovenskih klubov, ki so si zagotovili evropsko vozovnico.

Kako je potekalo glasovanje in kakšni so bili rezultati?

Foto: SPINS

Najboljša enajsterica sezone 2024/25 (SPINS XI):



Vratar: Matevž Vidovšek (Olimpija)

Obrambni igralci: Marcel Ratnik (Olimpija), Žan Karničnik (Celje), Ahmed Franck Sidibe (Koper), Omar Rekik (Maribor)

Zvezni igralci: Svit Sešlar (Celje), Agustin Doffo (Olimpija), Tamar Svetlin (Celje)

Napadalci: El Arabi Hilal Soudani (Maribor), Raul Alexander Florucz (Olimpija), Benjamin Tetteh (Maribor)

Pri že 21. izboru po vrsti so kot vsako leto sodelovali člani sindikata SPINS, torej nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, novinarji in navijači, ki so z oddajo glasov tudi letos v zelo lepem številu podprli svoje ekipe in najboljše posameznike v njih.

V sredo bosta objavljena še dva dobitnika priznanj. To sta najboljši trener in najboljši mladi nogometaš sezone 2024/25, v četrtek pa sledi najprestižnejša objava, saj bo znan najboljši nogometaš sezone.

Kdo je najboljši igralec sezone 2024/25 v 1. SNL? Odgovor bo znan v četrtek. Foto: SPINS

V ožjem izboru so ostali le še trije kandidati. To so po abecednem vrstnem redu avstrijski reprezentant in najboljši strelec 1. SNL Raul Florucz (Olimpija), najboljši asistent 1. SNL in slovenski reprezentant Svit Sešlar (Celje) ter nekdanji alžirski reprezentant Hilal Soudani (Maribor)

Nagrade bodo v dogovoru z igralci in trenerji podelili ob začetku priprav na novo tekmovalno sezono.